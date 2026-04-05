נבחרת הנשים בכדוריד הפסידה 35:28 ליוון

נבחרת הנשים שלנו הפסידה שוב ליוון, הפעם 35:28 ואיבדה כל סיכוי לעלות לאליפות אירופה. לנבחרת מצפים עוד שני משחקים בקמפיין, ביום רביעי משחק בית נגד אוסטריה ביוון וביום ראשון הבא נגד ספרד בחוץ.

בניגוד למשחק הראשון, הפעם הפתיחה הייתה רעה ומשוויון 1:1 היווניות עלו ל-1:4 והנבחרת התקשתה להגיע למצבי זריקה. סטורז'וק צימקה ל-5:3, אבל שוב היווניות רצו ליתרון 3:8 בעיקר מאיבודים של הנבחרת שלנו. שער ראשון של מור שאול ושער של לזינסקי צימקו ל-11:9, אבל פסק זמן יווני הביא עוד ריצה שלהן ובהפסקה 12:16.

גם המחצית השנייה נפתחה לא טוב והיווניות עלו ל-12:18. איזק הבקיעה שער ראשון לנבחרת אחרי 7 דקות ופנדל של ג'רבי מצמק ל-14:18. ההפרש נא בין 7-5 ליווניות, אבל דקות נהדרות של עמית איזק וההפרש ירד עד 26:24. שוב הגיע פסק זמן יווני, שוב הן הגיבו לו נהדר מבחינתם, הנבחרת שלנו איבדה כדורים מיותרים, היווניות הבקיעו בקלות וניצחו 28:35 וגם הן צפויות לעלות לאליפות אירופה.

נבחרת ישראל בכדוריד נשים (Kontsidis Dimitris)

מבקיעות לנבחרת ישראל: עמית איזק 7, שיר וקרט 5, שירה ג'רבי, מור שאול ואניה סטורז'וק 4 כ"א, אנה לזינסקי 2, קרן טפליצקי ואושר כהן 1 כ"א. שיחקו ולא הבקיעו: שיר גבזה, מאי יולזרי, יעל שוהם, שרון אקלר וחן מלכאן.

שוערות: מעיין עמרם 3 מ-20, גאיה בן זיקרי 2 מ-9, אגם ניסמזון 1 מ-12.