יום שני, 06.04.2026 שעה 06:08
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

"באיטליה לאמין ימאל היה משחק בליגה השנייה"

קלינסמן מתח ביקורת על הכדורגל במדינה ואי שילוב כישרונות: "משלמים את המחיר על מחסור במנהיגים וחוסר אמון בצעירים. גם התרבות הטקטית מכשילה"

|
לאמין ימאל (רויטרס)
יורגן קלינסמן לא נשאר אדיש למשבר העמוק של הכדורגל האיטלקי, והביקורת שלו הייתה חדה במיוחד לאחר הכישלון וההדחה ממונדיאל בפעם השלישית ברציפות. החלוץ הגרמני לשעבר, ששיחק גם באינטר ומכיר היטב את המערכת מבפנים, הצביע על בעיות עומק שמלוות את הכדורגל בארץ המגף כבר שנים.

"באיטליה לא סומכים על צעירים"

קלינסמן הסביר כי שורש הבעיה טמון בגישה: "הם משלמים את המחיר על מחסור במנהיגים, שחקנים עם טכניקה טובה וחוסר אמון בשחקנים צעירים". הוא אף המחיש זאת בצורה בולטת במיוחד: "באיטליה, לאמין ימאל וג’מאל מוסיאלה כנראה היו משחקים בסרייה ב' כדי לצבור ניסיון. וזה לא יכול להיות".

לדבריו, לא רק השחקנים אשמים אלא גם הגישה של המאמנים, שממשיכה להעדיף זהירות על פני יצירתיות: "התרבות הטקטית גם מהווה מכשול. הרבה מאמנים, גם היום, עובדים במטרה לא להפסיד במקום לרצות לנצח בכל מחיר. ואלה התוצאות".

יורגן קלינסמן עם גביע היורו (רדאד ג'בארה)

קלינסמן, שמתגורר כיום בארצות הברית, הודה כי הכישלון של איטליה השפיע עליו גם ברמה האישית: "סבלתי מאוד עם החברים האיטלקים שלי בלוס אנג'לס. בלילה שאחרי המשחק היה לי קשה להירדם".

הדברים שלו מציירים תמונה מדאיגה של מערכת שלא מצליחה להתחדש, לא סומכת על כישרונות צעירים ולא מייצרת את הדור הבא של כוכבים. מבחינת קלינסמן, השינוי חייב להגיע מהיסוד, בגישה, באמון ובאומץ לשחק כדורגל התקפי יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */