לאחר הזעם של השופטים: הסדרה להוצאה לחל"ת

שופטי כדורגל רבים מביעים זעם על התנהלות איגוד השופטים וועד השופטים בכל הנוגע לשמירה על זכויותיהם בעקבות המלחמה עם איראן וחיזבאללה. ההחלטה לסיים את עונת הליגות הנמוכות, לצד השבתת ליגות הנוער מזה חודש וחצי, הותירו מאות שופטים בחוסר ודאות תעסוקתי. עד כה השופטים לא הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), מה שמותיר אותם ללא פרנסה עבור חודש מרץ.

הודעת הוועד והמתווה ליציאה לחלת מול ביטוח לאומי

בעקבות הטענות, בוועד איגוד השופטים שלחו היום (ראשון) במפתיע הודעה רשמית לשופטים. בהודעה נכתב כי הוועד עושה כל מאמץ, בשיתוף ההסתדרות הלאומית והנהלת האיגוד, למצות את הזכויות המקסימליות של כל אזרח שעבודתו נעצרה בעל כורחו בגין מבצע "שאגת הארי".

על פי המתווה שפורסם, שופטים שזוהי עבודתם היחידה מתבקשים למלא את פרטיהם בקובץ ייעודי ויוצאו לחל"ת באופן מיידי. לגבי שאר השופטים, הוחלט להמתין לבירור הזכויות וההגבלות מול המוסד לביטוח לאומי, זאת במטרה להימנע ממצב שבו הרשויות ידרשו החזר כספים מאוחר יותר, כפי שקרה באירועי עבר.

המחלוקת סביב השבת בה החלה הלחימה

סוגיה נוספת שניצבת במוקד המחלוקת היא התשלום על יום השבת בו החלה המלחמה מול איראן, יום שבו כלל המשחקים בוטלו. על פי ההחלטה הנוכחית, שופט שכבר הספיק לצאת למגרשים יקבל על כך תשלום, אך בשלב זה אין כוונה לשלם למי שטרם יצא מביתו. השופטים מצידם דורשים לקבל שכר מלא וטוענים כי בעבר שולם להם על ימי עבודה במקרים דומים, שכן ביטול המשחקים אינו תלוי בהם.

תגובות הגורמים הרשמיים לטענות השופטים

משה בוחבוט, יו"ר ועד שופטי הכדורגל, מסר בתגובה: "כל מי שעל פי חוק יהיה זכאי לחל"ת יוצא לחל"ת. יש מחלוקת בנוגע למשחקים שבוטלו בשבת, כל מי שיצא כבר למגרשים הוחלט שיקבל תשלום בשכר הקרוב, לגבי השאר, אנחנו בדיונים מול ההתאחדות לכדורגל ומשרד הספורט".

משה בוחבוט (רדאד ג'בארה)

מאיגוד השופטים נמסר בתגובה: "לגבי חל"ת, יחסי העבודה באיגוד השופטים מוסדרים באופן קיבוצי מול ההסתדרות הלאומית ונציגות ועד השופטים. סוגיית הוצאת השופטים לחל"ת בעקבות מבצע 'שאגת הארי' מטופלת בימים אלו באופן ענייני ובהסכמה אל מול נציגות השופטים. לגבי תשלום בגין שבת 28/2/26 – בוצע תשלום שכר שיפוט מלא לכלל השופטים שהגיעו למגרשים למשחקים עם שעת התחלה 09:00, לרבות הוצאות נסיעה ודמי אש"ל. לגבי שאר המשחקים באותו היום אכן ישנה מחלוקת בין ההתאחדות לכדורגל לנציגות השופטים ומתנהל שיח ענייני על מנת להגיע לפתרון הסוגיה".