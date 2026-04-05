פודולסקי בחר לעודד מהאולטראס והפך לוויראלי

בזמן שכל הליגות באירופה נכנסות לישורת האחרונה, עדיין מגיעים לנו סיפורים ביזארים. אקס באיירן מינכן וארסנל, לוקאס פודולסקי, תפס את הכותרות באנגליה אחרי שבחר לרצות עונש השעיה בעקבות כרטיס אדום בצורה לא שגרתית.

השחקן, כבר בן 40 ומשחק כיום בליגה הפולנית הבכירה עם גורניק ז’בז’ה, כשבמשחק האחרון של הקבוצה הוא קיבל כרטיס אדום. מה בחר החלוץ לעשות בהתמודדות שלאחר מכן? הוא נצפה בתוך האולטראס של קבוצתו, עומד על הבמה ומוביל את העידוד.

הסרטונים והתמונות הפכו לוויראלים במהירות רבה, כשכאמור פודולסקי נצפה עומד ליד המתופף הראשי של ארגון האולטראס של הפולנים ומוביל את השירה ביציעים. כנראה שזה עזר לחבריו לקבוצה, שניצחו 0:3 את קרקוביה.