ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

אקס ליגת העל בכדורסל מת בתאונת דרכים

ג'ראלד פאדיו, שחקן NBA לשעבר ששיחק גם בישראל במכבי ראשון לציון ובגבעת שמואל, מת בגיל 60 אחרי שסטה מהכביש ופגע בתעלה מחוץ לרכב. חקירה נפתחה

כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
עולם הכדורסל נפרד בכאב מג'ראלד פאדיו, שחקן NBA לשעבר, שנהרג בשבת בתאונת דרכים בארצות הברית בגיל 60. פאדיו מצא את מותו בזירת התאונה לאחר שרכבו סטה מהכביש מסיבה שאינה ברורה, פגע בתעלה בצד הדרך והוא נהדף מחוץ לרכב. מותו נקבע במקום.

קריירה עשירה בין ה-NBA לאירופה

פאדיו היה פורוורד בגובה 2.01 מ', ששיחק שלוש עונות בליגת ה-NBA והחליף לא פחות מחמש קבוצות: קליבלנד קאבלירס, סיאטל סופרסוניקס, אינדיאנה פייסרס, ניו יורק ניקס ווושינגטון בולטס. הוא נבחר בדראפט 1988 על ידי בוסטון, לאחר ששיחק בקולג'ים קילגור ו-UNLV.

לאורך הקריירה שלו נדד בין קבוצות רבות ברחבי העולם, כולל רוקפורד לייטנינג, רוצ'סטר פליירס, גרבלין הצרפתית, סראגוסה, סקאבוליני פזארו, וכן קבוצות נוספות כמו ראפיד סיטי, לאס וגאס סלאם, סולס דה חליסקו, קהראבה ביירות ופרו קאריל אואסטה.

פאדיו שיחק גם בשתי קבוצות בישראל: מכבי ראשון לציון, בה שיחק בשתי קדנציות (1994–1995 ו-2000–2001), וכן מכבי גבעת שמואל בעונת 1996/97 בנוסף עבר גם בליגות ביפן, ספרד ואיטליה, והיה שחקן עם קריירה בינלאומית רחבה במיוחד.

מותו הפתאומי הותיר הלם בקרב משפחתו ובעולם הכדורסל, כאשר החקירה לגבי נסיבות התאונה עדיין נמשכת.

