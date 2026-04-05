ממימון המונים לגמר צ'רלסטון: המסע של יוליה

האוקראינית שעבדה כמאמנת ונעזרה בתרומות, הדהימה את מדיסון קיז בדרך לגמר ה-WTA הראשון בקריירה שלה. תפגוש את ג'סיקה פגולה בקרב על התואר.

ג'סיקה פגולה מגישה (רויטרס)
יוליה סטרודובצבה רושמת את אחד הסיפורים המרגשים והמפתיעים של עונת הטניס ב-2026. הטניסאית האוקראינית בת ה-26, שעד לא מזמן נאלצה לממן את הקריירה שלה בעזרת תרומות, העפילה לגמר ה-WTA הראשון בקריירה שלה בטורניר צ'רלסטון (WTA 500), לאחר שהדהימה בחצי הגמר את אלופת העבר, מדיסון קיז, עם ניצחון מוחץ 1:6, 4:6.

המסע של סטרודובצבה אל הבמה המרכזית של טניס הנשים העולמי רחוק מלהיות שגרתי. רק לפני זמן קצר, המציאות שלה הייתה שונה לחלוטין. ללא דירוג לאומי או בינלאומי, היא אפילו לא יכלה להירשם לטורנירי ITF. לאחר שסיימה את לימודיה באוניברסיטת 'אולד דומיניון', היא עברה לניו יורק ונאלצה לעבוד במקביל כמאמנת טניס בקאנטרי קלאב בווסטצ'סטר כדי להתפרנס.

כדי להמשיך לרדוף אחרי החלום המקצועני, היא נאלצה לפנות לעזרת הציבור. "לא היה לי דירוג, רק את מדד ה-UTR שלי. נאלצתי לשחק בטורנירי UTR ולהשיג כרטיסים חופשיים כדי להיכנס לטורנירי 35 אלף דולר בארצות הברית", שיתפה האוקראינית בגילוי לב. "כמה אנשים עזרו לי לפתוח קמפיין מימון המונים כדי לממן את הקריירה שלי. אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתי מההתחלה, גם אם הם לא היו רבים. אני מרגישה בת מזל להיות כאן".

סטרודובצבה, שהחלה את הטורניר במקום ה-89 בעולם, בכלל הייתה אמורה לשחק בשלב המוקדמות של הטורניר. עם זאת, פרישה מאוחרת של שחקנית אחרת הקפיצה אותה ישירות להגרלה הראשית, והיא ניצלה את ההזדמנות הנדירה עד תום. בדרך לגמר היא איבדה מערכה אחת בלבד, וגברה על שחקניות כמו שוואי צ'אנג, אקטרינה גורגודזה, רנאטה סראסואה ומקארטני קסלר. מול קיז בחצי הגמר, היא הציגה משחק הגשה דומיננטי וזכתה ב-70.5% מהנקודות בהגשה הראשונה שלה.

למרות חוסר הניסיון במעמדים מסוג זה, האוקראינית לא הראתה סימני התרגשות. להפך, היא פרחה תחת הלחץ. "זו כנראה הייתה הפעם הראשונה שלי בסיטואציה גדולה כזו והיו לי מחשבות בראש, אבל לקחתי צעד קדימה והייתי אגרסיבית יותר", שיתפה. "זה מצחיק, כי דיברנו על זה כבר שנה על איך שאני פורחת בבמות הגדולות. לפעמים אני לא מתפקדת בבמות הקטנות, משהו שאני מנסה לתקן. אני מרגישה שאני שייכת לכאן ונוח לי עם קהל גדול ורעש. זה נותן לי השראה ועוד מוטיבציה. מדיסון היא יריבה נהדרת, לא קל להתמודד מול שחקנית כזו. המפתח היה להישאר יציבה ואגרסיבית".

בגמר הגדול תפגוש סטרודובצבה את האלופה המכהנת, האמריקאית ג'סיקה פגולה. באופן אירוני, האוקראינית חשפה כי לאחרונה ייעצו לה ללמוד דווקא מיריבתה הקרובה. "מישהו אמר לי לאחרונה שאני צריכה לצפות יותר במשחקים של ג'סיקה ולנסות לשחק כמוה", סיפרה בחיוך. "היא משחקת טניס נהדר ואני חושבת שהיא לוחמת אדירה".

מעבר ליוקרה ולתואר האפשרי, המסע הקסום בצ'רלסטון צפוי לשנות לחלוטין את מסלול הקריירה והמצב הכלכלי של סטרודובצבה. לאחר שהחלה את שנת 2026 במקום ה-113, היא פרצה לטופ 100 בסוף חודש מרץ בזכות הגעה לסיבוב השלישי בטורניר מיאמי. כעת, בעקבות ההעפלה לגמר בצ'רלסטון, היא צפויה לזנק לפחות 36 שלבים אל המקום ה-53 בעולם, דירוג שיא בקריירה שלה, כאשר ניצחון בגמר עשוי להקפיץ אותה עד למקום ה-42.

גם מבחינה כלכלית מדובר בפריצת דרך משמעותית. סטרודובצבה הבטיחה לעצמה פרס כספי של לפחות 218,225 דולר, סכום עצום עבור שחקנית שסך ההכנסות שלה מפרסים בכל הקריירה עמד על כ-1.79 מיליון דולר טרם הטורניר. אם תשלים את הסנסציה ותניף את הגביע, היא תשלשל לכיסה צ'ק על סך 354,345 דולר. המסע המדהים של יוליה סטרודובצבה מוכיח שוב כי בעולם הטניס, כישרון, עבודה קשה ואמונה יכולים לנצח כל מכשול.

