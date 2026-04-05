יום רביעי, 08.04.2026 שעה 05:27
כדורגל ישראלי

שער ושני בישולים לדיא סבע שנכנס כמחליף

הקשר כיכב בענק בטורקיה, קניקובסקי ואבו פאני פתחו ב-0:2 של פרנצווארוש. קארצב להט עם שער ובישול ב-2:5 של קבוצתו, בישול לספורי ותיקו לנאתכו

|
דיא סבע (אמדספור)

הליגות ברחבי העולם ממשיכות בסופ”ש החזרה מפגרת הנבחרות, כשגם הלגיונרים הישראלים מנסים לעזור לקבוצות שלהם במשימות בליגות המקומיות.

# בטורקיה, דיא סבע נכנס עם פתיחת המחצית השנייה בדקה ה-46 והציג יכולת נהדרת במדי אמדספור, כשלקח חלק מרכזי בהתפוצצות של קבוצתו עם שני בישולים בדקות 55 ו-67 ולאחר מכן גם הוסיף שער משלו בדקה ה-71, בדרך ליתרון 0:6 על בולוספור בליגת המשנה בטורקיה, כשהמשחק נגמר ב-1:6.

# בהונגריה, מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי פתחו שניהם ב-11 של רובי קין, פרנצווארוש רשמה 0:2 בחוץ אצל דברצן, מקום שלא כל כך זר להם מהתקופות בנבחרת. אקס מכבי חיפה הוחלף אחרי 76 דקות, זה של מכבי ת”א בתוספת הזמן. הירוקים חזרו לנצח אחרי תיקו במחזור הקודם ושמרו על שוויון עם המוליכה גיור.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

עדן קארצב פתח בהרכב השלים 90 דקות והצטיין עם שער ובישול בתום משחק אדיר שלו. הקשר בישל לווסלי בדקה ה-14 וכבש את השער האחרון בדקה ה-98, כשקבוצתו ניצחה את וואהן 2:5.

# נטע לביא חזר להרכב של מצ’ידה זלביה ושיחק 82 דקות ב-0:0 מול טוקיו, כשבהתאם לחוקים של העונה הנוכחית בליגה היפנית הקבוצות הלכו לפנדלים, שבהם ניצחה מצ’ידה 2:4 וזכתה ב-2 נקודות. בזכות הניצחון, מצ’ידה עברה את טוקיו בטבלה ועלתה למקום השני במזרח.

נטע לביא (IMAGO)

דין דוד פתח בהרכב יוקוהומה מרינוס, אך זה לא היה היום שלו או של קבוצתו. החלוץ הוחלף בחזרה מהפסקת המחצית, קאשיווה ניצחה 0:3 והותירה את יוקוהומה במקום לפני האחרון.

# משה סמל פתח בהרכב של פושקאש אקדמי, שניצחה 1:2 את דיוסגיור מהתחתית בחוץ בליגה ההונגרית. הקשר בן ה-22 שיחק 84 דקות וכשייצא קבוצתו הצליחה להפוך את התוצאה באופן דרמטי.

# מונאס דאבור פתח ב-11 של באני יאס מהליגה באיחוד האמירויות והוחלף אחרי 62 דקות. דווקא אחרי שלושה ניצחונות רצופים ותיקו, קבוצתו של החלוץ נכנעה 2:1 לחורפקאן.

# רמזי ספורי השלים משחק מלא בו סיים גם עם בישול ב-0:3 של אנטליהספור על איופספור בליגה הטורקית, ניצחון ראשון אחרי שישה משחקים רצופים בהם ספגו רק הפסדים או סיימו בתוצאות תיקו.

רמזי ספורי באנטליהספור (IMAGO)

# הישאם לאיוס עלה מהספסל של לבדיאקוס בדקה ה-66, הוא וחבריו סיימו ב-1:1 מול אריס בליגה היוונית.

# ביברס נאתכו החל על הספסל של פרטיזן בלגרד ועלה בדקה ה-70, קבוצתו רשמה תיקו שני ברציפות במסגרת הליגה הסרבית אחרי 0:0 עם צ'וקאריצ'קי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */