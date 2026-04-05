דניאל סידון חתם על חוזה המשך בהפועל ת"א

על אף הקפאת פעילות הליגות הצעירות, במחלקת הנוער של הפועל תל אביב חושבים קדימה. היום (ראשון) נחתם חוזה המשך עם שחקן הכנף של קבוצת נערים ב', דניאל סידון, שחתם על החוזה באמצעות סוכנו, ניב סידי, מסוכנות נקסט לבל.

דניאל סידון הצטרף בקיץ האחרון למחלקת הנוער של הפועל ת"א אחרי שש עונות רצופות בחטיבה הצעירה של האדומים, זאת לאחר שבעונה שעברה כבש חמישה שערים בשורות קבוצת נערים ג' של הפועל רמת גן, שנשרה לליגה הארצית. העונה רשם השחקן 22 הופעות במדי קבוצת נערים ב' של הפועל ת"א - שש מהן מלאות. השחקן כבש שישה שערים, כולם במחצית הראשונה של העונה.

המצב של הפועל ת”א בטבלה

קבוצת נערים ב' של הפועל ת"א, המודרכת ע"י אופיר אמסטדרמר, ניצבת במקום השלישי בטבלת ליגת העל, כשהיא מרוחקת 11 נקודות מהמוליכה, מכבי חיפה. לפגרה יצאה הקבוצה אחרי שזכתה בשלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, כשגולת הכותרת - הניצחון המהדהד 1:6 במשחק הדרבי מול סגנית המוליכה, מכבי תל אביב.