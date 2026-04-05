ההופעה שחרצה את גורל קמאבינגה בריאל מדריד

זה היה אמור להיות עוד ערב בדרך למאבק על האליפות, אבל עבור אדוארדו קמאבינגה זה הפך לנקודת שפל. ההפסד 2:1 של ריאל מדריד למיורקה לא היה רק מעידה קבוצתית, אלא גם רגע שבו הזרקור הופנה ישירות אל הקשר הצרפתי, שהפך לאשם המרכזי בעיני רבים.

ריאל מדריד הגיעה למשחק עם מומנטום של חמישה ניצחונות רצופים, כולל שניים מול מנצ'סטר סיטי, כשהתחושה הייתה שהקבוצה נכנסת לשלב ההכרעה בכושר שיא. ואז, דווקא ברגע האמת הראשון אחרי פגרת מרץ, הכל קרס.

מי ששילם את המחיר היה קמאבינגה. הוא זה שנרדם במהלך שהוביל לשער של מורלאנס, איבד את השחקן שלו ולא חזר בזמן להגנה, טעות שעלתה לקבוצה ביוקר והכניסה אותה לבור מוקדם.

אלברו ארבלואה אמנם לקח אחריות מלאה ואמר: "ההפסד הזה הוא שלי. אני מקבל את ההחלטות, אני בוחר את ההרכב ואת החילופים", אבל מיד לאחר מכן שלח מסר ברור לשחקנים ובעיקר לקשר הצרפתי: "מה שכואב לי יותר מהכל זה שלא היינו טובים יותר במחצית השנייה".

בהמשך, בלי לנקוב בשם, הוא הוסיף עקיצה ברורה: "במהלך שבו היינו טובים יותר, חוסר ריכוז עלה לנו בשער. אתה מאבד את השחקן שלך, לא חוזר איתו... ובסוף משלם על זה". רמז עבה במיוחד לעבר קמאבינגה.

האירוע הזה למעשה מחק מחצית ראשונה לא רעה של הקשר, שכללה 43 מסירות מדויקות מתוך 46, חמישה חילוצי כדור ויצירת מצב אחד. אבל טעות אחת שינתה את כל התמונה, והובילה לכך שהוחלף מוקדם יחסית.

החילוף, כשג'וד בלינגהאם נכנס במקומו, לא היה מקרי. במאבק על מקום בהרכב של ריאל מדריד, קמאבינגה מאבד גובה, וכרגע נראה שהוא בדרך לספסל, במיוחד עם חזרתו של האנגלי לעניינים.

גם מבחינה מקצועית, הביקורת עליו הולכת ומחריפה. נטען כי הוא איבד את היכולת שהציג בעבר, חסר חדות, לא יציב עם הכדור ובעיקר מתקשה מאוד בהיבט ההגנתי. "הוא איבד אין ספור כדורים ונראה מבולבל", נכתב עליו, כשגם ברגע המכריע פשוט נרדם והשאיר את היריב חופשי לחלוטין.

זו לא רק טעות אחת, אלא עונה שלמה שבה קמאבינגה לא מצליח להתבסס. אחרי חמש שנים במועדון, הוא עדיין לא תפס מקום קבוע בהרכב, ומשלב בין רגעים טובים לטעויות קשות שמטילות ספק ביכולת שלו להיות שחקן מוביל.

בדרך החוצה מריאל?

התחושה סביב קמאבינגה היא של שחקן שנתקע בין עמדות. מצד אחד, הוא לא באמת קשר אחורי קלאסי שמעניק יציבות, ומצד שני הוא גם לא פליימייקר שמכתיב קצב או מייצר באופן קבוע מצבים מסוכנים. חוסר הבהירות הזה פוגע בו לאורך זמן, במיוחד בקבוצה כמו ריאל מדריד, שבה לכל תפקיד יש דרישות ברורות מאוד.

בנוסף, התחרות בקישור לא משאירה לו הרבה מקום לטעויות. בלינגהאם, טשואמני ושאר השמות הבכירים תופסים עמדות מפתח, וכל ירידה ביכולת של קמאבינגה מתורגמת מיד לדקות על הספסל. במצב כזה, כל משחק הופך למבחן, וכל טעות, כמו זו מול מיורקה, מקבלת משקל גדול פי כמה.

גם מבחינת סגנון המשחק של ריאל מדריד, נראה שקמאבינגה מתקשה להשתלב באופן מושלם. הקבוצה נמצאת בתהליך שינוי אחרי עזיבת לוקה מודריץ' וטוני קרוס, ומחפשת איזון חדש בקישור. דווקא בתקופה כזו, היה מצופה ממנו לקחת צעד קדימה, אך בפועל, הוא מתקשה להוביל ונראה יותר כשחקן משלים מאשר דמות מרכזית.

במקביל, גם עתידו מתחיל להתערער. בריאל מדריד מודעים לצורך למכור שחקנים כדי לאזן את המאזן, והצרפתי הפך לאחת האופציות הבולטות. שוויו, שעמד בעבר על כ-100 מיליון אירו, ירד לכ-50 מיליון בלבד.

העניין סביבו הולך וגובר, כשקבוצות מהפרמייר ליג כמו ליברפול, צ'לסי וניוקאסל כבר הוזכרו כמועמדות לרכוש אותו, לצד פאריס סן ז'רמן שממשיכה לעקוב מקרוב אחרי מצבו.

בריאל מדריד לא יבנו עליו לשנים הקרובות לאור ההופעה, אולם החוזה שלו עד 2029 וסעיף השחרור עומד על מיליארד אירו, כאשר ברור שאם יבקש לעזוב, הדלת תיפתח, רק לא בפחות מ-80 עד 100 מיליון אירו. הבלאנקוס יודעים: כרגע הצרפתי הוא החוליה החלשה בקישור שלהם.

בסופו של דבר, הכדור בידיים של קמאבינגה. הוא יצטרך להרים את עצמו, להוכיח שהוא ראוי למקום בסגל ולשנות את הנרטיב סביבו, אחרת המשחק מול מיורקה עלול להיזכר כרגע שבו הכל התחיל להתפרק. אם לא יחול שינוי בקרוב, הקיץ הקרוב צפוי להפוך לנקודת מפנה עבורו, בין אם במאבק מחודש על מקומו בריאל מדריד ובין אם במעבר למועדון שבו יקבל תפקיד ברור יותר, כשהעתיד שלו פתוח מתמיד.