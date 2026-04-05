יום שני, 06.04.2026 שעה 05:27
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

ברחהאוס יצא להגנת גלוך: הילד הזה יודע לשחק

קשרה של אייאקס התייחס לישראלי: "הוא הובא לסגנון משחק מסוים, הגיע עם הרבה ציפיות וחזון. בשלב מסוים הסגנון הזה נזנח וזה פשוט לא הפרופיל שלו"

אוסקר גלוך (IMAGO)
סטיבן ברחהאוס התייצב מול התקשורת לאחר ההפסד של אייאקס והעביר ביקורת על המצב במועדון, אך במקביל בחר להגן על אוסקר גלוך ולהסביר את הסיטואציה המורכבת סביבו. "קחו את אוסקר גלוך כדוגמה", אמר, "הוא הגיע בצורה מסוימת ועם ציפיות מסוימות. גם עם חזון מסוים. אבל בפועל, אנחנו לא משחקים עם מספר 10 אמיתי. הוא פשוט שחקן טוב, אבל כרגע הוא משחק מתחת ליכולת שלו".

ברחהאוס המשיך והסביר כי הבעיה אינה רק בשחקן עצמו אלא גם בהתאמה הטקטית: "הוא הובא לסגנון משחק מסוים. בשלב מסוים הסגנון הזה נזנח. ואז אנחנו שוב משחקים בצורה אחרת, עם חמישה שחקני הגנה, מה שמשאיר שני קשרים בלבד, וזה פשוט לא הפרופיל של גלוך".

הקשר הוותיק אף הדגיש את האיכות של הישראלי: "אבל הילד הזה יודע לשחק כדורגל, זה ברור. הבעיה היא שזה לא מתאים לקו הכללי של איך שאתה רוצה לשחק". לדבריו, חוסר ההתאמה הזה משפיע על כלל הקבוצה: "בגלל זה שחקנים משחקים מתחת לרמה שלהם וגם כקבוצה אנחנו פשוט לא מספיק טובים".

ברחהאוס וגלוך (IMAGO)ברחהאוס וגלוך (IMAGO)

“קשה לגלוך, מורו ואחרים”

ברחהאוס ניסה להרחיב את התמונה והסביר כי המצב באייאקס משפיע על שחקנים רבים, לא רק על גלוך: "עם כל מה שקרה כאן, זה פשוט מאוד קשה. לגלוך, למורו ולאחרים".

הקשר גם התייחס לביקורת על הרכש והודה בקשיים: "אנשים האמינו בהרכב הזה בתחילת העונה. היה מאחוריו תכנון. זה לא נעשה סתם, אבל לא הכל הצליח. אני לא מחזיק בכל התשובות, אבל אני רוצה גם להגן על החברים שלי לקבוצה".

לסיום, ברחהאוס חזר להדגיש את הבעיה המרכזית של הקבוצה, תוך שהוא מציב את הדברים בהקשר רחב: "כל צוות שהיה כאן העונה עשה הכל וניסה הכל. אנחנו פשוט לא מצליחים לספק את הסחורה, וזה נחשף שוב ושוב".

