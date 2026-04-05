יום שני, 06.04.2026 שעה 04:32
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

דניאל סידון חתם על חוזה המשך בהפועל ת"א

שחקן הכנף, שהגיע לנערים ב' של האדומים מהפועל רמת גן, יישאר בשורותיה של הקבוצה מתל אביב. העונה עד כה הספיק הקיצוני לכבוש 6 שערים ב-22 הופעות

|
דניאל סידון לצד אסף גרנשטיין (מדיה הפועל ת"א)

על אף הקפאת פעילות הליגות הצעירות, במחלקת הנוער של הפועל תל אביב חושבים קדימה. היום (ראשון) נחתם חוזה המשך עם שחקן הכנף של קבוצת נערים ב', דניאל סידון, שחתם על החוזה באמצעות סוכנו, ניב סידי, מסוכנות נקסט לבל.

דניאל סידון הצטרף בקיץ האחרון למחלקת הנוער של הפועל ת"א אחרי שש עונות רצופות בחטיבה הצעירה של האדומים, זאת לאחר שבעונה שעברה כבש חמישה שערים בשורות קבוצת נערים ג' של הפועל רמת גן, שנשרה לליגה הארצית. העונה רשם השחקן 22 הופעות במדי קבוצת נערים ב' של הפועל ת"א - שש מהן מלאות. השחקן כבש שישה שערים, כולם במחצית הראשונה של העונה.

המצב של הפועל ת”א בטבלה

קבוצת נערים ב' של הפועל ת"א, המודרכת ע"י אופיר אמסטדרמר, ניצבת במקום השלישי בטבלת ליגת העל, כשהיא מרוחקת 11 נקודות מהמוליכה, מכבי חיפה. לפגרה יצאה הקבוצה אחרי שזכתה בשלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, כשגולת הכותרת - הניצחון המהדהד 1:6 במשחק הדרבי מול סגנית המוליכה, מכבי תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
