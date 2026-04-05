"מוצ'ה? הוא חתם בבית"ר, אז הוא לא ברוטציה"

כשהתרגשו מחזרת הכדורגל הישראלי, בדיוק למשחקים האלה חיכינו. מכבי נתניה כבר הייתה בדרך להפסיד הערב (ראשון), אך היא ביצעה מהפך הרואי וחזרה מפיגור כפול ל-2:3 מטורף נגד מ.ס אשדוד בחוץ.

מאמן היהלומים, רוני לוי, אמר בסיום: “לא הגענו למשחק. אולי הטראומה מהמשחק האחרון השפיעה עלינו. אשדוד היו מצוינים בהתחלה, ככל שהלך המשחק השתפרנו. הגול שנתנו נתן לנו את האפשרות להאמין. חצי שני עמדנו הרבה יותר טוב טקטית, האמנו שאנחנו יכולים לנצח. אני עובד הרבה עם השחקנים על זה שהם נאיביים, היום זה היה הפוך. אני מקווה שנשתפר בזה עוד בעתיד, כי איכות יש”.

לוי: ״ההפסד לבית״ר גרם לנו לחוסר ביטחון״

שחקני ההגנה: “קודם כל, לפעמים שחקנים תופסים משחק פחות טוב. כל הקבוצה שינתה את הגישה שלה היום, היינו הרבה יותר אגרסיביים ומחויבים. צריך להשתפר במשחק ההקרבה אבל יש לנו כישרון. חילופים מוקדמים? לא זוכר אם עשיתי את זה בעבר”.

כמות הספיגות: “אני חושב שזה הכל ביחד. זה גם עניין קבוצתי וגם משחק הגנה וגם שחקנים באופן אישי. אני מאוד מאוכזב, בדרך כלל הקבוצות שלי לא סופגות הרבה, קשה לי עם זה, אבל אני מאמין בעבודה קשה וסבלנות, אנחנו נשתפר”.

על הפועל חיפה: “לא יודע מה עושים עכשיו אבל הם נראים מצוין. זה מקום מאוד יקר לליבי, אבל אני רוצה לנצח כמובן”.

אבינו: אנחנו יורדים כל הזמן עם מחמאות

גם מאמנה של הקבוצה מעיר הנמל, אבי אבינו, דיבר: “אין לי כרגע את התשובות. בפתיחת המשחק התכנית עבדה בצורה מושלמת, היינו בשליטה מלאה. במקום לשמור אחרי שקיבלנו את הגול הראשון קיבלנו את השוויון. ברגע שלחצנו גבוה נתפסנו במעבר”.

הצורך בנקודות: “כמו שאמרתי עד דקה 30 ייצרנו כדורגל טוב, אולי היינו קצת נאיביים אחר כך, הגול השני התחיל מקרן שלנו וחוסר ריכוז. אמרנו לשחקנים שאנחנו יורדים כל הזמן עם מחמאות אבל צריך לייצר נקודות. יש לנו טבריה בשבת והכל תלוי עדיין בנו”.

החילופים המאוחרים והספסל היום ללא מוצ’ה: “נועם הוא שחקן שגדל במועדון, מאוד מוערך כאן. גם ניר וגם אני אוהבים אותו, הוא שחקן מצוין וילד טוב, אבל הוא חתם במועדון אחר באמצע העונה, בדיוק ברגעים הכי חשובים. כרגע הוא לא חלק מהרוטציה ואנחנו לא רואים לנכון להשתמש בו”.

מדבריו עלה כי מעבר לשיקול המקצועי, יש גם תחושת אכזבה במועדון מהמהלך של הקשר הצעיר. כשנשאל על כך, השיב: “אני חושב שההחלטה שלו אכזבה את כל ראשי המועדון. זה שחקן שגדל פה וטיפחו אותו, אבל אני לא נכנס למה שקורה מעבר”.

זערורה: רוני לוי נותן לי ביטחון

שחקן נתניה באסם זערורה גם התראיין: “כיף לחזור לשחק כדורגל אחרי תקופה קשה. חיכינו לרגע הזה ושיחקנו היום על הכבוד שלנו. ברוך השם עשינו את זה בצורה טובה, ממשיכים קדימה. הכי חשוב שלא הורדנו את הראש בפיגור והמשכנו קדימה, יש לנו משחק יותר חשוב בשבת”.

האמונה מהמאמן: “רוני לוי נותן לי ביטחון, אני שמח מאוד. המשחק בשבוע הבא הוא מאוד חשוב, נעשה הכל ונתאמן חזק”.

שחקן אשדוד מאור ישילירמק גם דיבר: “התגעגענו ממש לשחק. עבדנו החודש הזה באימונים לבוא כמה שיותר חדים, אבל קשה ושחקנים התעייפו. מה קרה היום? היינו נאיביים, לא הבנו מה שקורה במשחק. המחצית הראשונה הייתה בין הטובות שלנו העונה, הורדנו את הראש אחרי זה”.

מאבקי הירידה: “אנחנו לא רוצים להסתבך, כל משחק הוא בפני עצמו. 5 נקודות זה כלום ואנחנו באים לעשות הכל ולהישאר בליגה כמה שיותר מוקדם”.