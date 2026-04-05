הבעלים החדש של עירוני רמת גן: אבי גבאי

עידן חדש בקבוצת הכדורסל: עירוני "קבוצת כנען" ר"ג: במסיבת עיתונאים חגיגית שנערכה היום בצהריים באולמה הביתי של הקבוצה, אולם "זיסמן", הודיע המועדון על בעלים חדש למועדון: איש העסקים אבי גבאי, כאשר הבעלים הנוכחי, חן שניידרמן, יעבור להיות נציג הבעלים לפחות בתקופה הקרובה וצוות הניהול של המועדון יישאר על כנו.

שניידרמן, שלקח את המועדון לפני שבע שנים והחזיר אותו לליגת העל לאחר 13 שנים ואף הוביל אותו להשתתפות במפעל אירופי לאחר 20 שנים, הודה בגלוי על קשיים כלכליים שמנעו ממנו להעביר את אותו התזרים שהעביר בשנים האחרונות, כאשר לאות הערכה לניהולו, הוחלט שיישאר במועדון.

גבאי, בעליה של חברת "אל-גג", חברה העוסקת בבנייה והנדסה, מחזיק בין השאר גם כבעליה של קבוצת דרום השרון מהליגות הנמוכות, כאשר הכוונה היא שהיא תהפוך לקבוצת הבת של ר"ג. כמי שבא מתחום הבנייה, גבאי חשף גם בצוותא עם ראש עיריית ר"ג, כרמל שאמה הכהן, שנכח ונשא דברים גם הוא לאחר שסייע רבות למועדון בתקופה הקשה, על התוכניות להקמת ארנה חדשה שתכיל 5,000 מקומות ותיבנה בין גבולות הערים ר"ג, קריית אונו וגבעת שמואל.

אבי גבאי עצמו, פתח את דבריו: "אני נמצא בעוד מועדון ומכיר ראשי ערים, אז ההתגייסות של שאמה הכהן והעזרה שנתן היא לא מובנת מאליה והרבה מעבר למצופה. הספורט בעיניי לפני הכול הוא מסגרת חינוכית. אני חדש בתחום ובתקופה הקרובה חשוב לי ללמוד את הנושא לאורכו בעזרת האנשים שמנהלים את המועדון בצורה מצוינת. אני רואה לזכות שחן נשאר כנציג הבעלים".

"חשוב לי להמשיך ולטפח את מכבי עירוני ר"ג כחממה לצעירים ולהכפיל את הכמות במחלקות הנוער מ-2000 ל-4000 ילדים וילדות. אני מאמין שכדי להצליח עלינו להעניק לצעירים את מלוא תשומת הלב המקצועית ולשמחתי פיני גרשון מוביל את הנושא המקצועי במחלקת הנוער. אני רואה חשיבות גדולה בשיתופי בינלאומיים וקיום טורנירים בחו"ל כדי לצבור ניסיון ולהכין אותם לרמות הגבוהות".

התוכניות: "בשיתוף עם עיריית ר"ג אני לוקח על עצמי להקים ארנה שתכלול 5,000 מקומות ישיבה ומתאימה גם לאירופה כי שם אני רואה את המועדון משחק. האולם גם ישמש את עיריית ר"ג לכל המופעים והדברים שתצטרך. בסמוך לאולם יוקם גם מתחם ספורט שיכלול חדרי כושר ומגרשי פאדל, כולל כל מה שצריך מתחם ספורט מודרני".

הקבוצה הבוגרת: "המטרה המקצועית שאני רואה לנגד עיניי היא לבנות קבוצה שתיאבק כבר בעונה הבאה על הזכות לייצג את ישראל באירופה, מסגרת בה שיחקה הקבוצה בעונה שעברה. זה המקום לו ראויה מכבי ר"ג המציינת השנה 80 שנים להיווסדה. אני לא מתכוון להשתגע בתקציב, אבל לקבוצה לא יהיו בעיות תקציביות והיא תקבל עוד כספים ממני במטרה להעלות אותה לדרגים הכי גבוהים. להביא 120 מיליון? אני לא יודע. אני רוצה להודות לקבוצת כנען ולכל הספונסרים והשותפים בעירייה".

העונה הנוכחית: "כל מה שצריך כדי שהקבוצה הזאת לא תרד ליגה, אנחנו נשקיע. כל שחקן זר שנחשוב שהוא מספיק טוב למועדון, ישלים את הסגל ויגיע לקבוצה. כרגע אנחנו לא מסתכלים על הכסף, אלא להישאר בליגה ולסיים במקומות 8-10".

חן שניידרמן, הבעלים היוצא שיישאר כנציג הבעלים, הוסיף: "אני רוצה להודות לכרמל שהוכיח כמה בן אדם דגול הוא עם דגש על בן אדם ולא רק ראש עיר. לפני שנה פרסמתי פוסט על המצב האישי שחטף תהפוכות בעקבות המצב במדינה והחלטות עסקיות פחות טובות שלי. זה הגיע למצב שלא יכולתי להמשיך ולהשקיע במועדון את אותם דברים כלכליים שנתתי במשך השנים. היה לזה הרבה הד תקשורתי, אבל כל הזמן הבטחתי לקרובים אליי ולראש העיר, שהמועדון הזה לא ייפגע".

"מי שבא מהספורט יודע שהספורט הוא לא עסקי, אלא חיידק שנמצא בתוכנו ומוביל אותנו לאיך שאנחנו מתנהלים מול הילדים שלנו במועדון ומה שאנחנו מעניקים להם. לא סתם מכבי ר"ג הפכה בשנים האחרונות ממקום שרוצים להתרחק ממנו, למועדון שרק מחפשים להתקרב אליו גם בנוער וגם בבוגרים. זה הניצחון הכי חשוב שלי ואני שמח שהצלחתי לעשות את זה בשבע השנים שאני פה. חטפתי לא מעט, בעיקר בחודשים האחרונים, מכל מיני פוליטיקאים או עיתונאים שהם לא עיתונאי ספורט אלא עיתונאים צהובים שחיפשו את הרע והלכלוך".

"שמרתי על איפוק לאורך התקופה ואמרתי להם שחן שניידרמן הוא לא חשוב פה, רק מכבי ר"ג. שאני לא אהיה עול על המועדון וברגע שארגיש שאני עול, אקום ואלך. חיפשנו בחצי השנה האחרונה מישהו שיהיה מוכן להצטרף לפרוייקט שאנחנו בונים פה והיו לא מעט אנשים שהביעו עניין להצטרף. לצערי תוך כדי קרה הסיפור הלא נעים עם הבן שלי, שלשמחתי אנחנו קצת מאחורי זה וזו הזדמנות להודות לתקשורת הספורט ולאנשים בכלל שכל הזמן דואגים לשלומו. תמיד הייתה לנו מטרה שהמועדון הזה ימשיך להתקדם ולפרוח קדימה ובסוף אבי היה אחד מכמה וכמה אנשים שרצו להצטרף למועדון. ראיתי בו מישהו שרואה באותן עיניים שלי את חזון המועדון: מחלקת הנוער, המצויינות, טיפוח דור צעיר. ובד ובבד לקחת את קבוצת הדגל ולהגיע איתה הכי רחוק שאפשר באירופה ובליגה הישראלית".

גם שאמה הכהן נשא דברים: "אני כאן באמצע מלחמה בוערת בעיר ר"ג, כי האירוע הזה הוא סופר חשוב לספורט בעיר, לחינוך בעיר ולקהילה בעיר. זה אירוע שחיכינו וציפינו לו לאור הדינמיקה שהתפתחה סביב הקבוצה. המשבר שהביאה מלחמת "חרבות ברזל", הוביל לירידה בהכנסות ובעיקר לעלייה בהוצאות. זה יצר פער גדול בתקציב, יחד עם הפסקת היכולת של חן שניידרמן, שתרם רבות ממרצו וכישרונו וגם מכספו כדי לאזן את התקציב מדי שנה. זה הוביל את הקבוצה לשוקת שבורה ועיריית ר"ג עמדה כחומה בצורה ציבורית ופיננסית ופרסה רשת ביטחון לעירוני ר"ג, כשהיא רואה אל מול עיניה 2000 ילדים וילדות שרואים במועדון כמקור להשראה ובית לפעילות".

"הקבוצה הזאת הביאה לנו דקות רבות ומוצלחות, זו הקבוצה היחידה בליגת העל בספורט פופולרי והיא ספינת הדגל של הספורט בעיר. התייצבנו גם ברגעים פחות פופולריים וכיפיים, אבל זה התפקיד שלנו. אנחנו לא רק שותפים שיש מסיבות וזיקוקי דינור, אלא גם כשיש חצץ. עיריית ר"ג יכולה לאכול הרבה חצץ עבור מי שהיא מאמינה".

שאמה העביר גם ביקורת: "מי שניסה לפרסם כותרות לא אחראיות שניסו להפיל את הקבוצה וליצור דינמיקה כללית, היום אוכל את הכובע. אותם עיתונאים בשקל, שרשמו "מכה לעירוני ר"ג ולעירייה", שלא יהיה כסף ובעלים. יש הכול: גם הכסף עבר מעיריית ר"ג כי אף אחד לא יכול לעצור את רצונה של עיריית ר"ג לעזור. כשזה בא ממקום נקי, זה עניין של זמן. הכסף עבר כמו שעון רמת גני, כי השעון שלנו לא פחות מדויק משעון שוויצרי. בזמנים קשים עמדנו מול פופליזם ובתקשורת בגרוש".

על הבעלים החדש: "אני רוצה לברך את אבי שהגיע כבעלים החדש ולהגיד שכל עוד הקבוצה תלך עם חינוך, ניהול תקין וקבוצה ברירה, תראה מאיתנו רק טוב ושתי ידיים. הידיים של עיריית גן הן ידיים חזקות. אני שמח מאוד שחן שניידרמן נשאר ואנחנו מאוד מאמינים בו".