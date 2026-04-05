"הלב שלו היה מחולק ל-3. משפחה, זוגתו וב"ש"

הפועל באר שבע חזרה למגרש הכדורגל אמש (שבת) ב-1:1 מול הפועל פתח תקווה, אך לפני ובמהלך המשחק במועדון דאגו לדבר חשוב יותר מהתוצאה במגרש, כיבוד זכרו של סמ”ר בן כהן, לוחם מסיירת נח”ל 934, אוהד מושבע של הקבוצה, שנפל בקרב בדרום לבנון לפני מספר ימים.

לפני המשחק שמו נכתב ביציע, כשבנוסף הונף שלט לזכרו ונערכה דקת דומיה. אחרי שער היתרון, השחקנים חגגו עם חולצה הנושאת את תמונתו ושמו. אחותו של בן ז”ל, שי, הגיעה להתארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפרה על אחיה.

משתתפים בצערכם. בואי תספרי לנו על בן.

“הבן אדם הכי טוב בעולם. עוזר לכולם, לב אחד ענק. ילד ממגנט. מכניס אור לכל מקום שהוא מגיע אליו”.

איך ראית את התמיכה של המועדון אתמול?

“מאז המקרה אנחנו מקבלים תמיכה אדירה מהמועדון, מהקהל. כשקיבלנו את ההודעה התרגשנו כל כך. היינו איתם וכתבנו בענק. זה היה מרגש מאוד. טרנר היה המקום שלי ושל בן. כשלא היה על מה לדבר דיברנו על באר שבע”.

המחווה לבן כהן ביציע (מרטין גוטדאמק)

את גם אוהדת הקבוצה?

“אבא הכניס לשנינו את הג’וק. אנחנו מנויי בית וחוץ. היינו בחו”ל יחד עם הקבוצה”.

מה זה הפועל באר שבע בשביל בן?

“הלב שלו היה מחולק לשלוש. המשפחה, רומי בת זוגו ועוד חלק של הפועל באר שבע, חלק ענק ואינסופי. הוא נשם את המועדון בכל דבר שהוא עשה. גם בלבנון ועזה הוא רק חיכה לדעת מה קורה עם הקבוצה. הוא היה מבקש קישורים למשחקים כדי שיוכל לראות. הוא נשם כדורגל, כל הרגש שלו היה שם. אנחנו לא אוהדים קבוצה סתם, אלא מרגש. אנחנו מרגישים אותה. זה קשור אלינו וזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ומבן”.

אופיר מרציאנו ומיגל ויטור בהלוויתו של סמ"ר בן כהן ז"ל (קרדיט: הפועל באר שבע)

היית מודעת לבקשה המצמררת שלו שאם יקרה לו משהו שיגיעו להלוויה עם חולצות אדומות?

“לפני אחת הכניסות לעזה, נפל אחד מחייליו הקרובים. הוא סידר את התיק ואמר שאם קורה לו משהו שכולם יגיעו באדום להלוויה. דחפתי אותו וכעסתי שהוא מדבר ככה. הוא אמר שהוא לא צוחק. בדפיקה בדלת, עוד לא עברו עשר דקות וכבר ידעתי שזה מה שנעשה. לא ידעתי שזה יהיה ברמה הזאת. שבית העלמין יהיה מפוצץ. אני בטוחה שהוא היה גאה בזה.

“מי שלא מחובר לספורט לא יכול להבין כמה זה מעבר למשחק של 90 דקות או 11 שחקנים שמנסים להבקיע. כמה רגש יש בדבר הזה. אנחנו לא שמחים רק כי יש גול, אנחנו שמחים כי זה בתוכנו. הבקשה הזאת שכולם יגיעו באדום מגיעה מתוך הרגש. יש לבן חבר מאוד טוב שמשחק בנוער של הקבוצה ועכשיו הוא מתאמן עם הבוגרים. ניב וקנין, שבן העריץ אותו. הספרה שלו היא 11, ובן העריץ אותו ולקחנו את הספרה הזאת שתלווה אותו. הוא כל כך קיווה שהוא יגיע לרגע שניב יעלה להופעת בכורה בבוגרת. הבטחתי לניב שאני לצידו לאורך כל הדרך. הם היו כמו אחים. לא משנה מה ניב היה צריך בן היה הופך את העולם. בן היה אחריו בכל הארץ”.