איך נראית טבלת הפרמייר ליג ללא מצבים נייחים?

העונה הנוכחית בפרמייר ליג עברה שינוי דרמטי: ירידה של כ-20% בכמות השערים ממשחק פתוח בהשוואה לעונות קודמות, לצד עלייה חדה בחשיבות מצבים נייחים. בבדיקה של ESPN, שבה נמחקו כל השערים מקרנות, בעיטות חופשיות והוצאות חוץ, התקבלה טבלה שונה לחלוטין, במיוחד עבור קבוצות הצמרת.

ארסנל עדיין מוליכה, אך מנצ’סטר סיטי תלויה בעצמה

למרות שארסנל מובילה גם בתרחיש הזה, הפער שלה קטן יותר. הקבוצה ספגה מעט מאוד (רק 14 שערים), אך בלי מצבים נייחים היא מאבדת לא פחות משבע נקודות. ההתקפה השתפרה יחסית, והיא עדיין במאבק ישיר על האליפות. מנגד, היריבה על התואר, מנצ’סטר סיטי, היא הקבוצה היציבה ביותר בצמרת. גם בלי מצבים נייחים היא מציגה את ההתקפה חזקה ביותר (הכי הרבה שערים) והפרש שערים עדיף. במרחק נגיעה מהמקום הראשון ותלויה בעצמה.

צ’לסי וליברפול עולות לטופ 4 במקום יונייטד ואסטון וילה

אין ספק שהקבוצה הכחולה מלונדון היא מהמרוויחות הגדולות. התקפה טובה ושיפור משמעותי לאחר חילופי מאמנים מציבים אותה במקום השלישי ובמרחק סביר מהפסגה. מקום אחד מתחת נמצאת ליברפול, שנחלשת מעט בתרחיש הזה. ירידה בכמות השערים וחוסר יציבות בהתקפה משאירים אותה רחוקה ממאבק האליפות, אך מקום אחד גבוה יותר מהמצב הנוכחי.

ארסנל, עדיין בפסגה אך בפער קטן (IMAGO)

השדים האדומים “מאכזבים”, בורנמות’ מפתיעה

באשר למנצ’סטר יונייטד, השדים האדומים מאוד תלויים במצבים הנייחים העונה ובטבלה התאורטית הם נמצאים במרכז הטבלה, רחוקים מאוד ממקומם הנוכחי. מנגד, הקבוצה מהמקו ה-13 עולה על למקום הרביעי, כאשר היא משיגה שש נקודות יותר מהמצב הקיים.

צמרת טבלת הפרמייר ליג – ללא מצבים נייחים

מקום ראשון: ארסנל – 63 נקודות

מקום שני: מנצ’סטר סיטי – 61 נקודות

מקום שלישי: צ’לסי – 53 נקודות

מקום רביעי: ליברפול – 52 נקודות

מקום חמישי: בורנמות’ – 48 נקודות