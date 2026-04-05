שחקני מכבי פ״ת תמכו בלוחם פוסט-טראומתי

בשבוע שעבר, במהלך אזעקה שנשמעה בזמן אימונה של קבוצת הכדורגל של מכבי פ"ת, מצא את עצמו איתן עלייב, בן 22 ותושב פתח תקווה, נכנס למרחב מוגן יחד עם שחקני הקבוצה, כאשר שהה במרכז המסחרי הסמוך למתחם האימונים.



איתן, בוגר בית הספר לכדורגל של המועדון ולוחם לשעבר בחיל התותחנים, השתתף בלחימה בלבנון ובעזה, איבד חברים במהלך שירותו ובהמשך אובחן עם פוסט טראומה. כיום הוא מלווה ונעזר בפורום “יהלומי קרב” בכל מה שצריך.

במהלך השהות במרחב המוגן, בעקבות האזעקה, חווה איתן התקף ושחקני הקבוצה זיהו מיד את מצבו, ניגשו אליו, הרגיעו אותו וליוו אותו לאורך האזעקה עד ליציאה בטוחה מהמרחב המוגן. לאחר מכן אף הזמינו אותו להישאר, לצפות באימון ולהצטלם יחד איתם.

איתן טיבי ואיתן עלייב (באדיבות המועדון)





"הרגע הזה מזכיר לכולנו עד כמה רגישות, ערבות הדדית ותשומת לב לאחר, יכולות לעשות הבדל גדול. אנחנו גאים בשחקנים שלנו, שלא רק משחקים על המגרש אלא גם מגלים אנושיות, אחריות ולב גדול מחוץ לו. המקרה הזה גם מדגיש את החשיבות בהעלאת המודעות להלומי קרב ולמתמודדים עם פוסט טראומה, במיוחד בתקופה מורכבת זו. אנו מודים לכל החיילות והחיילים, כוחות הביטחון וההצלה, ששומרים ומגינים עלינו יום ולילה", מסרו במועדון.