מופע אדיר של אינטר, שהביסה 2:5 את רומא

דעת המבקר

השחקן המצטיין מרקוס תוראם, ציון: 9

שער, שני בישולים ומופע פשוט ענק מרקוס תוראם, ציון: 9שער, שני בישולים ומופע פשוט ענק השחקן המאכזב איבן אנדיקה, ציון: 4

לא עמד בהתקפות של אינטר איבן אנדיקה, ציון: 4לא עמד בהתקפות של אינטר

הרכבים וציונים

אחרי שהכדורגל הישראלי חזר באופן רשמי, גם הליגות ברחבי אירופה נכנסות לרגעי ההכרעה של העונה, כשהיום (ראשון) באחד מהמשחקים המרתקים של העונה באיטליה, אינטר הביסה בענק 2:5 את רומא והתקרבה עוד צעד לעבר האליפות.

פתיחת המשחק הייתה פשוט אדירה, כשהנראזורי עלו ליתרון כבר לאחר דקה מגול של לאוטרו. הם המשיכו ללחוץ והיו קרובים להשיג את השני, אך נכשלו והקבוצה מהבירה השוותה מגול של ג’אנלוקה מנצ’יני. כבר נראה היה שנרד להפסקה בשוויון, אך צ’להאנולו הרעיד את החיבורים והחזיר את היתרון למארחים.

גם החצי השני היה לא רע, טוב בעצם ממש ממש טוב. תוך עשר דקות אינטר כבשה עוד פעמיים, כשלאוטרו השלים צמד ותוראם התכבד בשער בנגיחה נפלאה. ניקולו בארלה הצטרף לחגיגה עם גול נהדר משלו ולורנצו פלגריני הבקיע שער ניחומים.

זה היה מופע פשוט עצום של אינטר והצהרת כוונות ברורה. היא שמה את כל הביקורות על היכולת הלא טובה וההדחה מליגת האלופות מאחוריה ואמרה – האליפות תהיה שלנו. בצד השני, רומא התפרקה ולא הגיע למפגש הערב, ואם היא רוצה מקום באירופה בעונה הבאה היא תהיה חייבת לחשב מסלול מחדש.