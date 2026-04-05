בצל המלחמה: יוקנעם למען מחלקת הנוער של ק"ש

רוב קבוצות מחלקות הנוער של יישובי קו העימות בצפון מושבתות מפעילות כבר למעלה מחודש, מאז שפרצה מלחמת שאגת הארי. קבוצת נערים ג' של עירוני קריית שמונה, בהדרכתו של אושרי אמסלם-דדון, מצליחה למרות המצב המורכב והמאתגר לשמור על לכידות במגרש ומחוצה לו, הודות להירתמות של עיריית יוקנעם ומועדון הכדורגל של הפועל יוקנעם, שפתחו את שערי המגרש לטובת הקבוצה. המגרש ביוקנעם קרוי ע"ש דניאל קאסאסו-זגייה ז"ל, ששירת כלוחם מילואים בגדוד 8208, בחטיבה 261 ("רמון") ונהרג בפעילות מבצעית באסון בעזה בינואר 2024, בו קיפחו את חייהם 21 לוחמים.

אושרי אמסלם-דדון על התנהלות הקבוצה בתקופה זו: "בראש ובראשונה אנו רוצים להודות לעיריית יקנעם ולאיש הקשר שלנו, גד בן לולו, שנמצא בכל אימון, מסייע ומלווה אותנו בכל שלב, בלי התמיכה שלו זה לא היה אפשרי. אנו מצליחים לשמור על מסגרת בזכותם. בנוסף, תודה גדולה למנהל הקבוצה שלנו, אייל עמר, שמלווה את הקבוצה צמוד, ולכל הורי השחקנים על התמיכה והנכונות להביא את הילדים לכל מקום! בלי זה הקבוצה לא הייתה יכולה לפעול בצורה מסודרת. הקבוצה מתנהלת במסגרת של שניים עד שלושה אימונים שבועיים, בנוסף למשחק אימון פעם בשבועיים. מעבר לכך, אנחנו מקיימים מפגש זום שבועי שבו מסכמים את השבוע החולף ומדברים על נקודות לשיפור לקראת השבוע הבא".

הפתרון שמצאתם נותן למענה לכמה אחוזים מהסגל?

"לחלק גדול מהשחקנים, רובם מגיעים מכל רחבי הצפון, מקריית שמונה, נהריה, ראש הנקרה, נוף הגליל ואזורים נוספים. יש מספר שחקנים שמשלבים במקביל אימונים בקבוצות אחרות, כמו מכבי חיפה, מכבי נתניה, נוף הגליל וגם נהלל, וזו גם הזדמנות לפרגן להם על העזרה. אני רוצה גם להגיד תודה לנוף הגליל ולנהלל, שאירחו אותנו למספר אימונים, וכן להפועל חדרה שאירחה אותנו למשחק אימון. יש שני שחקנים שמתקשים יותר להגיע לאימונים, איתם אני שומר על קשר רציף. מעבר לכך, יש סגל של כ-20 שחקנים שמגיעים לרוב המכריע של האימונים. עם שחקנים שלא מצליחים להגיע, אנחנו מקפידים על קשר טלפוני לפחות פעמיים בשבוע ודואגים לספק להם תוכנית אימונים אישית כדי לשמור על רצף מקצועי".

נערים ג' קריית שמונה (באדיבות המועדון)

מה סיכום הביניים שלך לעונה הזו?

"תחילת העונה הייתה לא פשוטה עבורנו, במחזורים הראשונים שיחקנו רק משחקי חוץ, מה שהקשה עלינו להיכנס לקצב. בנוסף, צירפתי המון שחקנים לקבוצה במהלך השנה, ועד שהקבוצה התגבשה זה לקח זמן. עם הזמן, ככל שהקבוצה התחברה וכל השחקנים שרציתי הצטרפו, התחלנו להיראות הרבה יותר טוב. חווינו תקופות של תוצאות טובות לצד תקופות פחות טובות, אך בסך הכול נראתה התקדמות משמעותית. יצאנו לפגרה הכפויה בעקבות המלחמה אחרי ניצחון חוץ חשוב מאוד בסכנין, כשהקבוצה נמצאת במומנטום חיובי".

במצב שנוצר, היה והליגה תחזור לפעילות, מה המטרות שתציב לקבוצה שלך?

"המטרה המרכזית שלי תהיה לשמור על ה-DNA והביחד של הקבוצה. חשוב לי שנמשיך להציג כדורגל מחויב ככל שניתן, בהתחשב במגבלות התקופה. בנוסף, המבט הוא גם קדימה, לנצל את הזמן כדי לבנות תשתית מקצועית וחברתית חזקה שתשרת את המועדון בצורה הטובה ביותר בעונה הבאה".

נערים ג' קריית שמונה (באדיבות המועדון)

“מבקשים לעצור ולהוקיר תודה מעומק הלב ליוקנעם”

מהנהלת מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה נמסר: "אנו מבקשים לעצור לרגע ולהוקיר תודה עמוקה מעומק הלב לעיריית יוקנעם עילית על פתיחת הדלת והלב. בימים אלו, בהם הרוח הישראלית נמדדת במעשים, מצאנו ביוקנעם בית חם, מקצועי ומחבק. יוקנעם הוכיחה שספורט הוא הגשר היפה ביותר לחיבור בין קהילות. אנחנו גאים להתאמן אצלכם ומודים לכם על המעטפת המדהימה. תודה על השותפות, תודה על הלב הרחב".

בנוסף, במחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה מצאו להודות גם באופן אישי למספר אנשי מפתח המסייעים לקבוצת נערים ג' להמשיך לפעול: "תודה לאמיתי פטר פוקמן - מנכ"ל עיריית יוקנעם עילית, לשלומי אלבז - מנהל מחלקת הספורט, לאלי מזרחי - מנכ"ל הפועל יוקנעם ולגד בן לולו - אחראי מתקני הספורט. תודה לכם על הנכונות המיידית, על קבלת הפנים יוצאת הדופן ועל העמדת התנאים המקצועיים הטובים ביותר לרשות השחקנים והצוות שלנו. בזכותכם, הנערים שלנו יכולים להמשיך להתאמן, לצמוח ולשמור על שגרה ספורטיבית ברמה הגבוהה ביותר. הערכה אישית ומיוחדת לגד בן לולו - תודה שאתה צמוד אלינו בכל אימון ואימון, דואג לכל פרט, קטן כגדול, ומוודא שלא יחסר לנו דבר. המסירות והאכפתיות שלך אינן מובנות מאליהן והן נכנסו לכולנו ללב".