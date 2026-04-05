חזרה בסטייל: מכבי ת"א גברה על הפועל חיפה

השחקן המצטיין
עידו שחר, ציון: 7
כבש את שערו העשירי העונה והיה השחקן הכי טוב על המגרש
השחקן המאכזב
אנדריה רדולוביץ', ציון: 4
כגודל הציפיות גודל האכזבות
לאחר שהמוליכה, הפועל באר שבע וסגניתה, בית”ר ירושלים חזרו לשחק כבר אתמול (שבת), היום האלופה, מכבי תל אביב, שבה לשחק משחק רשמי לראשונה מפרוץ המלחמה. חניכיו של רוני דיילה גברו 1:4 על הפועל חיפה בסמי עופר וצימקו את הפער מהפסגה לשבע נקודות, רגע לפני משחק העונה מול הקבוצה של רן קוז’וק.
המחצית הראשונה הייתה במעמד צד אחד. הצהובים שלטו לאורך כל 45 הדקות,ולאחר מספר הצלות של יואב ג’ראפי דור פרץ כבש ראשון בדקה ה-27. עידו שחר (38’) ואושר דוידה (45+1’) הצטרפו לחגיגה הצהובה.
בחצי השני האלופה נרגעה ונתנה לאדומים לחזור למשחק. אלון תורג’מן צימק בדקה ה-54 והייתה תחושה שהמארחת יכולה להרוס לצהובים. אך בדקה ה-83 הליו וארלה קבע את תוצאת המשחק עם שער נהדר.
המחזור הבא, שהוא גם המחזור האחרון של הליגה הסדירה, יהיה קריטי עבור הצהובים. מכבי תל אביב תפגוש את הפועל באר שבע ותוכל לצמק את הפער אפילו יותר. מנגד, האדומים יקוו להשיג נקודות ולברוח מהתחתית נגד מכבי נתניה.
מחצית שניה
'90+4
- סיום המשחק! מכבי תל אביב חזרה בסטייל לליגה עם 1:4 מרשים על הפועל חיפה
'90+1
- בן לדרמן קיבל את הכרטיס הצהוב האחרון במפגש
'87
- חילוף אחרון של סילבס: אלון תורג’מן ירד ונכנס במקומו סער פדידה
'86
- בן לדרמן בפנים, איתמר נוי בחוץ
'86
- אלעד מדמון נכנס במקומו של הליו וארלה
'86
- חילוף משולש אצל הצהובים: יונס מלדה החליף את סייד אבו פרחי
'83
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:4: הליו וארלה קיבל כדור מהמחליף יחזקל, השתחרר מהשומר ובעט בעוצמה לרשת העליונה של ג’ראפי, שנותר חסר אונים
'77
- שגיב יחזקל החליף את אושר דוידה
'77
- חילופים ראשונים של רוני דיילה: רז שלמה נכנס במקומו של נועם בן הרוש
'71
- אורן ביטון יצא ונכנס במקומו נפתלי בלאי
'71
- יונתן פרבר בפנים, אנדריאה רדולוביץ' בחוץ�
'71
- חילוף משולש של המארחת: רותם חטואל נכנס במקומו של ג’ורג’ דיבה
'58
- הזדמנות גדולה למארחת: סנדרו אלטונשווילי קיבל מצב בעיטה נוח אך עשה זאת באיטיות ונבלם.
'54
- שער! הפועל חיפה צימקה ל-3:1: כדור עומק נהדר של נאור סבג מצא את אלון תורג’מן, שסיים כמו שצריך מול אופק מליקה
'52
- הזדמנות ראשונה במחצית השנייה: עידו שחר קיבל כדור טוב מרוי רביבו, הקשר בעט לפינה אך מצא רק את הקורה
'46
- חיים סילבס עם החילוף הראשון לפני תחילת המחצית השנייה: תמיר ארבל נכנס במקומו של לירן סרדל
מחצית ראשונה
'45+1
- שער! מכבי תל אביב כבר ב-0:3: דור פרץ הוציא את התקפת המעבר של הצהובים, ומצא את אושר דוידה באגף הימני. האחרון סיים עם בעיטה לפינה הרחוקה, שהכניעה את יואב ג’ראפי
'38
- שער! מכבי תל אביב הכפילה את היתרון: רוי רביבו מצא את עידו שחר עם הגבהה טובה, האחרון ניצל את החור במרכז ההגנה והכניע את ג’ראפי
'36
- דור פרץ קיבל כדור על סף הרחבה ובעט היטב, אך מצא רק את הקורה
'35
- הפנקס של יואב מזרחי לא נח, הפעם איוון קריצ'אק קיבל את הצהוב
'30
- באותו מהלך, גם חלוץ המארחת, אלון תורג’מן, נכנס לפנקס
'30
- מיד לאחר מכן, גם רוי רביבו קיבל כרטיס צהוב
'29
- רגע לאחר השער, גם דור פרץ נכנס לפנקס עם כרטיס צהוב
'27
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: עוד הזדמנות כפולה של הצהובים: אושר דוידה השתחרר ובעט טוב, יואב ג’ראפי הצליח לעצור, דור פרץ עט על הכדור החוזר והצליח להכניע את השוער
'25
- עוד הזדמנות כפולה לצהובים: דור פרץ קיבל כדור נהדר מעידו שחר אך נבלם על ידי ג’ראפי, וארלה שוב קיבל את ההזדמנות השנייה אך לא מצא את המסגרת
'23
- לירן סרדל קיבל את הצהוב הראשון במשחק לאחר עבירה על אבו פרחי
'6
- הזדמנות ראשונה במשחק: הגבהה נהדרת של נועם בן הרוש מהאגף הימני מצאה את ראשו של סייד אבו פרחי, החלוץ נגח טוב אך מצא את יואב ג’ראפי מוכן, הליו וארלה בעט את הריבאונד שהגיע אליו ונבלם גם על ידי שוער המארחת
'1
- השופט יואב מזרחי שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך