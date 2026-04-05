יום שני, 06.04.2026 שעה 06:19
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
66%2960-317535אולימפיאקוס1
66%2816-288435פנרבחצ'ה2
63%2903-307735ריאל מדריד3
63%3041-317535ולנסיה4
62%2881-298934הפועל ת"א5
60%2937-312335ז'לגיריס6
57%2932-296135ברצלונה7
57%2985-304035פנאתינייקוס8
54%3000-304535הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3119-307434מכבי ת"א11
51%3099-311835דובאי12
49%3033-301435אולימפיה מילאנו13
43%3068-289035פרטיזן בלגרד14
43%2921-282235באיירן מינכן15
40%3197-314935פאריס16
37%3033-286935וירטוס בולוניה17
31%3276-309535באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

מיציץ' נסע למינכן לטיפול, הפועל מאמינה שישחק

הרכז הסרבי נפגע בברכו בניצחון על פנאתינייקוס והלך לרופא שלו בגרמניה, במועדון אופטימיים שהוא ייקח חלק בשבוע הכפול הקריטי נגד פנר ואולימפיאקוס

וסיליה מיציץ' (IMAGO)
הפועל תל אביב רשמה ניצחון עצום נגד פנאתינייקוס במחזור האחרון ובכך עשתה צעד גדול לטופ 6, אבל הקבוצה יודעת שזה ממש לא נגמר ויש עוד צעדים לעשות, כאשר כבר השבוע מחכה לה שבוע כפול והכי קשה שיש ביורוליג בדמות שתי הראשונות. האדומים יארחו בסופיה תחילה את השנייה פנרבחצ’ה (שלישי, 19:00) ולאחר מכן את המוליכה אולימפיאקוס (חמישי, 19:30).

מי שנמצא בספק לשבוע הגורלי הזה של הפועל תל אביב הוא דווקא אחד מכוכבי הקבוצה, וסיליה מיציץ’. הסרבי באופן כללי סובל מבעיות בברך לאורך העונה ועוד מהיורובאסקט, אבל בניצחון על פאו הוא ספג מכה קלה בברך ובעקבות כך הוא טס למינכן לרופא שלו כדי לעבור טיפולים.

בהפועל ת”א מרגיעים שמיציץ’ הולך לרופא במינכן בכל הזדמנות שיש בלו”ז וכך הוא עשה גם כעת, אבל כן הוא ספג מכה והוא בספק. במועדון טוענים שהסיכוי שמיציץ’ לא ישחק הוא נמוך, והם מאמינים שאחרי הטיפולים הוא בסופו של דבר יעלה על הפרקט במטרה לעזור לחבריו בשני המפגשים החשובים כל כך שמחכים להם.

הפועל ת”א חמישית, לו”ז קשוח לפניה

נזכיר, הפועל תל אביב במקום החמישי ביורוליג עם 21 ניצחונות ו-13 הפסדים בעונה הראשונה שלה במפעל, כאשר יש לה משחק חסר. לאדומים מחכה לו”ז קשוח מאוד שמעבר לשתי המוליכות, לאחר מכן יש מפגש נגד מכבי ת”א בדרבי לוהט ובמחזור סיום העונה הסדירה מחכה סגנית אלופת אירופה מונאקו.

