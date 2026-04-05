מופע אדיר של אינטר, שהביסה 2:5 את רומא

השחקן המצטיין
מרקוס תוראם, ציון: 9
שער, שני בישולים ומופע פשוט ענק
השחקן המאכזב
איבן אנדיקה, ציון: 4
לא עמד בהתקפות של אינטר
אחרי שהכדורגל הישראלי חזר באופן רשמי, גם הליגות ברחבי אירופה נכנסות לרגעי ההכרעה של העונה, כשהיום (ראשון) באחד מהמשחקים המרתקים של העונה באיטליה, אינטר הביסה בענק 2:5 את רומא והתקרבה עוד צעד לעבר האליפות.
פתיחת המשחק הייתה פשוט אדירה, כשהנראזורי עלו ליתרון כבר לאחר דקה מגול של לאוטרו. הם המשיכו ללחוץ והיו קרובים להשיג את השני, אך נכשלו והקבוצה מהבירה השוותה מגול של ג’אנלוקה מנצ’יני. כבר נראה היה שנרד להפסקה בשוויון, אך צ’להאנולו הרעיד את החיבורים והחזיר את היתרון למארחים.
גם החצי השני היה לא רע, טוב בעצם ממש ממש טוב. תוך עשר דקות אינטר כבשה עוד פעמיים, כשלאוטרו השלים צמד ותוראם התכבד בשער בנגיחה נפלאה. ניקולו בארלה הצטרף לחגיגה עם גול נהדר משלו ולורנצו פלגריני הבקיע שער ניחומים.
אינטר חוגגת על רומא עם חמישייה!
זה היה מופע פשוט עצום של אינטר והצהרת כוונות ברורה. היא שמה את כל הביקורות על היכולת הלא טובה וההדחה מליגת האלופות מאחוריה ואמרה – האליפות תהיה שלנו. בצד השני, רומא התפרקה ולא הגיע למפגש הערב, ואם היא רוצה מקום באירופה בעונה הבאה היא תהיה חייבת לחשב מסלול מחדש.
מחצית שניה
'90+3
- זהו זה! השופט שרק לסיום. אינטר חגגה בענק ופירקה 2:5 את רומא
'81
- חילוף אחרון של רומא. מריו הרמוסו יצא, יאן זיולקובסקי נכנס
'76
- הנריך מחיטריאן החליף את פיוטר זלינסקי אצל אינטר
'70
- שער! רומא צימקה ל-5:2: לורנצו פלגריני קיבל את הכדור בתוך הרחבה ושלח בעיטה נמוכה וחדה לפינה של זומר
'66
- צ'להאנולו פינה את מקומו לפטר סוצ'יץ'
'66
- חילוף כפול של המארחת. פיו אספוזיטו עלה במקום תוראם
'64
- סטפן אל ששעראווי החליף את מתיאס סולה אצל האורחת
'63
- שער! אינטר עלתה ל-1:5: ניקולו בארלה יצא למבצע ענק, עשה מעין דאבל פס עם שחקן הגנה וסיים לרשת
'58
- אצל רומא, קונסטנטינוס צימקאס עלה במקום דוין רנש
'58
- לאוטרו מרטינס פינה את מקומו לאנז'יואן בוני
'58
- חילוף כפול של קיבו. מתאו דרמיאן נכנס במקום אלסנדרו באסטוני
'55
- שער! אינטר עלתה ל-1:4: איזה בליץ של המארחת. צ’להאנולו הרים קרן מדויקת לראש של תוראם, שהפעם היה בתפקיד הכובש ונגח פנימה
'52
- שער! אינטר עלתה ל-1:3: שוב שיתוף הפעולה הזה! תוראם יצא קדימה ומצא את לאוטרו מול שוער, שסיים נהדר לפינה הרחוקה
'46
- חילוף מחצית של הזאבים. דניאלה ג'ירלדי עלה במקום מנצ'יני
מחצית ראשונה
'45+3
- שער! אינטר עלתה ל-1:2: איזה גולאסו! הקאן צ’להאנולו שלח פצצה אדירה מ-25 מטרים לחיבורים הקרובים וכבש את השני
'40
- שער! רומא השוותה ל-1:1: דוין רנש הכניס הרמה נהדרת מצד שמאל, ג’אנלוקה מנצ’יני שם את הראש וכבש
'33
- התקפה נהדרת של אינטר הסתיימה אצל פיוטר זילינסקי, שבעט יפה לפינה הרחוקה אך מחוץ למסגרת
'24
- איזו הצלה! הרמה עלתה לרחבה ומצאה את דונייל מאלן, שנגח היטב, אך סחט את אחת מהצלות העונה מיאן זומר
'13
- דימארקו הכניס ללאוטרו, שניסה בעיטה מזווית קשה וסחט הדיפה נוספת מהשוער
'5
- איזו פתיחה של המארחת. פדריקו דימארקו חטף והכדור הגיע להקאן צ'להאנולו, ששיגר פצצה מרחוק וסחט הצלה ממייל סבילאר
'2
- שער! אינטר עלתה ל-0:1: איזו פתיחה אדירה! מרקוס תוראם עשה מבצע נהדר באגף הימני והכניס כדור רוחב ללאוטרו מרטינס, ששלח בעיטה גבוהה בנגיעה אחת מקרוב ולרשת
'1
- השופט הוציא את המשחק המסקרן לדרך!