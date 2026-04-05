יום שני, 06.04.2026 שעה 06:30
ספורט אחר  >> גלישת רוח

"מאז אולימפיאדת פאריס סבלתי מבעיות בבטן"

תום ראובני, האלוף האולימפי בגלישת רוח, חשף ל-ONE מה עבר מאז הזהב בצרפת: "הרגשתי שאני מטפס את האוורסט ומחליק". וגם: הפציעה, המאמן והמלחמה

תום ראובני (רדאד ג'בארה)
האלוף האולימפי בגלישת רוח, תום ראובני, חוזר לעצמו. הנציג הישראלי שזכה במדליית הזהב באולימפיאדת פאריס 2024 התחרה אתמול (שבת) בשיוט המדליות של גביע הנסיכה בפלמה דה מיורקה וסיים במקום השמיני.

אומנם לאחר שהעפיל לרבע הגמר הוא לא הצליח להמשיך הלאה לחצי הגמר ולגמר, אך ההופעה שלו בפלמה הגיעה אחרי תקופה קשה של פציעות והתמודדות עם בעיה בבטן ממנה סבל מאז ההופעה הבלתי נשכחת בצרפת. רק עכשיו הוא מדבר על כך לראשונה.

ראובני אמר ל-ONE: “תמיד אני רוצה ושואף יותר גבוה, אבל מראש לא הגעתי במצב אופטימלי לתחרות בפלמה. אחרי אליפות אירופה נפצעתי בקרסול ולא ממש יכולתי להתאמן כמו שרציתי. רק לפני חודש יכולתי לחזור להתאמן, אבל אז פרצה המלחמה. ב-14 במרץ חזרתי לאימונים מלאים בחו”ל, אז לא ציפיתי ליותר מידי. רציתי לסיים בטופ 10 ואני מרוצה שעמדתי בזה. כמובן שיש לי עוד הרבה חלודה להסיר, אבל אני שמח שחזרתי לעניינים ולקצב, השתפרתי מיום ליום ולצערי בשיוט מדליות יצאתי משם על טעות טקטית”.

“רציתי מדליה כדי לעשות טוב למי שנלחם בשבילנו”

כשהגעת לרבע הגמר בגביע הנסיכה, במרחק של שני ניצחונות בשני שיוטים מהגמר, כמה רצית לסיים על הפודיום?
“רציתי מאוד לזכות במדליה, בעיקר כדי לעשות טוב על הלב לכל מי שנלחם בשבילנו, אנשי כוחות הביטחון ששומרים על המדינה וכל האזרחים שלא מצליחים לישון בלילות. אני מקווה שהמצב יהיה נורמלי, שננצח ונוכל לחיות חיים שקטים בקרוב”.

איך אתה מצליח בכלל להתאמן ולהתחרות במצב הזה של המלחמה?
“כל התוכניות שלנו כרגע עומדות באוויר, בארץ אי אפשר כל כך להתאמן כי אין אישור להתאמן בים בגלל שאנחנו לא יכולים להיכנס למרחב מוגן בזמן קצר. אני מקווה שנוכל לחזור להתאמן כמו שצריך בימים הקרובים. אני לא מתלונן חלילה, פשוט זה המצב. אני מאמין שנמצא את הפיתרונות בכל סיטואציה. יש לנו אליפות אירופה בעוד חודש וחצי, אני בכיוון הנכון ומרגיש טוב יותר על הגלשן, ובכל מצב אני אתחרה עם הדגל למען המדינה”.

“סתיו ראוי לתפקיד, המעבר היה טבעי”

יש לך גם מאמן חדש בנבחרת הגברים בגלישת רוח, סתיו ביימל החליף את גל פרידמן. איך אתה רואה את השינוי הזה?
“זה היה מעבר יחסית די טבעי. סתיו היה חלק מהצוות, כך שהוא היה בעניינים וזה לא איזה שינוי גדול. עבדתי איתו לפני כן, הוא איש מקצוע ברמה גבוהה כך שאני מרוצה מסתיו ולדעתי הוא גם היה ראוי לקחת את התפקיד הזה, גם אם הוא גדול ומשמעותי. יש לו דרך אחרת להסתכל על הדברים ובינתיים אני מאוד נהנה מהעבודה המשותפת שלנו. אנחנו רוצים להיות דומיננטיים בעולם כמו נבחרת הנשים”.

מאז אולימפיאדת פאריס בקושי התחרית. מה הסיבה?
“סבלתי מבעיות בבטן. זה התחיל אחרי האולימפיאדה. לקח לי זמן להבין מה קרה ולטפל בזה. זו אחת הסיבות שאליפות העולם שלי הייתה גרועה, בין היתר”.

זה משהו שקרה בגלל שנאלצת לאכול הרבה כדי לעלות במשקל בשביל להתאים את עצמך לגלשן החדש?
“לדעתי יש קשר, אבל לא בדיוק יודעים. בשנה וחצי האחרונות התמודדתי עם בעיות בבטן, שזה לא היה פשוט, אבל למדתי להסתדר עם זה בסוף. עד שהרגשתי שאני חוזר לעניינים ושם את זה מאחוריי, אחרי אליפות אירופה טסתי להוואי ופצעתי את הקרסול בגלישה אז סבלתי גם מהפציעה הזו לאחרונה. בקיצור, בשנה וחצי האחרונות אני מרגיש כאילו אני מטפס את האוורסט ומחליק למטה כל הזמן”.

ואיך אתה מרגיש עכשיו?
“אני אוהב להתאמן ויש לי מוטיבציה להישאר בטופ ולהמשיך לדחוף למעלה, אז הייתי קצת מתוסכל המצב שלי, אבל עכשיו אני סוף סוף כשיר להתאמן ב-100% ועם הזמן אני מאמין שגם התוצאות ישתפרו”.

