יום שני, 06.04.2026 שעה 05:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

איך נראית טבלת הפרמייר ליג ללא מצבים נייחים?

ב-ESPN בדקו: ללא שערים מקרנות או כדורים חופשיים הצמרת הופכת לצמודה מתמיד, מהפך בטופ 4 ומקום חמישי מפתיע מאוד. מי באמת הכי נהנית מזה באנגליה?

טימבר וגבריאל חוגגים (רויטרס)
העונה הנוכחית בפרמייר ליג עברה שינוי דרמטי: ירידה של כ-20% בכמות השערים ממשחק פתוח בהשוואה לעונות קודמות, לצד עלייה חדה בחשיבות מצבים נייחים. בבדיקה של ESPN, שבה נמחקו כל השערים מקרנות, בעיטות חופשיות והוצאות חוץ, התקבלה טבלה שונה לחלוטין, במיוחד עבור קבוצות הצמרת.

ארסנל עדיין מוליכה, אך מנצ’סטר סיטי תלויה בעצמה

למרות שארסנל מובילה גם בתרחיש הזה, הפער שלה קטן יותר. הקבוצה ספגה מעט מאוד (רק 14 שערים), אך בלי מצבים נייחים היא מאבדת לא פחות משבע נקודות. ההתקפה השתפרה יחסית, והיא עדיין במאבק ישיר על האליפות. מנגד, היריבה על התואר, מנצ’סטר סיטי, היא הקבוצה היציבה ביותר בצמרת. גם בלי מצבים נייחים היא מציגה את ההתקפה חזקה ביותר (הכי הרבה שערים) והפרש שערים עדיף. במרחק נגיעה מהמקום הראשון ותלויה בעצמה.

צ’לסי וליברפול עולות לטופ 4 במקום יונייטד ואסטון וילה

אין ספק שהקבוצה הכחולה מלונדון היא מהמרוויחות הגדולות. התקפה טובה ושיפור משמעותי לאחר חילופי מאמנים מציבים אותה במקום השלישי ובמרחק סביר מהפסגה. מקום אחד מתחת נמצאת ליברפול, שנחלשת מעט בתרחיש הזה. ירידה בכמות השערים וחוסר יציבות בהתקפה משאירים אותה רחוקה ממאבק האליפות, אך מקום אחד גבוה יותר מהמצב הנוכחי.

ארסנל, עדיין בפסגה אך בפער קטן (IMAGO)ארסנל, עדיין בפסגה אך בפער קטן (IMAGO)

השדים האדומים “מאכזבים”, בורנמות’ מפתיעה

באשר למנצ’סטר יונייטד, השדים האדומים מאוד תלויים במצבים הנייחים העונה ובטבלה התאורטית הם נמצאים במרכז הטבלה, רחוקים מאוד ממקומם הנוכחי. מנגד, הקבוצה מהמקו ה-13 עולה על למקום הרביעי, כאשר היא משיגה שש נקודות יותר מהמצב הקיים.

צמרת טבלת הפרמייר ליג – ללא מצבים נייחים

מקום ראשון: ארסנל – 63 נקודות
מקום שני: מנצ’סטר סיטי – 61 נקודות
מקום שלישי: צ’לסי – 53 נקודות
מקום רביעי: ליברפול – 52 נקודות
מקום חמישי: בורנמות’ – 48 נקודות

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
