יום רביעי, 08.04.2026 שעה 05:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

ההופעה שחרצה את גורל קמאבינגה בריאל מדריד

במועדון גם ככה התלבטו אם למכור, ומול מיורקה קיבלו את התשובה שהיו צריכים. חוסר הבהירות בעמדה רק פגע בו, עתידו מתערער, הערך ירד, אך מחזרות יש

|
אדוארדו קמאבינגה (IMAGO)
זה היה אמור להיות עוד ערב בדרך למאבק על האליפות, אבל עבור אדוארדו קמאבינגה זה הפך לנקודת שפל. ההפסד 2:1 של ריאל מדריד למיורקה לא היה רק מעידה קבוצתית, אלא גם רגע שבו הזרקור הופנה ישירות אל הקשר הצרפתי, שהפך לאשם המרכזי בעיני רבים.

ריאל מדריד הגיעה למשחק עם מומנטום של חמישה ניצחונות רצופים, כולל שניים מול מנצ'סטר סיטי, כשהתחושה הייתה שהקבוצה נכנסת לשלב ההכרעה בכושר שיא. ואז, דווקא ברגע האמת הראשון אחרי פגרת מרץ, הכל קרס.

מי ששילם את המחיר היה קמאבינגה. הוא זה שנרדם במהלך שהוביל לשער של מורלאנס, איבד את השחקן שלו ולא חזר בזמן להגנה, טעות שעלתה לקבוצה ביוקר והכניסה אותה לבור מוקדם.

(מ)י(ו)רקה לבאר: ריאל מפסידה בדקה ה-92!

אלברו ארבלואה אמנם לקח אחריות מלאה ואמר: "ההפסד הזה הוא שלי. אני מקבל את ההחלטות, אני בוחר את ההרכב ואת החילופים", אבל מיד לאחר מכן שלח מסר ברור לשחקנים ובעיקר לקשר הצרפתי: "מה שכואב לי יותר מהכל זה שלא היינו טובים יותר במחצית השנייה".

בהמשך, בלי לנקוב בשם, הוא הוסיף עקיצה ברורה: "במהלך שבו היינו טובים יותר, חוסר ריכוז עלה לנו בשער. אתה מאבד את השחקן שלך, לא חוזר איתו... ובסוף משלם על זה". רמז עבה במיוחד לעבר קמאבינגה.

האירוע הזה למעשה מחק מחצית ראשונה לא רעה של הקשר, שכללה 43 מסירות מדויקות מתוך 46, חמישה חילוצי כדור ויצירת מצב אחד. אבל טעות אחת שינתה את כל התמונה, והובילה לכך שהוחלף מוקדם יחסית.

אדוארדו קמאבינגה (La Liga)אדוארדו קמאבינגה (La Liga)

החילוף, כשג'וד בלינגהאם נכנס במקומו, לא היה מקרי. במאבק על מקום בהרכב של ריאל מדריד, קמאבינגה מאבד גובה, וכרגע נראה שהוא בדרך לספסל, במיוחד עם חזרתו של האנגלי לעניינים.

גם מבחינה מקצועית, הביקורת עליו הולכת ומחריפה. נטען כי הוא איבד את היכולת שהציג בעבר, חסר חדות, לא יציב עם הכדור ובעיקר מתקשה מאוד בהיבט ההגנתי. "הוא איבד אין ספור כדורים ונראה מבולבל", נכתב עליו, כשגם ברגע המכריע פשוט נרדם והשאיר את היריב חופשי לחלוטין.

זו לא רק טעות אחת, אלא עונה שלמה שבה קמאבינגה לא מצליח להתבסס. אחרי חמש שנים במועדון, הוא עדיין לא תפס מקום קבוע בהרכב, ומשלב בין רגעים טובים לטעויות קשות שמטילות ספק ביכולת שלו להיות שחקן מוביל.

מתקשה לגלות יכולת יציבה. קמאבינגה (רויטרס)מתקשה לגלות יכולת יציבה. קמאבינגה (רויטרס)

בדרך החוצה מריאל?

התחושה סביב קמאבינגה היא של שחקן שנתקע בין עמדות. מצד אחד, הוא לא באמת קשר אחורי קלאסי שמעניק יציבות, ומצד שני הוא גם לא פליימייקר שמכתיב קצב או מייצר באופן קבוע מצבים מסוכנים. חוסר הבהירות הזה פוגע בו לאורך זמן, במיוחד בקבוצה כמו ריאל מדריד, שבה לכל תפקיד יש דרישות ברורות מאוד.

בנוסף, התחרות בקישור לא משאירה לו הרבה מקום לטעויות. בלינגהאם, טשואמני ושאר השמות הבכירים תופסים עמדות מפתח, וכל ירידה ביכולת של קמאבינגה מתורגמת מיד לדקות על הספסל. במצב כזה, כל משחק הופך למבחן, וכל טעות, כמו זו מול מיורקה, מקבלת משקל גדול פי כמה.

גם מבחינת סגנון המשחק של ריאל מדריד, נראה שקמאבינגה מתקשה להשתלב באופן מושלם. הקבוצה נמצאת בתהליך שינוי אחרי עזיבת לוקה מודריץ' וטוני קרוס, ומחפשת איזון חדש בקישור. דווקא בתקופה כזו, היה מצופה ממנו לקחת צעד קדימה, אך בפועל, הוא מתקשה להוביל ונראה יותר כשחקן משלים מאשר דמות מרכזית.

קמאבינגה הוא לא היורש המתאים. קרוס ומודריץקמאבינגה הוא לא היורש המתאים. קרוס ומודריץ' (רויטרס)

במקביל, גם עתידו מתחיל להתערער. בריאל מדריד מודעים לצורך למכור שחקנים כדי לאזן את המאזן, והצרפתי הפך לאחת האופציות הבולטות. שוויו, שעמד בעבר על כ-100 מיליון אירו, ירד לכ-50 מיליון בלבד.

העניין סביבו הולך וגובר, כשקבוצות מהפרמייר ליג כמו ליברפול, צ'לסי וניוקאסל כבר הוזכרו כמועמדות לרכוש אותו, לצד פאריס סן ז'רמן שממשיכה לעקוב מקרוב אחרי מצבו.

בקרוב באנגליה או צרפת? קמאבינגה (IMAGO)בקרוב באנגליה או צרפת? קמאבינגה (IMAGO)

בריאל מדריד לא יבנו עליו לשנים הקרובות לאור ההופעה, אולם החוזה שלו עד 2029 וסעיף השחרור עומד על מיליארד אירו, כאשר ברור שאם יבקש לעזוב, הדלת תיפתח, רק לא בפחות מ-80 עד 100 מיליון אירו. הבלאנקוס יודעים: כרגע הצרפתי הוא החוליה החלשה בקישור שלהם.

בסופו של דבר, הכדור בידיים של קמאבינגה. הוא יצטרך להרים את עצמו, להוכיח שהוא ראוי למקום בסגל ולשנות את הנרטיב סביבו, אחרת המשחק מול מיורקה עלול להיזכר כרגע שבו הכל התחיל להתפרק. אם לא יחול שינוי בקרוב, הקיץ הקרוב צפוי להפוך לנקודת מפנה עבורו, בין אם במאבק מחודש על מקומו בריאל מדריד ובין אם במעבר למועדון שבו יקבל תפקיד ברור יותר, כשהעתיד שלו פתוח מתמיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */