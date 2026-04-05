יום רביעי, 08.04.2026 שעה 05:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

הפועל ירושלים תצא למחנה אימון בבלגרד

לקראת חזרת הליגה, בקבוצה יצאו למחנה עם כלל שחקני הסגל למעט יובל זוסמן הפצוע. יונתן אלון: "חשוב לחזור ולהתאחד כקבוצה, הדרך הנכונה להתכונן"

|
יונתן אלון (באדיבות המועדון)
לקראת חזרת משחקי הליגת ב-18.4, הפועל ירושלים בחרה לצאת מחר (שני) למחנה אימונים בבלגרד, כהכנה אחרונה לחידוש הפעילות לאחר הפגרה בארץ.

כלל שחקני הסגל יקחו חלק במחנה, למעט יובל זוסמן, הפצוע בגיד הפיקה, שיישאר בארץ להמשך שיקום. השחקנים הישראלים והצוות המקצועי ימריאו יחד מהארץ, בעוד השחקנים הזרים, ששבו למדינותיהם, יצטרפו לקבוצה ישירות בבלגרד.

מאמן הקבוצה יונתן אלון אמר: “אחרי תקופה שלא היינו יחד, היה לנו חשוב מאוד לחזור ולהתאחד כקבוצה, להיות ביחד, להתאמן ביחד ולחזור להרגלים המקצועיים שלנו. אנחנו מאמינים שבתקופה המורכבת הזו המחנה הוא הדרך הנכונה ביותר להתכונן לחזרת הליגה בשבוע הבא, להיכנס מחדש לקצב, לחדד את הדברים, ולהגיע מוכנים ככל האפשר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */