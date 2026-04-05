"התגובה של מכבי על שרון יהודה מנותקת לגמרי"

אלי סניור, כתב הפלילים של רשת 13, התראיין לתוכנית "שיחת היום" והתייחס לאחד המקרים הקשים והמטלטלים שנחשפו לאחרונה בכדורסל הישראלי, עם הגשת כתב האישום החמור נגד איש המשק של מכבי תל אביב, שרון יהודה. על פי הפרטים, מדובר בפרשה שנמשכה קרוב לשנתיים וכללה שורה של עבירות מין חמורות בקטין, תוך ניצול יחסי קרבה, פיתוי באמצעות מתנות וכסף ומפגשים חוזרים במספר מוקדים. סניור הדגיש כי לא מדובר ב"חקירה ראשונית" כפי שנמסר תחילה, אלא באירוע פלילי חמור המגובה בראיות ובבקשה למעצר עד תום ההליכים, דבר שמציב את המקרה באור חמור במיוחד כבר בשלב זה.

יש מקום לפלילים בזמן המלחמה בכלל?

״בוא נגיד שגם העבריינים ידעו לרדת למחתרת בזמן המלחמה, אבל ככל שעובר הזמן אתה מרגיש יותר ויותר תזוזה של העבריינים. גם הם מסתגלים למצב״.

בוא נדבר על המקרה הזה של שרון יהודה?

״מלבד הצרה הספורטיבית, יש פה סיפור עצוב וקשה מאוד ברמה הפלילית. מכבי תל אביב שחררה תגובה שמדובר בחקירה ראשונית, זה לא ראשוני. יש כתב אישום וראיות, בקשה למעצר עד תום הליכים. כתב אישום חמור מאוד. התגובה של מכבי תל אביב מנותקת לגמרי. יש ראיות ברורות לכאורה, הפרקליטות ליוותה את החקירה וכתב האישום חמור. האירוע הזה לא מדבר על אירוע חד פעמי, זה משהו שהתרחש כמעט שנתיים כשבתחילת האירועים הקטין היה מתחת לגיל 14. הנאשם מנצל את פער הגילאים ביניהם, מרעיף עליו מתנות ומבצע בו את זממו כמה פעמים״.

שרון יהודה בחולצה הכחולה, לשאר המצולמים אין קשר למקרה (רועי כפיר)

עד כמה שאני יודע הוא נשוי עם ילדים.

״מהניסיון שלי, עברייני מין כשהם רוצים לבצע את זממם, הם מחפשים מקומות שהם יעשו את המעשים שלהם בשקט. הם מחפשים קורבנות קלים. הוא קונה לו מתנות וקונה את השקט שלו, בזמן שהוא מבצע בו אינוס. יש התכתבויות, עדות של קצין, יש המון דברים שבעצם הביאו את כתב האישום הזה. לפני שמכבי תל אביב הגיבו היו צריכים לשאול את הסנגור ולהבין שלא מדובר בהארכת מעצר ראשונה. אם יורשע, זו עבירה חמורה שיושבים עליה שנים״.

כמה זמן?

״עבירות כאלה יכולות להגיע לחמש או שש שנים, זה תלוי במשפט ובהסדרים כאלה ואחרים״.

“למשטרה זה לא נוח, שרון מתנדב שם בעצמו שנים”

הוא מכחיש?

״הוא מכחיש. כתב האישום אומר שיש התכתבויות בין הקטין לנאשם. הוא טוען שהקטין לקח לו את הפלאפון. למשטרה זה לא נוח, שרון יהודה הוא מתנדב במשטרה בעצמו במשך שנים״.

איך הסיפור יצא?

״קרובת משפחה של הקטין מצליחה לעלות על האירוע הזה. היא עולה על ההודעות ומבינה את האירוע. זו הייתה חקירה מאוד רגישה, גם בגלל הגיל הצעיר, האירועים סביב אותה חקירה. למרות זאת, העדויות והראיות שיש למשטרה, כל ההודעות והעדויות לדעתי מציגים ראיות ברף הגבוה. לא סתם ביקשו מעצר עד תום הליכים. מניח שיהיה דיון מעמיק ועד אז הוא ישב מאחורי סורג ובריח. להיכל מנורה אני לא רואה אותו חוזר. מניח שככל שיעבור הזמן במכבי תל אביב יבינו שכתב האישום חמור ולא יאפשר שמישהו מתוך מועדון יהיה קשור לזה״.

המועדון עדיין בהכחשה?

״הייתי נותן להם את הזכות שאולי הם לא מבינים את האירוע. נכון שבכתב אישום אפשר לקבל זיכוי, כי כל אחד הולך לבית משפט להוכיח את חפותו. מדובר באירוע שהוא הרבה יותר מחקירה ראשונית. לאחר כמעט שלושה שבועות של חקירה הוגש כתב אישום חמור״.