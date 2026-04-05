יום שני, 06.04.2026 שעה 07:00
ספורט אחר  >> כדוריד

נבחרת הנשים בכדוריד הפסידה 35:28 ליוון

תחכה לטורניר הבא: נבחרת ישראל נכנעה שוב לנבחרת היוונית במוקדמות אליפות אירופה, ולמרות שנשארו עוד שני משחקים, הנבחרת איבדה סיכוי לעלות מהבית

|
נבחרת ישראל בכדוריד נשים (Kontsidis Dimitris)
נבחרת הנשים שלנו הפסידה שוב ליוון, הפעם 35:28 ואיבדה כל סיכוי לעלות לאליפות אירופה. לנבחרת מצפים עוד שני משחקים בקמפיין, ביום רביעי משחק בית נגד אוסטריה ביוון וביום ראשון הבא נגד ספרד בחוץ.

בניגוד למשחק הראשון, הפעם הפתיחה הייתה רעה ומשוויון 1:1 היווניות עלו ל-1:4 והנבחרת התקשתה להגיע למצבי זריקה. סטורז'וק צימקה ל-5:3, אבל שוב היווניות רצו ליתרון 3:8 בעיקר מאיבודים של הנבחרת שלנו. שער ראשון של מור שאול ושער של לזינסקי צימקו ל-11:9, אבל פסק זמן יווני הביא עוד ריצה שלהן ובהפסקה 12:16.

גם המחצית השנייה נפתחה לא טוב והיווניות עלו ל-12:18. איזק הבקיעה שער ראשון לנבחרת אחרי 7 דקות ופנדל של ג'רבי מצמק ל-14:18. ההפרש נא בין 7-5 ליווניות, אבל דקות נהדרות של עמית איזק וההפרש ירד עד 26:24. שוב הגיע פסק זמן יווני, שוב הן הגיבו לו נהדר מבחינתם, הנבחרת שלנו איבדה כדורים מיותרים, היווניות הבקיעו בקלות וניצחו 28:35 וגם הן צפויות לעלות לאליפות אירופה.

מבקיעות לנבחרת ישראל: עמית איזק 7, שיר וקרט 5, שירה ג'רבי, מור שאול ואניה סטורז'וק 4 כ"א, אנה לזינסקי 2, קרן טפליצקי ואושר כהן 1 כ"א. שיחקו ולא הבקיעו: שיר גבזה, מאי יולזרי, יעל שוהם, שרון אקלר וחן מלכאן.

שוערות: מעיין עמרם 3 מ-20, גאיה בן זיקרי 2 מ-9, אגם ניסמזון 1 מ-12.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
