שיא גילאים: טרונגליטי בגמר מרקש ATP

מרקו טרונגליטי, הטניסאי הארגנטינאי בן ה-36, רשם הישג היסטורי ומרגש ביום שבת, כאשר העפיל לגמר טורניר ה-ATP 250 במרקש, מרוקו. בכך הפך טרונגליטי לשחקן המבוגר ביותר בעידן הפתוח שמגיע לגמר ATP ראשון בקריירה. הוא יפגוש בגמר את הכישרון הספרדי הצעיר רפאל חודאר בן ה-19, במה שמבטיח להיות קרב דורות מרתק.

טרונגליטי, שפתח את הטורניר בשלבי המוקדמות, הדהים בדרכו לגמר את המדורג הבכיר בטורניר והמדורג 19 בעולם, האיטלקי לוצ'יאנו דרדרי, עם ניצחון משכנע בשתי מערכות: 6-4, 7-6(2). הארגנטינאי הציג טניס יציב ומרשים, תוך שימוש ביכולות טקטיות גבוהות, כולל הנחתות חכמות, כדי לגבור על יריבו הצעיר.

ההישג של טרונגליטי שובר את שיאו של ויקטור אסטרלה בורגוס, שהיה בן 34 ו-190 ימים כששיחק בגמר ה-ATP הראשון שלו בקיטו בשנת 2015. בנוסף לשיא זה, טרונגליטי עתיד להיכנס לראשונה בקריירה לרשימת 100 הטניסאים המובילים בעולם, הישג שיהפוך אותו לשחקן המבוגר ביותר שמגיע לטופ 100 ב-50 השנים האחרונות. דירוגו החי עומד כעת על סביבות המקום ה-75, שיפור משמעותי לעומת שיא הקריירה הקודם שלו, המקום ה-112 משנת 2019. טרונגליטי, הידוע כ"לוחם" של הסבב ואף כחושף שחיתויות בתחום הטניס, נמצא במומנטום אדיר של 10 ניצחונות רצופים, כולל זכייה בטורניר צ'לנג'ר ברואנדה לפני מרקש.

"ברור שהאמנתי בזה, זו אחת הסיבות שאני כאן", אמר טרונגליטי לאחר הניצחון. "אחרת זה לא היה אפשרי. עבדתי קשה מאוד, אני והצוות שלי, ואשתי והילד שלי. כולנו האמנו שנוכל לשבור את השיא הזה, וזה בדיוק מה שעשינו". הוא הוסיף כי ההישג יאפשר לו להיכנס ישירות להגרלות הראשיות של טורנירים גדולים כמו רולאן גארוס ווימבלדון, ללא צורך לעבור דרך המוקדמות.

מנגד, רפאל חודאר הספרדי בן ה-19 ממשיך את עלייתו המטאורית. הוא גבר בחצי הגמר על הארגנטינאי קמילו אוגו קאראבלי בתוצאה 6-2, 6-1, בדרך לגמר ATP הראשון בקריירה שלו. חודאר, שרק לפני שנה דורג מעבר למקום ה-900, זינק לטופ 100 ונמצא כעת סביב המקום ה-66 בדירוג החי. זוהי הופעתו הראשונה בטורניר ATP על חימר, והוא השחקן השני בלבד שנולד ב-2006 או מאוחר יותר שמגיע לגמר בסבב. "אני מאוד שמח להיות בגמר כאן במרקש. זה שבוע נהדר", אמר חודאר. "נותר לי עוד משחק אחד, ואני צריך להיות מוכן אליו. זה הולך להיות קשה".

הגמר במרקש, שיתקיים ביום ראשון ה-5 באפריל 2026 בשעה 17:00 (שעון ישראל), יפגיש שני סיפורים מנוגדים ומרתקים: את הווטרן הארגנטינאי שלא ויתר על חלומו, מול הכישרון הספרדי הצעיר שפורץ במהירות. זה יהיה קרב של סגנונות ודורות, וניהול הלחץ יהיה קריטי עבור שניהם בחיפוש אחר תואר ה-ATP הראשון בקריירה.