ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

פודולסקי בחר לעודד מהאולטראס והפך לוויראלי

חלוץ באיירן מינכן וארסנל לשעבר הורחק במדי גורניק ז'בז'ה, וריצה את העונש בכך שבמשחק העוקב הוא תמך בקבוצתו על הבמה יחד עם יציע האוהדים השרופים

|
לוקאס פודולסקי (IMAGO)
בזמן שכל הליגות באירופה נכנסות לישורת האחרונה, עדיין מגיעים לנו סיפורים ביזארים. אקס באיירן מינכן וארסנל, לוקאס פודולסקי, תפס את הכותרות באנגליה אחרי שבחר לרצות עונש השעיה בעקבות כרטיס אדום בצורה לא שגרתית.

השחקן, כבר בן 40 ומשחק כיום בליגה הפולנית הבכירה עם גורניק ז’בז’ה, כשבמשחק האחרון של הקבוצה הוא קיבל כרטיס אדום. מה בחר החלוץ לעשות בהתמודדות שלאחר מכן? הוא נצפה בתוך האולטראס של קבוצתו, עומד על הבמה ומוביל את העידוד.

הסרטונים והתמונות הפכו לוויראלים במהירות רבה, כשכאמור פודולסקי נצפה עומד ליד המתופף הראשי של ארגון האולטראס של הפולנים ומוביל את השירה ביציעים. כנראה שזה עזר לחבריו לקבוצה, שניצחו 0:3 את קרקוביה.

