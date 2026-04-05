אקס ליגת העל בכדורסל מת בתאונת דרכים

עולם הכדורסל נפרד בכאב מג'ראלד פאדיו, שחקן NBA לשעבר, שנהרג בשבת בתאונת דרכים בארצות הברית בגיל 60. פאדיו מצא את מותו בזירת התאונה לאחר שרכבו סטה מהכביש מסיבה שאינה ברורה, פגע בתעלה בצד הדרך והוא נהדף מחוץ לרכב. מותו נקבע במקום.

קריירה עשירה בין ה-NBA לאירופה

פאדיו היה פורוורד בגובה 2.01 מ', ששיחק שלוש עונות בליגת ה-NBA והחליף לא פחות מחמש קבוצות: קליבלנד קאבלירס, סיאטל סופרסוניקס, אינדיאנה פייסרס, ניו יורק ניקס ווושינגטון בולטס. הוא נבחר בדראפט 1988 על ידי בוסטון, לאחר ששיחק בקולג'ים קילגור ו-UNLV.

לאורך הקריירה שלו נדד בין קבוצות רבות ברחבי העולם, כולל רוקפורד לייטנינג, רוצ'סטר פליירס, גרבלין הצרפתית, סראגוסה, סקאבוליני פזארו, וכן קבוצות נוספות כמו ראפיד סיטי, לאס וגאס סלאם, סולס דה חליסקו, קהראבה ביירות ופרו קאריל אואסטה.

פאדיו שיחק גם בשתי קבוצות בישראל: מכבי ראשון לציון, בה שיחק בשתי קדנציות (1994–1995 ו-2000–2001), וכן מכבי גבעת שמואל בעונת 1996/97 בנוסף עבר גם בליגות ביפן, ספרד ואיטליה, והיה שחקן עם קריירה בינלאומית רחבה במיוחד.

מותו הפתאומי הותיר הלם בקרב משפחתו ובעולם הכדורסל, כאשר החקירה לגבי נסיבות התאונה עדיין נמשכת.