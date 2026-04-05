"באיטליה לאמין ימאל היה משחק בליגה השנייה"

יורגן קלינסמן לא נשאר אדיש למשבר העמוק של הכדורגל האיטלקי, והביקורת שלו הייתה חדה במיוחד לאחר הכישלון וההדחה ממונדיאל בפעם השלישית ברציפות. החלוץ הגרמני לשעבר, ששיחק גם באינטר ומכיר היטב את המערכת מבפנים, הצביע על בעיות עומק שמלוות את הכדורגל בארץ המגף כבר שנים.

"באיטליה לא סומכים על צעירים"

קלינסמן הסביר כי שורש הבעיה טמון בגישה: "הם משלמים את המחיר על מחסור במנהיגים, שחקנים עם טכניקה טובה וחוסר אמון בשחקנים צעירים". הוא אף המחיש זאת בצורה בולטת במיוחד: "באיטליה, לאמין ימאל וג’מאל מוסיאלה כנראה היו משחקים בסרייה ב' כדי לצבור ניסיון. וזה לא יכול להיות".

לדבריו, לא רק השחקנים אשמים אלא גם הגישה של המאמנים, שממשיכה להעדיף זהירות על פני יצירתיות: "התרבות הטקטית גם מהווה מכשול. הרבה מאמנים, גם היום, עובדים במטרה לא להפסיד במקום לרצות לנצח בכל מחיר. ואלה התוצאות".

יורגן קלינסמן עם גביע היורו (רדאד ג'בארה)

קלינסמן, שמתגורר כיום בארצות הברית, הודה כי הכישלון של איטליה השפיע עליו גם ברמה האישית: "סבלתי מאוד עם החברים האיטלקים שלי בלוס אנג'לס. בלילה שאחרי המשחק היה לי קשה להירדם".

הדברים שלו מציירים תמונה מדאיגה של מערכת שלא מצליחה להתחדש, לא סומכת על כישרונות צעירים ולא מייצרת את הדור הבא של כוכבים. מבחינת קלינסמן, השינוי חייב להגיע מהיסוד, בגישה, באמון ובאומץ לשחק כדורגל התקפי יותר.