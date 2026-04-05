שחקני מכבי תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)

חזרה בסטייל: מכבי ת"א גברה על הפועל חיפה

הצהובים שבו לליגה עם 1:4 על האדומים. דור פרץ כבש ראשון, עידו שחר ואושר דוידה הוסיפו, אלון תורג'מן צימק אך וארלה סיים. הפער מבאר שבע: 7 נק'

דורון בן דור | 05/04/2026 20:15
יום ראשון, 05/04/2026, 20:15אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 25
מכבי ת"א
שער דור פרץ (27)
שער עידו שחר (38)
בישול בישול: רוי רביבו
הסתיים
1 4
שופט: יואב מזרחי (ציון: 6)
שער אלון תורג'מן (54)
בישול בישול: נאור סבג
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עידו שחר, ציון: 7
כבש את שערו העשירי העונה והיה השחקן הכי טוב על המגרש
השחקן המאכזב
אנדריה רדולוביץ', ציון: 4
כגודל הציפיות גודל האכזבות
הרכבים וציונים
 
 

לאחר שהמוליכה, הפועל באר שבע וסגניתה, בית”ר ירושלים חזרו לשחק כבר אתמול (שבת), היום האלופה, מכבי תל אביב, שבה לשחק משחק רשמי לראשונה מפרוץ המלחמה. חניכיו של רוני דיילה גברו 1:4 על הפועל חיפה בסמי עופר וצימקו את הפער מהפסגה לשבע נקודות, רגע לפני משחק העונה מול הקבוצה של רן קוז’וק.

המחצית הראשונה הייתה במעמד צד אחד. הצהובים שלטו לאורך כל 45 הדקות,ולאחר מספר הצלות של יואב ג’ראפי דור פרץ כבש ראשון בדקה ה-27. עידו שחר (38’) ואושר דוידה (45+1’) הצטרפו לחגיגה הצהובה.

בחצי השני האלופה נרגעה ונתנה לאדומים לחזור למשחק. אלון תורג’מן צימק בדקה ה-54 והייתה תחושה שהמארחת יכולה להרוס לצהובים. אך בדקה ה-83 הליו וארלה קבע את תוצאת המשחק עם שער נהדר.

המחזור הבא, שהוא גם המחזור האחרון של הליגה הסדירה, יהיה קריטי עבור הצהובים. מכבי תל אביב תפגוש את הפועל באר שבע ותוכל לצמק את הפער אפילו יותר. מנגד, האדומים יקוו להשיג נקודות ולברוח מהתחתית נגד מכבי נתניה.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • סיום המשחק! מכבי תל אביב חזרה בסטייל לליגה עם 1:4 מרשים על הפועל חיפה
  • '90+1
  • כרטיס צהוב
  • בן לדרמן קיבל את הכרטיס הצהוב האחרון במפגש
  • '87
  • חילוף
  • חילוף אחרון של סילבס: אלון תורג’מן ירד ונכנס במקומו סער פדידה
  • '86
  • חילוף
  • בן לדרמן בפנים, איתמר נוי בחוץ
  • '86
  • חילוף
  • אלעד מדמון נכנס במקומו של הליו וארלה
  • '86
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל הצהובים: יונס מלדה החליף את סייד אבו פרחי
  • '83
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:4: הליו וארלה קיבל כדור מהמחליף יחזקל, השתחרר מהשומר ובעט בעוצמה לרשת העליונה של ג’ראפי, שנותר חסר אונים
  • '77
  • חילוף
  • שגיב יחזקל החליף את אושר דוידה
  • '77
  • חילוף
  • חילופים ראשונים של רוני דיילה: רז שלמה נכנס במקומו של נועם בן הרוש
  • '71
  • חילוף
  • אורן ביטון יצא ונכנס במקומו נפתלי בלאי
  • '71
  • חילוף
  • יונתן פרבר בפנים, אנדריאה רדולוביץ' בחוץ�
  • '71
  • חילוף
  • חילוף משולש של המארחת: רותם חטואל נכנס במקומו של ג’ורג’ דיבה
  • '58
  • החמצה
  • הזדמנות גדולה למארחת: סנדרו אלטונשווילי קיבל מצב בעיטה נוח אך עשה זאת באיטיות ונבלם.
  • '54
  • שער
  • שער! הפועל חיפה צימקה ל-3:1: כדור עומק נהדר של נאור סבג מצא את אלון תורג’מן, שסיים כמו שצריך מול אופק מליקה
  • '52
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במחצית השנייה: עידו שחר קיבל כדור טוב מרוי רביבו, הקשר בעט לפינה אך מצא רק את הקורה
  • '46
  • חילוף
  • חיים סילבס עם החילוף הראשון לפני תחילת המחצית השנייה: תמיר ארבל נכנס במקומו של לירן סרדל
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב כבר ב-0:3: דור פרץ הוציא את התקפת המעבר של הצהובים, ומצא את אושר דוידה באגף הימני. האחרון סיים עם בעיטה לפינה הרחוקה, שהכניעה את יואב ג’ראפי
  • '38
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב הכפילה את היתרון: רוי רביבו מצא את עידו שחר עם הגבהה טובה, האחרון ניצל את החור במרכז ההגנה והכניע את ג’ראפי
  • '36
  • החמצה
  • דור פרץ קיבל כדור על סף הרחבה ובעט היטב, אך מצא רק את הקורה
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • הפנקס של יואב מזרחי לא נח, הפעם איוון קריצ'אק קיבל את הצהוב
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • באותו מהלך, גם חלוץ המארחת, אלון תורג’מן, נכנס לפנקס
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • מיד לאחר מכן, גם רוי רביבו קיבל כרטיס צהוב
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • רגע לאחר השער, גם דור פרץ נכנס לפנקס עם כרטיס צהוב
  • '27
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: עוד הזדמנות כפולה של הצהובים: אושר דוידה השתחרר ובעט טוב, יואב ג’ראפי הצליח לעצור, דור פרץ עט על הכדור החוזר והצליח להכניע את השוער
  • '25
  • החמצה
  • עוד הזדמנות כפולה לצהובים: דור פרץ קיבל כדור נהדר מעידו שחר אך נבלם על ידי ג’ראפי, וארלה שוב קיבל את ההזדמנות השנייה אך לא מצא את המסגרת
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • לירן סרדל קיבל את הצהוב הראשון במשחק לאחר עבירה על אבו פרחי
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק: הגבהה נהדרת של נועם בן הרוש מהאגף הימני מצאה את ראשו של סייד אבו פרחי, החלוץ נגח טוב אך מצא את יואב ג’ראפי מוכן, הליו וארלה בעט את הריבאונד שהגיע אליו ונבלם גם על ידי שוער המארחת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך
