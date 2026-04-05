חזרה בסטייל: מכבי ת"א גברה על הפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין עידו שחר, ציון: 7

כגודל הציפיות גודל האכזבות אנדריה רדולוביץ', ציון: 4כגודל הציפיות גודל האכזבות

הרכבים וציונים

לאחר שהמוליכה, הפועל באר שבע וסגניתה, בית”ר ירושלים חזרו לשחק כבר אתמול (שבת), היום האלופה, מכבי תל אביב, שבה לשחק משחק רשמי לראשונה מפרוץ המלחמה. חניכיו של רוני דיילה גברו 1:4 על הפועל חיפה בסמי עופר וצימקו את הפער מהפסגה לשבע נקודות, רגע לפני משחק העונה מול הקבוצה של רן קוז’וק.

המחצית הראשונה הייתה במעמד צד אחד. הצהובים שלטו לאורך כל 45 הדקות,ולאחר מספר הצלות של יואב ג’ראפי דור פרץ כבש ראשון בדקה ה-27. עידו שחר (38’) ואושר דוידה (45+1’) הצטרפו לחגיגה הצהובה.

בחצי השני האלופה נרגעה ונתנה לאדומים לחזור למשחק. אלון תורג’מן צימק בדקה ה-54 והייתה תחושה שהמארחת יכולה להרוס לצהובים. אך בדקה ה-83 הליו וארלה קבע את תוצאת המשחק עם שער נהדר.

המחזור הבא, שהוא גם המחזור האחרון של הליגה הסדירה, יהיה קריטי עבור הצהובים. מכבי תל אביב תפגוש את הפועל באר שבע ותוכל לצמק את הפער אפילו יותר. מנגד, האדומים יקוו להשיג נקודות ולברוח מהתחתית נגד מכבי נתניה.