בפעם ה-27 והשלישית ברצף: פ.ס.וו אלופת הולנד

פ.ס.וו איינדהובן הוכתרה לאלופת הולנד בפעם השלישית ברצף לאחר שפיינורד איבדה נקודות וסיימה ב-0:0 מול וולנדאם, תוצאה שהבטיחה לקבוצה מאיינדהובן את התואר ה-27 בתולדותיה. למרות מעידות בשבועות האחרונים, האליפות הובטחה כבר היום (ראשון), מה שהפך אותה לאחת הזכיות המוקדמות ביותר בתולדות הליגה ההולנדית.

דרמה, פציעה וחגיגות בעיר

הקבוצה של פיטר בוס הייתה הפייבוריטית הברורה לאליפות, אך נקלעה לקשיים עם הפסדים לניימכן ולטלסטאר, מה שהטיל ספק ביכולת לסגור את הסיפור מוקדם. עם זאת, היא התאוששה בניצחון דרמטי 3:4 על אוטרכט, כאשר קוהאיב דריויך הכריע בתוספת הזמן.

הניצחון הגיע לצד מכה קשה, כאשר הקפטן ירדי שוטן נפצע בצורה חמורה וסובל מקרע ברצועה הצולבת, פציעה שתשבית אותו ותמנע ממנו להשתתף בגביע העולם.

האליפות הובטחה רשמית רק לאחר המעידה של פיינורד, מה שהוביל להתפרצות שמחה גדולה במרכז איינדהובן, שם התאספו אוהדים רבים וחגגו את התואר עוד לפני שריקת הסיום במשחק המקביל. למרות הזכייה המוקדמת מבחינת תאריך, פ.ס.וו אינה מחזיקה בשיא הזכייה המוקדמת מבחינת מחזורים, שעדיין שייך לאלקמאר מעונת 1980/81.

עבור המאמן פטר בוס ושחקנים כמו יואי וירמן, גוס טיל, סרג'ינו דסט וריקרדו פפי, מדובר באליפות שלישית ברציפות, בעוד ארמנדו אוביספו ומאורו ג'וניור חגגו כבר תואר רביעי עם המועדון.

החגיגות צפויות להימשך גם בימים הקרובים, כאשר ביום שלישי תיערך תהלוכה חגיגית ברחובות איינדהובן, שתסתיים בטקס רשמי בכיכר העיר.