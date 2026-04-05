יום שני, 06.04.2026 שעה 05:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"מוצ'ה? הוא חתם בבית"ר, אז הוא לא ברוטציה"

אבינו דיבר על השחקן אחרי ההפסד 3:2 של אשדוד לנתניה: "אנחנו כן מעריכים אותו מאוד". לוי: "בניגוד למשחק הקודם, היום השחקנים היו ההפך מנאיביים"

|
אבי אבינו (חגי מיכאלי)
כשהתרגשו מחזרת הכדורגל הישראלי, בדיוק למשחקים האלה חיכינו. מכבי נתניה כבר הייתה בדרך להפסיד הערב (ראשון), אך היא ביצעה מהפך הרואי וחזרה מפיגור כפול ל-2:3 מטורף נגד מ.ס אשדוד בחוץ.

מאמן היהלומים, רוני לוי, אמר בסיום: “לא הגענו למשחק. אולי הטראומה מהמשחק האחרון השפיעה עלינו. אשדוד היו מצוינים בהתחלה, ככל שהלך המשחק השתפרנו. הגול שנתנו נתן לנו את האפשרות להאמין. חצי שני עמדנו הרבה יותר טוב טקטית, האמנו שאנחנו יכולים לנצח. אני עובד הרבה עם השחקנים על זה שהם נאיביים, היום זה היה הפוך. אני מקווה שנשתפר בזה עוד בעתיד, כי איכות יש”.

לוי: ״ההפסד לבית״ר גרם לנו לחוסר ביטחון״

שחקני ההגנה: “קודם כל, לפעמים שחקנים תופסים משחק פחות טוב. כל הקבוצה שינתה את הגישה שלה היום, היינו הרבה יותר אגרסיביים ומחויבים. צריך להשתפר במשחק ההקרבה אבל יש לנו כישרון. חילופים מוקדמים? לא זוכר אם עשיתי את זה בעבר”.

כמות הספיגות: “אני חושב שזה הכל ביחד. זה גם עניין קבוצתי וגם משחק הגנה וגם שחקנים באופן אישי. אני מאוד מאוכזב, בדרך כלל הקבוצות שלי לא סופגות הרבה, קשה לי עם זה, אבל אני מאמין בעבודה קשה וסבלנות, אנחנו נשתפר”.

על הפועל חיפה: “לא יודע מה עושים עכשיו אבל הם נראים מצוין. זה מקום מאוד יקר לליבי, אבל אני רוצה לנצח כמובן”.

אבינו: אנחנו יורדים כל הזמן עם מחמאות

גם מאמנה של הקבוצה מעיר הנמל, אבי אבינו, דיבר: “אין לי כרגע את התשובות. בפתיחת המשחק התכנית עבדה בצורה מושלמת, היינו בשליטה מלאה. במקום לשמור אחרי שקיבלנו את הגול הראשון קיבלנו את השוויון. ברגע שלחצנו גבוה נתפסנו במעבר”.

הצורך בנקודות: “כמו שאמרתי עד דקה 30 ייצרנו כדורגל טוב, אולי היינו קצת נאיביים אחר כך, הגול השני התחיל מקרן שלנו וחוסר ריכוז. אמרנו לשחקנים שאנחנו יורדים כל הזמן עם מחמאות אבל צריך לייצר נקודות. יש לנו טבריה בשבת והכל תלוי עדיין בנו”.

החילופים המאוחרים והספסל היום ללא מוצ’ה: “נועם הוא שחקן שגדל במועדון, מאוד מוערך כאן. גם ניר וגם אני אוהבים אותו, הוא שחקן מצוין וילד טוב, אבל הוא חתם במועדון אחר באמצע העונה, בדיוק ברגעים הכי חשובים. כרגע הוא לא חלק מהרוטציה ואנחנו לא רואים לנכון להשתמש בו”.

מדבריו עלה כי מעבר לשיקול המקצועי, יש גם תחושת אכזבה במועדון מהמהלך של הקשר הצעיר. כשנשאל על כך, השיב: “אני חושב שההחלטה שלו אכזבה את כל ראשי המועדון. זה שחקן שגדל פה וטיפחו אותו, אבל אני לא נכנס למה שקורה מעבר”.

זערורה: רוני לוי נותן לי ביטחון

שחקן נתניה באסם זערורה גם התראיין: “כיף לחזור לשחק כדורגל אחרי תקופה קשה. חיכינו לרגע הזה ושיחקנו היום על הכבוד שלנו. ברוך השם עשינו את זה בצורה טובה, ממשיכים קדימה. הכי חשוב שלא הורדנו את הראש בפיגור והמשכנו קדימה, יש לנו משחק יותר חשוב בשבת”.

האמונה מהמאמן: “רוני לוי נותן לי ביטחון, אני שמח מאוד. המשחק בשבוע הבא הוא מאוד חשוב, נעשה הכל ונתאמן חזק”.

שחקן אשדוד מאור ישילירמק גם דיבר: “התגעגענו ממש לשחק. עבדנו החודש הזה באימונים לבוא כמה שיותר חדים, אבל קשה ושחקנים התעייפו. מה קרה היום? היינו נאיביים, לא הבנו מה שקורה במשחק. המחצית הראשונה הייתה בין הטובות שלנו העונה, הורדנו את הראש אחרי זה”.

מאבקי הירידה: “אנחנו לא רוצים להסתבך, כל משחק הוא בפני עצמו. 5 נקודות זה כלום ואנחנו באים לעשות הכל ולהישאר בליגה כמה שיותר מוקדם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
