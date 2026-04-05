יום שישי, 10.04.2026 שעה 05:36
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
6323-6127פאריס סן-ז'רמן1
5927-5428לאנס2
5034-4528ליל3
4937-5528מארסיי4
4939-4928מונאקו5
4829-4128ליון6
4740-4728ראן7
4334-4628שטרסבורג8
3842-3828לוריין9
3735-3928טולוז10
3643-3728ברסט11
3337-2428אנז'ה12
3244-3328פ.צ. פאריס13
2836-2328לה האבר14
2755-3328ניס15
2337-2328אוקזר16
1845-2427נאנט17
1560-2528מץ18

הכי לוהטת בצרפת: מונאקו רשמה 1:2 על מארסיי

הקבוצה מהנסיכות רשמה ניצחון 7 ברציפות בליגה ואף השוותה את מאזן הנק' שלה לזה של היריבה, שבמקום שמוביל לאלופות. סטטוס קוו במאבק הירידה בגרמניה

|
שחקני מונאקו חוגגים (רויטרס)
הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לחזור מפגרת הנבחרות, והיום (ראשון) נערכו משחקים במגוון ליגות סביב היבשת. במסגרת המחזור ה-28 בגרמניה, אוניון ברלין וסיינט פאולי סיימו 1:1, בעוד באותו מחזור בצרפת, מונאקו רשמה 1:2 גדול על מארסיי, וליון ואנז’ה סיימו בתיקו 0:0.

אוניון ברלין – סיינט פאולי 1:1

המארחת ממרכז הטבלה פגשה את היריבה מהתחתית, ובסופו של דבר הן נפרדו בחלוקת נקודות. אוניון, שהגיעה לאחר התבוסה לבאיירן מינכן במחזור הקודם, עצרה במעט את הסחף, בעוד יריבתה נמצאת במומנטום שלילי ומתחת לקו האדום. מתיאס פריירה לאז׳י העלה את המארחת ליתרון, אך אנדריי איליץ' איזן.

איינטרכט פרנקפורט – קלן 2:2

שתי הקבוצות הגיעו ברצף של משחקים ללא ניצחון, והן לצערן שמרו על הרצף בחיים. קלן לא הצליחה לברוח לסיינט פאולי אחרי שזו סיימה בתיקו, אבל גם לא התקרבה אליה ושמרה על סטטוס קוו מהקו האדום והיא שתי נקודות מעל, למרות תיקו שלישי ברצף. המארחת ככל הנראה כבר לא תהיה באירופה כשהיא כבר רחוקה עשר נקודות מלברקוזן שבמקום השישי, כשנותרו עוד שישה מחזורים לסיום העונה. ג’ונתן בורקארדט וארנאוד קאלימונדו כבשו קודם ונתנו 0:2 לקלן, יקוב קמינסקי ואלסיו קסטרו-מונטס כפו 2:2 בדקה ה-83.

מונאקו – מארסיי 1:2

הקבוצה הכי לוהטת בצרפת. הקבוצה מהנסיכות רשמה ניצחון שביעי ברציפות בליגה ואפילו איזנה את מאזן הנקודות שלה לזה של היריבה על הדשא. שני הצדדים כרגע עם 49 נקודות, כאשר מארסיי במקום הרביעי שמוביל לאלופות ומונאקו במקום החמישי שמוביל לאירופית. אלכסנדר גולובין ופולרין בלוגון כבשו למנצחת, אמין גווארי רק צימק לקראת הסיום.

אנז’ה – ליון 0:0

שתי הקבוצות הגיעו למשחק במומנטום שלילי ושתיהן גם לא הצליחו לצאת ממנו. האורחת נמצאת ברצף רע בליגה וניצחונה האחרון במסגרת המקומית הגיע באמצע פברואר. מנגד, אנז’ה עצרה רצף של שני הפסדים עם נקודה, אך היא עדיין נמצאת בחלקה התחתון של הטבלה.

עוד תוצאות מצרפת

לה האבר – אוקזר 1:1
לוריין – FC פאריס 1:1
מץ – נאנט 0:0

/* LAST / NEXT ROUNDs */