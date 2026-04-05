יום שני, 06.04.2026 שעה 05:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

דוידה, וארלה ואבו פרחי בהרכב מכבי תל אביב

הצהובים חוזרים לליגה ויתארחו ב-20:15 אצל הפועל חיפה, קמארה ואסאנטה בהגנה, פרץ, שחר ונוי בקישור. רוטמן, תורג'מן ואלטונשווילי פותחים אצל סילבס

|
הליו וארלה חוגג (רדאד ג'בארה)
אחרי החזרה של ליגת העל אמש, הערב (ראשון, 20:15) המחזור ה-25 נמשך עם משחק מסקרן במיוחד. הפועל חיפה תארח את מכבי תל אביב, למפגש קצוות בו שתי הקבוצות חייבות לנצח. מכבי ת״א הגיעה לאצטדיון סמי עופר כאשר הירי מאיראן לחיפה תפס את השחקנים ממש כאשר עשו את דרכם החוצה מבית המלון בעיר בו שהו. הם נכנסו למרחב מוגן וברגע שניתן היה לצאת עשו דרכם לאוטובוס ומשם למגרש.

הרכב הפועל חיפה: יואב ג’ראפי, ג'ורג' דיבה, איוון קריצ'אק, דריו ז’ופאריץ', אורן ביטון, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, לירן סרדל, אנדריאה רדולוביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו, איתמר נוי, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

דיילה יחזור עם ניצחון?

מהצד של האורחת, החבורה של רוני דיילה רוצה לחזור מהפגרה הכפויה עם שלוש נקודות שיצמקו את הפער מהפועל באר שבע בצמרת לשבע נקודות בלבד, ויחזירו את התקווה לחזור למרוץ. הצהובים יצאו לפגרה הלא מתכוננת עם ניצחון על אשדוד ויקוו לחבר אחד נוסף.

מן העבר השני, בצד של האדומים מהכרמל, חיים סילבס וחניכיו עברו מתיחת פנים רצינית בינואר, ואחרי ניצחון על הפועל פתח תקווה ותיקו מול הפועל באר שבע, ינסו להמשיך במסע ההיחלצות מהתחתית הצפופה, ולהתרחק עוד מהקו האדום.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים העונה, פעם אחת במסגרת הליגה בסיבוב הראשון, אז ניצחה מכבי תל אביב 1:2 על אף חיסרון מספרי. המפגש השני נערך בגביע המדינה, שם התוצאה הייתה חד משמעית עם 0:5 מהדהד של הצהובים. מה יקרה הפעם?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */