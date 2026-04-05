שחקני אינטר מאושרים (IMAGO)

מופע אדיר של אינטר, שהביסה 2:5 את רומא

לא נבנתה, אבל התפרקה ביום אחד: הנראזורי חגגו בענק והתקרבו עוד צעד לעבר האליפות. צמד ללאוטרו, גולאסו לצ'להאנולו, גם בארלה ותוראם כבשו. צפו

מערכת ONE | 05/04/2026 21:45
יום ראשון, 05/04/2026, 21:45אצטדיון ג׳וזפה מאצ׳הליגה איטלקית - מחזור 31
רומא
הסתיים
5 2
שופט: סימאונה סוזה (ציון: 7)
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מרקוס תוראם, ציון: 9
שער, שני בישולים ומופע פשוט ענק
השחקן המאכזב
איבן אנדיקה, ציון: 4
לא עמד בהתקפות של אינטר
הרכבים וציונים
 
 

אחרי שהכדורגל הישראלי חזר באופן רשמי, גם הליגות ברחבי אירופה נכנסות לרגעי ההכרעה של העונה, כשהיום (ראשון) באחד מהמשחקים המרתקים של העונה באיטליה, אינטר הביסה בענק 2:5 את רומא והתקרבה עוד צעד לעבר האליפות.

פתיחת המשחק הייתה פשוט אדירה, כשהנראזורי עלו ליתרון כבר לאחר דקה מגול של לאוטרו. הם המשיכו ללחוץ והיו קרובים להשיג את השני, אך נכשלו והקבוצה מהבירה השוותה מגול של ג’אנלוקה מנצ’יני. כבר נראה היה שנרד להפסקה בשוויון, אך צ’להאנולו הרעיד את החיבורים והחזיר את היתרון למארחים.

גם החצי השני היה לא רע, טוב בעצם ממש ממש טוב. תוך עשר דקות אינטר כבשה עוד פעמיים, כשלאוטרו השלים צמד ותוראם התכבד בשער בנגיחה נפלאה. ניקולו בארלה הצטרף לחגיגה עם גול נהדר משלו ולורנצו פלגריני הבקיע שער ניחומים.

אינטר חוגגת על רומא עם חמישייה!

זה היה מופע פשוט עצום של אינטר והצהרת כוונות ברורה. היא שמה את כל הביקורות על היכולת הלא טובה וההדחה מליגת האלופות מאחוריה ואמרה – האליפות תהיה שלנו. בצד השני, רומא התפרקה ולא הגיע למפגש הערב, ואם היא רוצה מקום באירופה בעונה הבאה היא תהיה חייבת לחשב מסלול מחדש.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. אינטר חגגה בענק ופירקה 2:5 את רומא
  • '81
  • חילוף
  • חילוף אחרון של רומא. מריו הרמוסו יצא, יאן זיולקובסקי נכנס
  • '76
  • חילוף
  • הנריך מחיטריאן החליף את פיוטר זלינסקי אצל אינטר
לורנצו פלגריני ממהר לחדש את המשחק (רויטרס)
  • '70
  • שער
  • שער! רומא צימקה ל-5:2: לורנצו פלגריני קיבל את הכדור בתוך הרחבה ושלח בעיטה נמוכה וחדה לפינה של זומר
  • '66
  • חילוף
  • צ'להאנולו פינה את מקומו לפטר סוצ'יץ'
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול של המארחת. פיו אספוזיטו עלה במקום תוראם
  • '64
  • חילוף
  • סטפן אל ששעראווי החליף את מתיאס סולה אצל האורחת
ניקולו בארלה חוגג (רויטרס)
השער של ניקולו בארלה (רויטרס)
  • '63
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ל-1:5: ניקולו בארלה יצא למבצע ענק, עשה מעין דאבל פס עם שחקן הגנה וסיים לרשת
  • '58
  • חילוף
  • אצל רומא, קונסטנטינוס צימקאס עלה במקום דוין רנש
  • '58
  • חילוף
  • לאוטרו מרטינס פינה את מקומו לאנז'יואן בוני
  • '58
  • חילוף
  • חילוף כפול של קיבו. מתאו דרמיאן נכנס במקום אלסנדרו באסטוני
מרקוס תוראם מחויך (IMAGO)
מרקוס תוראם כובש (IMAGO)
  • '55
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ל-1:4: איזה בליץ של המארחת. צ’להאנולו הרים קרן מדויקת לראש של תוראם, שהפעם היה בתפקיד הכובש ונגח פנימה
לאוטרו מרטינס מאושר (IMAGO)
לאוטרו מרטינס כובש (IMAGO)
  • '52
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ל-1:3: שוב שיתוף הפעולה הזה! תוראם יצא קדימה ומצא את לאוטרו מול שוער, שסיים נהדר לפינה הרחוקה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מחצית של הזאבים. דניאלה ג'ירלדי עלה במקום מנצ'יני
מחצית ראשונה
הקאן צ'להאנולו בטירוף (IMAGO)
הקאן צ'להאנולו מאושר (רויטרס)
  • '45+3
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ל-1:2: איזה גולאסו! הקאן צ’להאנולו שלח פצצה אדירה מ-25 מטרים לחיבורים הקרובים וכבש את השני
שחקני רומא חוגגים (רויטרס)
  • '40
  • שער
  • שער! רומא השוותה ל-1:1: דוין רנש הכניס הרמה נהדרת מצד שמאל, ג’אנלוקה מנצ’יני שם את הראש וכבש
  • '33
  • החמצה
  • התקפה נהדרת של אינטר הסתיימה אצל פיוטר זילינסקי, שבעט יפה לפינה הרחוקה אך מחוץ למסגרת
פרנצ'סקו אצ'רבי (IMAGO)
  • '24
  • החמצה
  • איזו הצלה! הרמה עלתה לרחבה ומצאה את דונייל מאלן, שנגח היטב, אך סחט את אחת מהצלות העונה מיאן זומר
  • '13
  • החמצה
  • דימארקו הכניס ללאוטרו, שניסה בעיטה מזווית קשה וסחט הדיפה נוספת מהשוער
  • '5
  • החמצה
  • איזו פתיחה של המארחת. פדריקו דימארקו חטף והכדור הגיע להקאן צ'להאנולו, ששיגר פצצה מרחוק וסחט הצלה ממייל סבילאר
לאוטרו מרטינס בטירוף (רויטרס)
שחקני אינטר מאושרים (רויטרס)
לאוטרו מרטינס רץ לחגוג (רויטרס)
  • '2
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ל-0:1: איזו פתיחה אדירה! מרקוס תוראם עשה מבצע נהדר באגף הימני והכניס כדור רוחב ללאוטרו מרטינס, ששלח בעיטה גבוהה בנגיעה אחת מקרוב ולרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את המשחק המסקרן לדרך!
