אסיפת חירום תתקיים, ליגת הכדורסל תושבת?

הערב (ראשון) תתקיים אסיפת חירום דרמטית של ארגון שחקני הכדורסל. על הפרק עומדת התעלמותה של מנהלת הליגה, וכן אי הרצון מצידה לקיים משא ומתן עם הארגון לקראת חתימה על הסכם לשנים הבאות. מוקד המחלוקת המרכזי סובב סביב קביעת מספר השחקנים הזרים והישראלים שיהיו על הפרקט בחמש השנים הבאות.

נתק מוחלט ואיום בעצירת המשחקים

המתיחות בין הארגון למנהלת הגיעה לשיאה לאחר שארגון השחקנים הכריז על סכסוך עבודה במהלך תקופת המלחמה. בעקבות צעד זה, במנהלת הליגה הודיעו כי אינם מוכנים לשבת יותר עם הארגון, ואף טוענים בגלוי כי הם אינם מכירים בו. לאור הקיפאון, ארגון השחקנים מעלה הילוך ומציב את איום השבתת הליגה כאפשרות ממשית שתידון הערב.

ניסיונות גישור בצל חוסר הוודאות

המשא ומתן בין הצדדים החל עוד בחודש אוגוסט 2025 ונמשך מספר חודשים. המגעים כללו בין היתר ישיבה של נציגי השחקנים עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, אשר הציע מספר פתרונות אפשריים למשבר. עם זאת, לאור חוסר הוודאות הכללי במדינה בגלל המלחמה, והרצון המובהק של הארגון לוודא כי תישמר יציבות בליגה בכל הנוגע למעמדו של השחקן הישראלי, הוחלט על כינוס אסיפת החירום. האסיפה הערב צפויה להיות סוערת במיוחד ולהכריע – האם פניה של ליגת הכדורסל הישראלית להשבתה?