לוי וג'אבר פותחים בנתניה, אנסה וטמם בצד השני

ליגת העל ממשיכה בחזרת המשחקים שלה והערב (19:00) מ.ס אשדוד תארח את מכבי נתניה למפגש מסקרן. המארחת מגיעה מתחתית הטבלה ולאחר שני הפסדים רצופים, בעוד היהלומים באים אחרי התבוסה ההיסטורית לבית”ר ירושלים.

הקבוצה מעיר הנמל מגיעה להתמודדות אחרי שני הפסדים רצופים: 2:1 לפועל באר שבע ו-3:2 למכבי תל אביב. המארחת מגיעה מהמקום ה-12 בטבלה ויודעת שאם יש זמן טוב לפגוש את מכבי נתניה, הרי שזה בתקופה הנוכחית.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, עמית דנצינגר, מאור ישילירמק, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, אריאל מנדי, כרים קימבודי, ויקטור אוצ’אי, איילון אלמוג ויוג’ין אנסה.

ניר ביטון (עמרי שטיין)

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, באסם זערורה, גונטי דיומנדה, דניס קוליקוב, הריברטו טבארש, ווילאן ציפרין, כארם ג’אבר, מאור לוי, מתיאוס אוליביירה, עמית כהן ובקארי קונאטה.

היהלומים מגיעים להתמודדות לאחר התבוסה הבלתי נסלחת 8:2 לבית”ר ירושלים. לאחר המשחק, שחקני מכבי נתניה העלו סרטון בו הם ביקשו סליחה מאוהדי, ונקטלו בכל מקום אפשרי בשבוע האחרון. הצהובים יודעים שרק ניצחון חוץ יוריד מהם את הלהבות וישמור על סיכוי, גם אם קטן מאוד, להעפלה לפלייאוף העליון.