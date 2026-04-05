יום שני, 06.04.2026 שעה 06:55
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5427-6126מכבי פ"ת1
4629-4026מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4134-3228בני יהודה4
4029-3826הפועל ר"ג5
3836-3926הפועל כפר שלם6
3630-3227מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3333-2827הפועל כפ"ס10
3333-2626הפועל רעננה11
3143-2826הפועל עפולה12
3037-2826עירוני מודיעין13
2844-3428הפועל נוף הגליל14
2734-2526הפועל עכו15
2434-2727הפועל חדרה16

שחקני מכבי פ״ת תמכו בלוחם פוסט-טראומתי

רגע מרגש במרחב המוגן: שחקני מכבי פ"ת שהו עם לוחם שחווה התקף פוסט-טראומטי בזמן אזעקה, עטפו אותו בחום וליוו אותו עד שנרגע: ״גאים בשחקנים שלנו״

שחקני מכבי פתח תקווה עם איתן עלייב (באדיבות המועדון)
שחקני מכבי פתח תקווה עם איתן עלייב (באדיבות המועדון)

בשבוע שעבר, במהלך אזעקה שנשמעה בזמן אימונה של קבוצת הכדורגל של מכבי פ"ת, מצא את עצמו איתן עלייב, בן 22 ותושב פתח תקווה, נכנס למרחב מוגן יחד עם שחקני הקבוצה, כאשר שהה במרכז המסחרי הסמוך למתחם האימונים.

איתן, בוגר בית הספר לכדורגל של המועדון ולוחם לשעבר בחיל התותחנים, השתתף בלחימה בלבנון ובעזה, איבד חברים במהלך שירותו ובהמשך אובחן עם פוסט טראומה. כיום הוא מלווה ונעזר בפורום “יהלומי קרב” בכל מה שצריך. 

במהלך השהות במרחב המוגן, בעקבות האזעקה, חווה איתן התקף ושחקני הקבוצה זיהו מיד את מצבו, ניגשו אליו, הרגיעו אותו וליוו אותו לאורך האזעקה עד ליציאה בטוחה מהמרחב המוגן. לאחר מכן אף הזמינו אותו להישאר, לצפות באימון ולהצטלם יחד איתם.

איתן טיבי ואיתן עלייב (באדיבות המועדון)



"הרגע הזה מזכיר לכולנו עד כמה רגישות, ערבות הדדית ותשומת לב לאחר, יכולות לעשות הבדל גדול. אנחנו גאים בשחקנים שלנו, שלא רק משחקים על המגרש אלא גם מגלים אנושיות, אחריות ולב גדול מחוץ לו. המקרה הזה גם מדגיש את החשיבות בהעלאת המודעות להלומי קרב ולמתמודדים עם פוסט טראומה, במיוחד בתקופה מורכבת זו. אנו מודים לכל החיילות והחיילים, כוחות הביטחון וההצלה, ששומרים ומגינים עלינו יום ולילה", מסרו במועדון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
