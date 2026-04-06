ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

בפעם ה-27 והשלישית ברצף: פ.ס.וו אלופת הולנד

לאחר שפיינורד איבדה נקודות וסיימה ב-0:0 מול וולנדאם, הקבוצה של פיטר בוס רשמה את אחת מהזכיות המוקדמות ביותר בליגה ההולנדית. החגיגות: מחר

שחקני פ.ס.וו איינדהובן חוגגים (IMAGO)
פ.ס.וו איינדהובן הוכתרה לאלופת הולנד בפעם השלישית ברצף לאחר שפיינורד איבדה נקודות וסיימה ב-0:0 מול וולנדאם, תוצאה שהבטיחה לקבוצה מאיינדהובן את התואר ה-27 בתולדותיה. למרות מעידות בשבועות האחרונים, האליפות הובטחה כבר היום (ראשון), מה שהפך אותה לאחת הזכיות המוקדמות ביותר בתולדות הליגה ההולנדית.

דרמה, פציעה וחגיגות בעיר

הקבוצה של פיטר בוס הייתה הפייבוריטית הברורה לאליפות, אך נקלעה לקשיים עם הפסדים לניימכן ולטלסטאר, מה שהטיל ספק ביכולת לסגור את הסיפור מוקדם. עם זאת, היא התאוששה בניצחון דרמטי 3:4 על אוטרכט, כאשר קוהאיב דריויך הכריע בתוספת הזמן.

הניצחון הגיע לצד מכה קשה, כאשר הקפטן ירדי שוטן נפצע בצורה חמורה וסובל מקרע ברצועה הצולבת, פציעה שתשבית אותו ותמנע ממנו להשתתף בגביע העולם.

פיטר בוס (רויטרס)פיטר בוס (רויטרס)

האליפות הובטחה רשמית רק לאחר המעידה של פיינורד, מה שהוביל להתפרצות שמחה גדולה במרכז איינדהובן, שם התאספו אוהדים רבים וחגגו את התואר עוד לפני שריקת הסיום במשחק המקביל. למרות הזכייה המוקדמת מבחינת תאריך, פ.ס.וו אינה מחזיקה בשיא הזכייה המוקדמת מבחינת מחזורים, שעדיין שייך לאלקמאר מעונת 1980/81.

עבור המאמן פטר בוס ושחקנים כמו יואי וירמן, גוס טיל, סרג'ינו דסט וריקרדו פפי, מדובר באליפות שלישית ברציפות, בעוד ארמנדו אוביספו ומאורו ג'וניור חגגו כבר תואר רביעי עם המועדון.

החגיגות צפויות להימשך גם בימים הקרובים, כאשר ביום שלישי תיערך תהלוכה חגיגית ברחובות איינדהובן, שתסתיים בטקס רשמי בכיכר העיר.

