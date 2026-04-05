שחקני בארסה חוששים מ"מלחמה" מצד אתלטיקו

ברצלונה ואתלטיקו מדריד נפגשו בפעם הרביעית העונה. עד כה מדובר היה במשחקים אינטנסיביים ותחרותיים, כמעט ללא אירועים חריגים, אך ההתמודדות האחרונה הייתה שונה לחלוטין, עם מתיחות גבוהה. בחדר ההלבשה הקטלוני סבורים כי אתלטיקו העלתה את רמת האגרסיביות עם הרכב שכלל שחקני ספסל רבים, במטרה להכין את הקרקע לקרב בליגת האלופות. “הם חוששים מ’מלחמה’ שתשרת יותר את הקולצ'ונרוס אם השופט לא יציב גבולות לקבוצה שמורגלת לשחק עד הקצה”, דווח ב’ספורט’.

אתלטיקו כמעט ולא הייתה זקוקה לנקודות במשחק הליגה, וסימאונה בנה אסטרטגיה של שחיקה, תוך שימוש בשחקנים פחות קבועים ואפילו שחקני קבוצת המשנה. עד כאן הכל היה רגיל. החידוש היה הקשיחות על הדשא, ריבוי המחאות והעימותים, שהובילו אף לתגרה בין שחקנים, בה נאלץ השופט להתערב. אתלטיקו למעשה הכינה את הקרקע למפגש האירופי.

גם דייגו סימאונה השתתף ב”הופעה”, כשהפעיל לחץ על השופטים, כאשר אחד מעוזריו אף הורחק, ואף התעמת עם שחקני ברצלונה. בין היתר נרשם עימות עם פראן טורס, שלא הסלים רק בזכות התערבות מהירה של חבריו לקבוצה. הכוונה הייתה ברורה: להוציא את שחקני ברצלונה משלוותם.

“בחדר ההלבשה של ברצלונה בטוחים בשני דברים: הראשון הוא שאתלטיקו תלך עד הקצה כדי לעבור את המפגש. צפוי משחק ראשון קשה מאוד, כאשר ההערכה היא שהקבוצה ממדריד תסתגר ותנסה להשתמש בכל האמצעים כדי למשוך זמן. השחקנים מבינים שעליהם לשמור על קור רוח, לא להיגרר לפרובוקציות ולשחק כמה שיותר כדורגל”, נכתב בתקשורת הקטלונית.

האסטרטגיה של צ’ולו

הנקודה השנייה היא הצורך להכריע או לפחות להניח בסיס חזק להעפלה כבר במשחק הראשון. אחרת, במגרשה של אתלטיקו הכל יכול לקרות. גם מצב הדשא במטרופוליטנו מדאיג, לאחר שלא היה אידאלי למשחק המסירות של ברצלונה. בקבוצה מאמינים כי יש להם יתרון מקצועי ברור כדי לסגור את הסיפור בקאמפ נואו, ולכן ינסו לכבוש כמה שיותר שערים.

סימאונה כבר הכין את אסטרטגיית השחיקה שלו לימים הקרובים. הפרק הראשון היה במשחק הליגה הקשוח, אותו הפסידה קבוצתו 2:1. המאמן נתן מנוחה לארבעה שחקנים מרכזיים והסתמך על רוח הלחימה כדי להשיג תוצאה חיובית. הוא כמעט הצליח, אך הקשיחות הובילה לכך שקבוצתו שיחקה בעשרה שחקנים יותר מ-50 דקות.

דייגו סימאונה שואג על הקווים (IMAGO)

המטרה הייתה לשחוק את ברצלונה, ובכך הצליח: שני שחקנים סיימו פצועים, ואחרים יצאו מותשים, ביניהם דני אולמו וז'ואאו קאנסלו. סימאונה דחף אותם עד הקצה כדי שלא יהיו רעננים לקראת יום רביעי.

ברצלונה מודעת לעליונותה ולרצון לנקמה על מה שקרה בגביע, שם הפסד במגרשה של אתלטיקו סיים כמעט לחלוטין את חלום הטרבל. בליגת האלופות אין מקום לטעויות, ולכן ההכנה המנטלית תהיה קריטית כדי שאף אחד לא יאבד את הראש.

האנזי פליק צפוי לעלות עם ההרכב ההתקפי ביותר האפשרי, הפעם עם חלוץ מרכזי טבעי לצד מרקוס רשפורד ולאמין ימאל. שני שחקני הכנף עשו נזק גדול לאתלטיקו, ואף נראה כי סימאונה נתן הוראות מיוחדות על הספסל לגבי איך לעצור אותם. הכול היה חלק מהכנה מוקדמת לקרב בליגת האלופות, כשהמטרה המרכזית היא לנטרל את משחק האגפים של ברצלונה.