ברחהאוס יצא להגנת גלוך: הילד הזה יודע לשחק

סטיבן ברחהאוס התייצב מול התקשורת לאחר ההפסד של אייאקס והעביר ביקורת על המצב במועדון, אך במקביל בחר להגן על אוסקר גלוך ולהסביר את הסיטואציה המורכבת סביבו. "קחו את אוסקר גלוך כדוגמה", אמר, "הוא הגיע בצורה מסוימת ועם ציפיות מסוימות. גם עם חזון מסוים. אבל בפועל, אנחנו לא משחקים עם מספר 10 אמיתי. הוא פשוט שחקן טוב, אבל כרגע הוא משחק מתחת ליכולת שלו".

ברחהאוס המשיך והסביר כי הבעיה אינה רק בשחקן עצמו אלא גם בהתאמה הטקטית: "הוא הובא לסגנון משחק מסוים. בשלב מסוים הסגנון הזה נזנח. ואז אנחנו שוב משחקים בצורה אחרת, עם חמישה שחקני הגנה, מה שמשאיר שני קשרים בלבד, וזה פשוט לא הפרופיל של גלוך".

הקשר הוותיק אף הדגיש את האיכות של הישראלי: "אבל הילד הזה יודע לשחק כדורגל, זה ברור. הבעיה היא שזה לא מתאים לקו הכללי של איך שאתה רוצה לשחק". לדבריו, חוסר ההתאמה הזה משפיע על כלל הקבוצה: "בגלל זה שחקנים משחקים מתחת לרמה שלהם וגם כקבוצה אנחנו פשוט לא מספיק טובים".

ברחהאוס וגלוך (IMAGO)

“קשה לגלוך, מורו ואחרים”

ברחהאוס ניסה להרחיב את התמונה והסביר כי המצב באייאקס משפיע על שחקנים רבים, לא רק על גלוך: "עם כל מה שקרה כאן, זה פשוט מאוד קשה. לגלוך, למורו ולאחרים".

הקשר גם התייחס לביקורת על הרכש והודה בקשיים: "אנשים האמינו בהרכב הזה בתחילת העונה. היה מאחוריו תכנון. זה לא נעשה סתם, אבל לא הכל הצליח. אני לא מחזיק בכל התשובות, אבל אני רוצה גם להגן על החברים שלי לקבוצה".

לסיום, ברחהאוס חזר להדגיש את הבעיה המרכזית של הקבוצה, תוך שהוא מציב את הדברים בהקשר רחב: "כל צוות שהיה כאן העונה עשה הכל וניסה הכל. אנחנו פשוט לא מצליחים לספק את הסחורה, וזה נחשף שוב ושוב".