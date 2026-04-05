צעד חשוב לאירופה: ניצחונות לחטאפה וסלטה ויגו

אחרי שאתמול (שבת) קיבלנו דרמות אדירות והקבוצות הגדולות שיחקו, גם היום הליגה הספרדית המשיכה לה עם המחזור ה-30, כשבמשחק המוקדם, חטאפה השיגה ניצחון קטן-גדול במאבק על מקום באירופה בעונה הבאה עם 0:2 ביתי על אתלטיק בילבאו. מאוחר יותר, סלטה ויגו ניצחה 2:3 את ולנסיה, וסביליה נכנעה 1:0 לריאל אוביידו בקרבות הירידה.

חטאפה – אתלטיק בילבאו 0:2

ממשיכה במומנטום: חטאפה עם 0:2 על בילבאו

כאמור, לשתי הקבוצות אותן השאיפה – להגיע לתחרות אירופית בעונה הבאה, ושתיהן פתחו את המחזור עם אותו מספר נקודות בדיוק, כשהן עדיין לא נמצאות במיקום שמוביל לאירופה. בסופו של דבר, הקבוצה הקטנה ממדריד השיגה את 3 הנקודות היקרות הודות לשערים של לואיס ואסקז ומרטין סריטאנו.

ולנסיה – סלטה ויגו 3:2

מהפך ענק: סלטה עם 2:3 משוגע על ולנסיה

גם פה היה לנו קרב מעניין במוחד, שנפתח דווקא ביתרון של העטלפים משער של גידו רודריגז בדקה ה-12. במחצית השנייה הקבוצה מגאליסיה התעלתה והפכה את התוצאה בזכות גולים של אילאיש מוריבה, פר לופז ו-וויליוט סוודברג. עוד שער של רודריגז לא הספיק. האורחת התקרבה עוד צעד לאירופה.

אוביידו – סביליה 0:1

אוביידו גוברת על סביליה בקרב התחתית

המארחת השיגה נקודות יקרות כנועלת הטבלה, בעוד שהאנדלוסים עם הפסד שלישי ברציפות ממשיכים לגעת בקו האדום ולהיות קרובים לירידת ליגה. בדקה ה-33, הביתיים עלו ליתרון משער של פדריקו ויניאס ולהפקסה ירדה קבוצת החוץ ב-10 שחקנים לאחר הרחקתו באדום ישיר של ניאנזו קואסי (39’). מכאן סביליה כבר לא הצליחה להתרומם והגול היחיד הספיק לאוביידו כדי לחגוג בגדול.

אלאבס – אוססונה 2:2

עם שער בדקה ה90: 2:2 בין אוסאסונה לאלאבס

עוד משחק חשוב על מאבקי הירידה התרחש במחזור ה-30 של הליגה הספרדית. אלאבס אירחה את אוססונה במשחק קצבי ודרמטי. ולנטין רוזייה העלה את האורחת ליתרון כבר בדקה הרביעית, טוני מרטינס השווה בדקה ה-44. במחצית השנייה אנטה בודימיר החזיר את היתרון בדקה ה-80 עם פנדל מוצלח, אך בדקה ה-91 לוקאס בויה השווה שוב עם פנדל מהצד השני וקבע שוויון דרמטי.