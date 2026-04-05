7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

צעד חשוב לאירופה: ניצחונות לחטאפה וסלטה ויגו

המדרידאים גברו 0:2 על בילבאו ועלו למקום ה-8, התכולים עם 2:3 על ולנסיה. סביליה הפסידה לאוביידו והסתבכה בתחתית. 2:2 בין אלאבס לאוססונה. צפו

|
שחקני חטאפה חוגגים (La Liga)
אחרי שאתמול (שבת) קיבלנו דרמות אדירות והקבוצות הגדולות שיחקו, גם היום הליגה הספרדית המשיכה לה עם המחזור ה-30, כשבמשחק המוקדם, חטאפה השיגה ניצחון קטן-גדול במאבק על מקום באירופה בעונה הבאה עם 0:2 ביתי על אתלטיק בילבאו. מאוחר יותר, סלטה ויגו ניצחה 2:3 את ולנסיה, וסביליה נכנעה 1:0 לריאל אוביידו בקרבות הירידה.

חטאפה – אתלטיק בילבאו 0:2

ממשיכה במומנטום: חטאפה עם 0:2 על בילבאו

כאמור, לשתי הקבוצות אותן השאיפה – להגיע לתחרות אירופית בעונה הבאה, ושתיהן פתחו את המחזור עם אותו מספר נקודות בדיוק, כשהן עדיין לא נמצאות במיקום שמוביל לאירופה. בסופו של דבר, הקבוצה הקטנה ממדריד השיגה את 3 הנקודות היקרות הודות לשערים של לואיס ואסקז ומרטין סריטאנו.

ולנסיה – סלטה ויגו 3:2

מהפך ענק: סלטה עם 2:3 משוגע על ולנסיה

גם פה היה לנו קרב מעניין במוחד, שנפתח דווקא ביתרון של העטלפים משער של גידו רודריגז בדקה ה-12. במחצית השנייה הקבוצה מגאליסיה התעלתה והפכה את התוצאה בזכות גולים של אילאיש מוריבה, פר לופז ו-וויליוט סוודברג. עוד שער של רודריגז לא הספיק. האורחת התקרבה עוד צעד לאירופה.

אוביידו – סביליה 0:1

אוביידו גוברת על סביליה בקרב התחתית

המארחת השיגה נקודות יקרות כנועלת הטבלה, בעוד שהאנדלוסים עם הפסד שלישי ברציפות ממשיכים לגעת בקו האדום ולהיות קרובים לירידת ליגה. בדקה ה-33, הביתיים עלו ליתרון משער של פדריקו ויניאס ולהפקסה ירדה קבוצת החוץ ב-10 שחקנים לאחר הרחקתו באדום ישיר של ניאנזו קואסי (39’). מכאן סביליה כבר לא הצליחה להתרומם והגול היחיד הספיק לאוביידו כדי לחגוג בגדול.

אלאבס – אוססונה 2:2

עם שער בדקה ה90: 2:2 בין אוסאסונה לאלאבס

עוד משחק חשוב על מאבקי הירידה התרחש במחזור ה-30 של הליגה הספרדית. אלאבס אירחה את אוססונה במשחק קצבי ודרמטי. ולנטין רוזייה העלה את האורחת ליתרון כבר בדקה הרביעית, טוני מרטינס השווה בדקה ה-44. במחצית השנייה אנטה בודימיר החזיר את היתרון בדקה ה-80 עם פנדל מוצלח, אך בדקה ה-91 לוקאס בויה השווה שוב עם פנדל מהצד השני וקבע שוויון דרמטי.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
