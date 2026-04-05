"תירוצים זה לחלשים, יש לי חוזה לעונה הבאה"

אחרי הניצחון 0:2 על בני סכנין עם חזרת הליגה, מאמן קריית שמונה שי ברדה התראיין לתוכנית "שיחת היום" ודיבר על התקופה המורכבת שעוברת על הקבוצה ועל תושבי הצפון. ברדה התייחס למציאות הבלתי שגרתית בה הקבוצה פועלת מחוץ לביתה כבר תקופה ארוכה, הדגיש את החשיבות של הכדורגל כנקודת אור עבור הקהילה, ושלח גם מסר של חיזוק ואחדות בצל המצב.

איך אתה בימים אלה?

״תקופה מאתגרת, כמו כולם. הניצחון הזה עשה טוב, לשמח את תושבי הצפון. יש לנו תפקיד כפול בסיטואציה הזאת. לתת להם לברוח מהתופת. אין מילה אחרת לתאר מה הם חווים״.

איך מחזיקים קבוצה שמחוץ לבית כבר שלוש שנים?

״משחק הבית האחרון של קריית שמונה היה בחמישה באוקטובר 2023. זה הזוי. פשוט הזוי״.

שחקני עירוני קריית שמונה (רועי כפיר)

“תירוצים זה לחלשים”

זה מחדד עד כמה המצב של הקבוצה מדהים, שהיא מצליחה לתפקד כרגיל.

״תודה. אני חושב שדווקא בתקופה הזו, גם המנכ״ל יוסי אדרי וגם איזי שרצקי, לא נותנים לנו להוריד את הראש. יש אנשים שחווים דברים קשים יותר. בסיטואציה הזו, אני רוצה לתת מילה טובה לכדורגל שלנו. יש פה ערבות הדדית. קיבלתי את הלו״ז לשבוע ויש לנו אימון בשפיים בזכות שינו זוארץ, ואז אימון בחדרה, ובעצם כל השבוע במקום אחר. קבוצות פותחות את המגרשים שלהן בשבילנו. זה משמח. לצערי התחלנו להתרגל לסיטואציה הזאת וזה דבר רע מאוד. חשוב לי שהאנשים בצפון ידעו מה קורה עם הקבוצה. תירוצים זה לחלשים, ואנחנו צריכים להמשיך לשחק כדורגל״.

מה המצב בקריית שמונה עד כה?

״המצב עצוב. אין מילה אחרת. הייתה עיר שקטה עם אנשים מדהימים ועכשיו היא כמעט ריקה. יש לנו שחקנים שנשארו שם ואני שומע מהם כמה המצב לא טוב. אני מקווה מאוד שלאנשים האלה יהיה טיפה של עדנה אחרי המלחמה. הם המגן אנושי של העם. אני רק מאמן כדורגל, הם האנשים האמיתיים, הם הגיבורים״.

ברדה (רועי כפיר)

בתוך התקופה הזאת אתה מדבר עם אנשי הצפון? עם אוהדי הקבוצה?

״כל הזמן. כל הזמן. זה התחיל מזה שאנחנו כבר שלוש שנים משחקים בנתניה, אז זה כל הזמן הודעות. המשחק נגד סכנין היה אמור להתקיים בקריית שמונה והרגשת שאנשים רוצים לבוא לראות את הקבוצה. בואו נודה על האמת שזה סוג של תרבות. להכניס את הדבר הזה לעיר, ולתת מקור פרנסה לאנשים ואתה נותן הייפ לאנשים על הכדורגל זה חשוב. כדורגל זה ספורט וזה תרבות וזה מגיע לאנשים שם״.

יש לך חוזה לעונה הבאה?

״כן״.

תמשיך בדרכך והמון בהצלחה.

״מפה אמסור חיזוק לחיילנו. עם ישראל חי״.