יום שני, 06.04.2026 שעה 06:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

אסיפת חירום תתקיים, ליגת הכדורסל תושבת?

על רקע סירוב מנהלת הליגה להמשיך במו"מ ולחתום על הסכם, השחקנים יערכו הערב אסיפה גורלית וידונו בצעדים חריפים ובראשם איום ממשי להשבית את הליגה

תמיר בלאט שומר על ים מדר (רדאד ג'בארה)
הערב (ראשון) תתקיים אסיפת חירום דרמטית של ארגון שחקני הכדורסל. על הפרק עומדת התעלמותה של מנהלת הליגה, וכן אי הרצון מצידה לקיים משא ומתן עם הארגון לקראת חתימה על הסכם לשנים הבאות. מוקד המחלוקת המרכזי סובב סביב קביעת מספר השחקנים הזרים והישראלים שיהיו על הפרקט בחמש השנים הבאות.

נתק מוחלט ואיום בעצירת המשחקים

המתיחות בין הארגון למנהלת הגיעה לשיאה לאחר שארגון השחקנים הכריז על סכסוך עבודה במהלך תקופת המלחמה. בעקבות צעד זה, במנהלת הליגה הודיעו כי אינם מוכנים לשבת יותר עם הארגון, ואף טוענים בגלוי כי הם אינם מכירים בו. לאור הקיפאון, ארגון השחקנים מעלה הילוך ומציב את איום השבתת הליגה כאפשרות ממשית שתידון הערב.

ניסיונות גישור בצל חוסר הוודאות

המשא ומתן בין הצדדים החל עוד בחודש אוגוסט 2025 ונמשך מספר חודשים. המגעים כללו בין היתר ישיבה של נציגי השחקנים עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, אשר הציע מספר פתרונות אפשריים למשבר. עם זאת, לאור חוסר הוודאות הכללי במדינה בגלל המלחמה, והרצון המובהק של הארגון לוודא כי תישמר יציבות בליגה בכל הנוגע למעמדו של השחקן הישראלי, הוחלט על כינוס אסיפת החירום. האסיפה הערב צפויה להיות סוערת במיוחד ולהכריע – האם פניה של ליגת הכדורסל הישראלית להשבתה?

