דוידה, וארלה ואבו פרחי בהרכב מכבי תל אביב

אחרי החזרה של ליגת העל אמש, הערב (ראשון, 20:15) המחזור ה-25 נמשך עם משחק מסקרן במיוחד. הפועל חיפה תארח את מכבי תל אביב, למפגש קצוות בו שתי הקבוצות חייבות לנצח. מכבי ת״א הגיעה לאצטדיון סמי עופר כאשר הירי מאיראן לחיפה תפס את השחקנים ממש כאשר עשו את דרכם החוצה מבית המלון בעיר בו שהו. הם נכנסו למרחב מוגן וברגע שניתן היה לצאת עשו דרכם לאוטובוס ומשם למגרש.

הרכב הפועל חיפה: יואב ג’ראפי, ג'ורג' דיבה, איוון קריצ'אק, דריו ז’ופאריץ', אורן ביטון, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, לירן סרדל, אנדריאה רדולוביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו, איתמר נוי, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

דיילה יחזור עם ניצחון?

מהצד של האורחת, החבורה של רוני דיילה רוצה לחזור מהפגרה הכפויה עם שלוש נקודות שיצמקו את הפער מהפועל באר שבע בצמרת לשבע נקודות בלבד, ויחזירו את התקווה לחזור למרוץ. הצהובים יצאו לפגרה הלא מתכוננת עם ניצחון על אשדוד ויקוו לחבר אחד נוסף.

מן העבר השני, בצד של האדומים מהכרמל, חיים סילבס וחניכיו עברו מתיחת פנים רצינית בינואר, ואחרי ניצחון על הפועל פתח תקווה ותיקו מול הפועל באר שבע, ינסו להמשיך במסע ההיחלצות מהתחתית הצפופה, ולהתרחק עוד מהקו האדום.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים העונה, פעם אחת במסגרת הליגה בסיבוב הראשון, אז ניצחה מכבי תל אביב 1:2 על אף חיסרון מספרי. המפגש השני נערך בגביע המדינה, שם התוצאה הייתה חד משמעית עם 0:5 מהדהד של הצהובים. מה יקרה הפעם?