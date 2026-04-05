ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

לא מוותרת על אירופה: 1:2 לבולוניה על קרמונזה

לאורחת יהיה קשה לסיים במיקום שמוביל לאחת התחרויות בעונה הבאה, אך היא לא הרימה ידיים עם שערים של ז'ואאו מריו ורואו. 0:1 לטורינו על פיזה. צפו

שחקני בולוניה חוגגים (IMAGO)

הכדורגל בישראל חזר והליגות בכל אירופה נכנסות לישורת האחרונה, כשכך גם בליגה האיטלקית שם המחזור ה-31 נמשך עם משחק מסקרן, שנגמר ב-1:2 של בולוניה על קרמונזה, כשבהמשך טורינו השיגה 0:1 מאוחר על פיזה.

קרמונזה – בולוניה 2:1

נלחמת על אירופה: בולוניה גוברת על קרמונזה

שתי קבוצות בעמדה שונה לחלוטין, האחת בתחתי והשנייה עוד מנסה להילחם על מקום באירופה, כשלבסוף זאת שנמצאת גבוה יותר בטבלה יצאה עם ידהעל העליונה הודות לשני שערים מוקדמים של ז’ואאו מריו וג’ונתן רואו. פדריקו בונאצולי רק צימק.

פיזה – טורינו 1:0

טורינו מבטיחה הישארות אחרי נצחון על פיזה

הקבוצה של רוברטו ד'אוורסה שלטה בכדור ואיימה הרבה יותר מיריבתה, אך התקשתה למצוא את הרשת ובאה על שכרה רק בדקה ה-81 כשמרקוס הולמגרן פדרסן בישל לצ'ה אדמס. האורחת שבמחזור הקודם ספגה 3:2 ממילאן, שבה למסלול הניצחונות. פיזה נותרה במקום האחרון בדרך לירידת ליגה. 

