פרץ: אני מקווה להיות בשלושה משחקים בוומבלי

מאז שדניאל פרץ הגיע לסאות’המפטון ההייפ לא נגמר, ובצדק. השוער הישראלי פורח מחדש בין הקורות של הקדושים ונמצא בשיא הקריירה שלו עד כה, כשהדובדבן שבקצפת היה אתמול (שבת) עם עשר הצלות ועלייה סנסציונית יחד עם קבוצתו לחצי גמר הגביע האנגלי על חשבונה של לא אחרת מאשר ארסנל, מוליכת הפרמייר ליג.

פרץ וסאות’המפטון הבטיחו את השתתפותם בוומבלי באירוע מרגש שלא כל שחקן חווה, זאת אחרי 1:2 דרמטי במיוחד בבית על התותחנים. השוער הישראלי דיבר היום (ראשון) לתקשורת בישראל בזום מיוחד כדי לענות על כל השאלות הבוערות, רגע לפני שימשיך במסע העלייה לפרמייר ליג וכמובן ישחק בחצי גמר הגביע האנגלי בלונדון.

פרץ פתח: “ערב טוב לכולם, כיף שכולם כאן. זה לא מובן מאליו שנכנסתם לזה, רוצים לתת לכולם תשובות ומבינים את החשיבות שיש לתת קול פה, אז זה לא מובן מאליו, כיף לראות אתכם ותודה על כל הפרגון והמילים החמות, כל הרצון לפרגן. כיף שאנחנו פה”.

דניאל פרץ: "ארסנל? היה ערב מאוד מרגש"

על המשחק נגד ארסנל: “היה באמת מרגש, המעמד, המשחק עצמו, התוצאה, כל זה גם עם כל המצב שקורה אצלנו, אם זה חג או מלחמה. גאווה עצומה להיות ישראלי ויהודי ולייצג ככה את העם שלנו, ושוב פעם כהישג ספורטיבי היה לי מאוד מרגש לקחת חלק במשחק הזה, במפעל העצום הזה, ניצחנו, עלינו לוומבלי, היה משחק טוב של כולנו כקבוצה, וזהו, מרגש מאוד”.

דניאל פרץ חוגג ניצחון (IMAGO)

“העתיד שלי? הראש שלי הוא רק במשחק הבא”

ריגשת מדינה שלמה, אתה באמת אחרי שתי עונות לא קלות שבקושי שיחקת וגם בנבחרת היו קצת ביקורות, היום אתה בשיא הקריירה. איך אתה מסביר את הקיצוניות? את המהפך המרשים הזה?

”אני אתחיל מההתחלה, היו לי שתי עונות שבאמת לא שיחקתי בבאיירן, אבל אני לא מחשיב את זה כשתי עונות קשות, ידעתי לקראת מה אני הולך, זה שתי עונות שביגרו אותי ונתנו לי המון. חצי העונה האחרונה בהמבורג שפחות שיחקתי והייתה לי כוונה לשחק, וגם שני משחקים פחות טובים בנבחרת, אז זה כן, נכון, אבל בחיים ובכדורגל יש עליות וירידות, וברוך השם אני מרגיש עכשיו מצוין וזה שאני משחק קבוע תורם לזה המון, גם החיבור שיש לי עם המועדון והשחקנים וצוות האימון, המאמן, עם הקהל, כל הדברים הללו מאוד תורמים וזה בעיקר דקות המשחק”.

איך אתה רואה את הדברים הקדימה? כי אתה עדיין מושאל מבאיירן ועם ההופעה הנפלאה הזו, הלוואי גם בחצי הגמר וקדימה, מבחינתך להישאר עוד עונה באנגליה?

”קשה לי עוד לומר מה אני מעדיף, בכדורגל חודש זה המון ויכול לקרות המון בחודש הזה. אין לדעת מה יהיה. כיף לי באנגליה, כיף לי בסאות’המפטון, מאוד טוב לי פה עם האנשים, המועדון, יש חיבור טוב, אני רואה שרואים את זה, רואים שאני נהנה. שוב, בשביל שעסקה תקרה יש כמה צדדים, לא רק אני מחליט, צריך שכל הצדדים יהיו מרוצים כדי שייצא לפועל משהו, אבל אני לפני החודש הכי קריטי בקריירה שלי אז הראש שלי הוא רק במשחק שיש לי כבר מחרתיים. אחרי שהוא ייגמר זה יהיה המשחק שאחריו, כשנסיים את העונה ותהיה רגיעה אז זה הרגע הראשון שאחשוב מה קורה עם העתיד שלי”.

דניאל פרץ . "העתיד? חושב רק על המשחק הבא" (IMAGO)

כשחתמת בסאות’המפטון אמרת שאתה חולם להגיע לוומבלי דרך הליגה, האמנת שזה יקרה דווקא דרך הגביע? ועוד נגד ארסנל? ואיך אתה מסביר את האהבה של הקהל?

”אתחיל מהקהל. זה שבאמת הגעתי וחיברנו מומנטום מאוד חיובי עם הקבוצה, הגעתי אחרי שנה בפרמייר ליג שהייתה לא מוצלחת למועדון, וחצי העונה הראשונה גם לא הייתה כל כך טובה, אז היו יחסים קצת יותר מרוחקים עם הקהל. המומנטום חיבר. אני דמות די מרכזית בקבוצה, כמו המון שחקנים, כיף לקהל לראות את הקבוצה מנצחת אחרי תקופה ארוכה שזה לא כזה קרה. לגבי וומבלי, מקווה שיהיו לי שלושה משחקים בוומבלי, אז אחד כבר יש וזה חלום שמתגשם. נשארו לנו שבעה משחקים, שבעה גמרים כדי באמת לעשות הכל כדי להגיע לפלייאוף ולהגיע גם לוומבלי”.

“יש מצב שהסגנון באנגליה מתאים לי יותר”

היו לך כמה עצירות מול הכוכב הצעיר של ארסנל, ספר קצת איך הרגשת. יש הכנות מיוחדות?

”הרגשתי מצוין, בכללי בתקופה האחרונה אני מרגיש ממש טוב, ההכנה שלי זהה תמיד, גם נגד ליגה שלישית או ארסנל או פולהאם, ההכנה זהה. אני בא להביא את עצמי, אני חושב שזו הדרך הכי נכונה כדי לשמור על המשכיות. אני עובד עם עצמי כדי להיות הכי אפקטיבי שאפשר. כשקיבלתי את הגול אני לא חושב מה אם ומה ככה, אני לוקח את השחקנים, מדברים בינינו, אומרים ש’אוקיי, הם נתנו גול, מה עושים כרגע’, מכינים תוכנית. ידענו שארסנל במאבק של זכייה בפרמייר ליג, הראש שלהם שם, ברבע גמר אלופות, ידענו שהם לא רוצים הארכה. ידענו שהם יבואו וייקחו סיכונים גם ב-1:1, והם יהיו חשופים, ידענו שהמצבים יגיעו להכריע. אמרנו שנישאר רגועים, לא להתרגש, לעשות מה שעשינו עד כה. דבקנו בתוכנית הזו ונתנו גול ניצחון”.

אולי זה מתאים יותר לשחקן שדה, אבל אין ספק שאתה בשיא שלך ושיחקת גם בגרמניה וישראל ונבחרת, יש משהו בכדורגל האנגלי שמתאים יותר לסגנון שלך? שמוציא ממך את שיא הקריירה שאתה נמצא בו?

“כן, יש סיכוי שכן. בגרמניה בכל אופן לא באמת שיחקתי באופן תדיר כדי להראות את היכולת שלי, ואני יכול להראות פה את היכולת שלי כי אני משחק לראשונה באופן קבוע, אבל כן אני יודע שיתרון במשחק שלי זה כדורי גובה וזה משהו שיש באנגליה המון ואני יכול להביא את זה לידי ביטוי”.

דניאל פרץ. "השגרה שלי אותו דבר אחרי ארסנל ואחרי כל משחק" (IMAGO)

מה התגובה שלך לכינוי שנתנו לך שהוא כיפת ברזל? ודבר שני נועה הייתה שם, מה היא אמרה? איך היא חיזקה?

”זה לא משהו שמיוחד לאתמול, באמת ברוך השם היא המתנה של החיים שלי והסדר שלי. לאורך כל התקופה של השנים האחרונות שאנחנו ביחד היא באמת נמצאת בשבילי תמיד, בין אם זה משחקים טובים, נבחרת, משחקים פחות טובים, תקופות שלא הולך, פציעות, היא הסנטר שתמיד נמצא שם, הבית, השקט, זה משהו שלא מובן מאליו ונותן לי כוח, כיף להגיע אליו. אחרי משחק מדהים כמו אתמול אתה מגיע ויש לך סנטר, אני לא צריך את ההיי הגדול של המשחק, בא לי לחזור ולהיות עם האישה שלי ולהיות בבית, וגם אחרי משחק גרוע. זכיתי שיש לי את נועה. הכינוי? מחמיא מאוד”.

זה לא סוד התקופה המדהימה של הקבוצה, 13 ניצחונות ותיקו והפסד אחד בסך הכל. כמה אתה חושב שאתה לוקח חלק גדול בזה, שההצלחה הגדולה זה גם הרבה בזכותך?

”אני לא מסתכל על זה יותר מידי מבחינה אישית של כמה זה בזכותי, אני תורם את החלק שלי לדעתי, אם זה בפעולות שלי או בחלק שלי בחדר ההלבשה, כל אחד תורם, הרבה השתפרו ועשו שדרוג, היו עוד שינויים בינואר שהובילו לחיבור שעובד יותר טוב עם הקבוצה. שוב, אנחנו רואים את זה גם, כל ניצחון וכל משחק טוב אנחנו מקבלים יותר ביטחון ולכל שחקן באופן אישי. אני שמח שאני נותן את החלק שלי, אבל זה כולם ביחד וזה באמת הכוח של הקבוצה שלנו”.

“המצב? שחקן אפילו שאל אותי אם ירושלים זה מקום אמיתי”

רואים את המצב בארץ, אתה חווה את זה בחדר ההלבשה? זה משפיע?

”קודם כל ברור שזה משפיע, המשפחה שלי שם, נועה הרבה שם, אתה רואה חדשות ושומע מאנשים קרובים. בתקופה הזו זו המוטיבציה שלי. אין כדורגל ואין ספורט, יש לי באמת אפשרות והעם רואה אותי ורוצה סיבות לשמוח ומשהו להתגאות בו, אז זה מוטיב ענק שאני מודה עליו שיש לי את הזכות, שאני יכול לשמח אנשים, אז כן, אני מאוד שמח ובאמת זכיתי. מחדר ההלבשה? לא, להפך, הם לא ממש מודעים, די רחוק להם כל המצב, אבל ברור שהם קצת מתחילת המלחמה שואלים שאלות וחשוב לי להסביר להם. מאז שהגעתי הם יותר מבינים קצת, אבל אין להם שום דעות קדומות או משהו שהרגשתי, שחקן פעם אחת שאל אותי האם ירושלים מקום אמיתי, בקטע כזה”.

דניאל פרץ. "זכות שאני יכול לעלות חיוך בארץ לאנשים" (IMAGO)

הזכרת קודם את נועה, האם הבקשה שלה לילד עומדת להתגשם?

כן, בעזרת השם, לא יודע מתי, לא החלטנו, אבל כן בעזרת השם”.

דניאל אתה יכול לתת מסר לקהל שבמקלטים?

”קודם כל אני מקבל המון הודעות, כל כך חמות, אני רוצה להגיד תודה לכולם, אתם נותנים לי המון כוח. אני פותח טלוויזיה ורואה מה המצב בארץ וכמה אתה לא ישנים וכמה קשה, לא יכולים לחיות חיים רגילים, כשיש לכם באמת את הבריחה הזו ויש לי אתה זכות לשמח אתכם, זה נותן לי המון, הרגשה של משמעות, זה עושה לי מאוד טוב. אתם גיבורים, רק תמשיכו להקשיב להנחיות, בבקשה, יש פצועים ויש נפגעים, לא רוצים שום פצוע ושום כלום, חס ושלום, להימנע כמה שאפשר”.

מי אתה רוצה בחצי הגמר?

“מה שיבוא, גם אמרתי לפני הרבע, מה שיגיע זה מלמעלה”.

איך זה מרגיש להיות דניאל פרץ כרגע?

”אני מרגיש מצוין, תקופות פחות טובות או טובות יהיו עוד הרבה בקריירה, גם בחיים. כל מה שקרה לי זה חלק מאותו אני, אני לומד מכל מה שקרה לי, מכל תקופה יותר קשה אני מאמין שהיא מחשלת והיא גורמת לי להכיל תקופות יותר טובות. אם לא התקופות הקשות שלא שיחקתי או פציעות או טעויות, יכול להיות שלא הייתי מסוגל לשחק ברמה שאני משחק כיום, לשמור על ההמשכיות שאני שומר עליה, אז כן, לקחתי המון כלים מכל תקופה ואני חושב שכל תקופה בונה. גם בתקופה הזו אני מרגיש טוב, אבל אני דובק בהרגלים שלי, גם אחרי ארסנל לא ארגיש משהו אחר, כמו שאחרי משחק לא טוב או הפסד לא אצנח, זה חלק מהחיים. יהיו גם משחקים פחות טובים, צריך לשמור על ההרגלים, לשמור על הדברים שאני עושה ביום יום, להמשיך הלאה, זה החיים וזה התהליך”.