לא מוותרת על אירופה: 1:2 לבולוניה על קרמונזה

הכדורגל בישראל חזר והליגות בכל אירופה נכנסות לישורת האחרונה, כשכך גם בליגה האיטלקית שם המחזור ה-31 נמשך עם משחק מסקרן, שנגמר ב-1:2 של בולוניה על קרמונזה, כשבהמשך טורינו השיגה 0:1 מאוחר על פיזה.

קרמונזה – בולוניה 2:1

נלחמת על אירופה: בולוניה גוברת על קרמונזה

שתי קבוצות בעמדה שונה לחלוטין, האחת בתחתי והשנייה עוד מנסה להילחם על מקום באירופה, כשלבסוף זאת שנמצאת גבוה יותר בטבלה יצאה עם ידהעל העליונה הודות לשני שערים מוקדמים של ז’ואאו מריו וג’ונתן רואו. פדריקו בונאצולי רק צימק.

פיזה – טורינו 1:0

טורינו מבטיחה הישארות אחרי נצחון על פיזה

הקבוצה של רוברטו ד'אוורסה שלטה בכדור ואיימה הרבה יותר מיריבתה, אך התקשתה למצוא את הרשת ובאה על שכרה רק בדקה ה-81 כשמרקוס הולמגרן פדרסן בישל לצ'ה אדמס. האורחת שבמחזור הקודם ספגה 3:2 ממילאן, שבה למסלול הניצחונות. פיזה נותרה במקום האחרון בדרך לירידת ליגה.