יום שני, 06.04.2026 שעה 05:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

לוי וג'אבר פותחים בנתניה, אנסה וטמם בצד השני

החבורה של רוני לוי יוצאת למשחק חוץ באשדוד, והמאמן החליט לתת את חולצת ההרכב גם לזערורה, טבארש ואוליביירה. מנגד, אלמוג ואוואני ב-11 של המארחת

מאור לוי בועט (רדאד ג'בארה)
ליגת העל ממשיכה בחזרת המשחקים שלה והערב (19:00) מ.ס אשדוד תארח את מכבי נתניה למפגש מסקרן. המארחת מגיעה מתחתית הטבלה ולאחר שני הפסדים רצופים, בעוד היהלומים באים אחרי התבוסה ההיסטורית לבית”ר ירושלים.

הקבוצה מעיר הנמל מגיעה להתמודדות אחרי שני הפסדים רצופים: 2:1 לפועל באר שבע ו-3:2 למכבי תל אביב. המארחת מגיעה מהמקום ה-12 בטבלה ויודעת שאם יש זמן טוב לפגוש את מכבי נתניה, הרי שזה בתקופה הנוכחית.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, עמית דנצינגר, מאור ישילירמק, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, אריאל מנדי, כרים קימבודי, ויקטור אוצ’אי, איילון אלמוג ויוג’ין אנסה.

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, באסם זערורה, גונטי דיומנדה, דניס קוליקוב, הריברטו טבארש, ווילאן ציפרין, כארם ג’אבר, מאור לוי, מתיאוס אוליביירה, עמית כהן ובקארי קונאטה.

היהלומים מגיעים להתמודדות לאחר התבוסה הבלתי נסלחת 8:2 לבית”ר ירושלים. לאחר המשחק, שחקני מכבי נתניה העלו סרטון בו הם ביקשו סליחה מאוהדי, ונקטלו בכל מקום אפשרי בשבוע האחרון. הצהובים יודעים שרק ניצחון חוץ יוריד מהם את הלהבות וישמור על סיכוי, גם אם קטן מאוד, להעפלה לפלייאוף העליון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */