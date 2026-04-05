ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"דיילה לא השתכר ולא התעמת, לפחות לא אצלנו"

אחרי התקרית עם מאמן מכבי, בעלי בר ברלין הבהיר ב"שיחת היום": "לא הזמנו משטרה, יש פה עוד ברים. הוא היה נחמד, שילם ב-00:45, אמר לנו תודה והלך"

רוני דיילה (חגי מיכאלי)
רוני דיילה (חגי מיכאלי)

מאמן מכבי ת”א, רוני דיילה, היה מעורב בתקרית ביום חמישי בבר בפלורנטין אחרי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה בטענה כי התפתח ויכוח מילולי עמו כשהוא לכאורה בגילופין ומסרב לעזוב. דניאל צ’יסלוב, בעלי בר ברלין בתל אביב, נשאל על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה יכול לומר על מה שדווח ופורסם? היית שם?
״הייתי נוכח בבר שלי כמנהל המשמרת, חייב להגיד שלא קרה שום דבר ממה שנכתב. הוא הגיע אלינו, בילה וישב. היה מאוד נחמד גם כלפי האנשים שזיהו אותו וגם כלפי הצוות שלנו. לא היה שום שלב של עימות עם לקוחות או משהו כזה. זה לא קרה אצלנו לפחות״.

אז למה המשטרה הוזמנה?
״לא על ידנו, לא מהבר שלנו״.

אז מה היה שם?
״הוא שילם חשבון ב-00:45, אמר תודה לברמנים והלך״.

אז מה קרה?
״אולי הוא המשיך לבר אחר ושם קרה כל הדבר. כשבאו לחפש אותו שוטרים, שאלו אותי אם הוא אצלנו ואמרתי שלא. הם שאלו אם הזמנתי משטרה ואמרתי שלא. כל מה שנכתב בתקשורת – לא ראיתי את זה. זה לא היה קשור אלינו״.

כשהוא הלך הבר היה פתוח?
״כן, הבר פתוח עד 2:00 בלילה״.

“השוטרים הגיעו ב-1:45”

אז הוא עשה סבב ברים?
״לא יודע, ממני הוא יצא ב-00:45. השוטרים הגיעו אלינו ב-1:45״.

אז איפה זה היה?
״לא יודע בדיוק באיזה בר זה היה, יש פה כמה ברים באזור״.

אז אצלכם הוא היה בסדר?
״בסדר גמור, היה נחמד ואדיב לצוות״.

רוני דיילה (חגי מיכאלי)רוני דיילה (חגי מיכאלי)

לא היה שיכור?
״לא, כמו כל לקוח רגיל״.

שמעת מברים אחרים מה קרה?
״אני מנתק את עצמי מהסיטואציות האלה. קראתי את זה בתקשורת והופתעתי מאוד. הופתעתי לראות את השם שלי״.

הוא בילה אצלכם לפני המלחמה?
״לא ראיתי אותו פה מעולם לדעתי״.

בן מנספורד מגיע אליכם?
״יש לנו בר שקט, לייט נייט. הרבה אנשים באים לפינה שלהם ולשבת, לא מחפשים משהו מיוחד״.

את מי אתה אוהד?
״אין לי קשר לעולם הכדורגל״.

