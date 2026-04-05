שער ושני בישולים לדיא סבע שנכנס כמחליף

הליגות ברחבי העולם ממשיכות בסופ”ש החזרה מפגרת הנבחרות, כשגם הלגיונרים הישראלים מנסים לעזור לקבוצות שלהם במשימות בליגות המקומיות.

# בטורקיה, דיא סבע נכנס עם פתיחת המחצית השנייה בדקה ה-46 והציג יכולת נהדרת במדי אמדספור, כשלקח חלק מרכזי בהתפוצצות של קבוצתו עם שני בישולים בדקות 55 ו-67 ולאחר מכן גם הוסיף שער משלו בדקה ה-71, בדרך ליתרון 0:6 על בולוספור בליגת המשנה בטורקיה, כשהמשחק נגמר ב-1:6.

# בהונגריה, מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי פתחו שניהם ב-11 של רובי קין, פרנצווארוש רשמה 0:2 בחוץ אצל דברצן, מקום שלא כל כך זר להם מהתקופות בנבחרת. אקס מכבי חיפה הוחלף אחרי 76 דקות, זה של מכבי ת”א בתוספת הזמן. הירוקים חזרו לנצח אחרי תיקו במחזור הקודם ושמרו על שוויון עם המוליכה גיור.

# עדן קארצב פתח בהרכב השלים 90 דקות והצטיין עם שער ובישול בתום משחק אדיר שלו. הקשר בישל לווסלי בדקה ה-14 וכבש את השער האחרון בדקה ה-98, כשקבוצתו ניצחה את וואהן 2:5.

# נטע לביא חזר להרכב של מצ’ידה זלביה ושיחק 82 דקות ב-0:0 מול טוקיו, כשבהתאם לחוקים של העונה הנוכחית בליגה היפנית הקבוצות הלכו לפנדלים, שבהם ניצחה מצ’ידה 2:4 וזכתה ב-2 נקודות. בזכות הניצחון, מצ’ידה עברה את טוקיו בטבלה ועלתה למקום השני במזרח.

# דין דוד פתח בהרכב יוקוהומה מרינוס, אך זה לא היה היום שלו או של קבוצתו. החלוץ הוחלף בחזרה מהפסקת המחצית, קאשיווה ניצחה 0:3 והותירה את יוקוהומה במקום לפני האחרון.

# משה סמל פתח בהרכב של פושקאש אקדמי, שניצחה 1:2 את דיוסגיור מהתחתית בחוץ בליגה ההונגרית. הקשר בן ה-22 שיחק 84 דקות וכשייצא קבוצתו הצליחה להפוך את התוצאה באופן דרמטי.

# מונאס דאבור פתח ב-11 של באני יאס מהליגה באיחוד האמירויות והוחלף אחרי 62 דקות. דווקא אחרי שלושה ניצחונות רצופים ותיקו, קבוצתו של החלוץ נכנעה 2:1 לחורפקאן.

# רמזי ספורי השלים משחק מלא בו סיים גם עם בישול ב-0:3 של אנטליהספור על איופספור בליגה הטורקית, ניצחון ראשון אחרי שישה משחקים רצופים בהם ספגו רק הפסדים או סיימו בתוצאות תיקו.

# הישאם לאיוס עלה מהספסל של לבדיאקוס בדקה ה-66, הוא וחבריו סיימו ב-1:1 מול אריס בליגה היוונית.

# ביברס נאתכו החל על הספסל של פרטיזן בלגרד ועלה בדקה ה-70, קבוצתו רשמה תיקו שני ברציפות במסגרת הליגה הסרבית אחרי 0:0 עם צ'וקאריצ'קי.