"דניאל פרץ מוכיח לכולם שהוא ברמה בינלאומית"

דניאל פרץ חווה את אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלו אמש (שבת) כשאירח את מוליכת הפרמייר ליג ארסנל עם סאות’המפטון, ועזר להדיח אותה עם 1:2 מפתיע בדרך לחצי גמר הגביע האנגלי. בוני גינצבורג, המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, התארח בתוכנית “שיחת היום” ודיבר על ההצלחה של השוער.

איך ראית את ההופעה של פרץ?

״אני לא לוקח את המשחק הזה ספציפי, אלא את ה-15 משחקים האלה שהוא שיחק ומהרגע שהוא הגיע המועדון התייצב. במשחקים הראשונים הייתה חלודה שהוסרה בהמשך. הוא לקח כדורים גדולים במשחקים האחרונים והוא נראה טוב. אני שמח בשבילו, הוא היה צריך לשחק והוא משחק ברמה הגבוהה ביותר. קבוצה מהליגה השנייה מנצחת את האלופה שבדרך. זה מטורף. הוא ישחק בוומבלי וכל מה שיעשו מפה זה בונוס. מבחינת דניאל הוא מחזיר לעצמו את הביטחון ואת כושר המשחק״.

הוא בא לליגה השנייה ויכול לפגוש קבוצות כמו סיטי או יונייטד בשלב הבא.

״הצ׳מפיונשיפ ליגה חזקה. היא אמנם ליגת שמנה, אבל הרמה שם מאוד גבוהה. כמו ליגות ראשונות במדינות מסוימות. מה שחשוב זה זה שהוא משחק. מגיע לו להצליח. הכניסה לבאיירן הייתה אדירה, אבל ככל שעבר הזמן זה היה נראה פחות טוב. פה הוא מוכיח לכולם שהוא ברמה בינלאומית״.

דניאל פרץ חוגג ניצחון (IMAGO)

“לפעמים צריך להיות מדויקים יותר עם הבחירות”

איך אתה רואה את ההמשך של דניאל?

״אני מניח שיהיו לו אופציות. צריך להזכיר שהוא שייך לבאיירן. אני מעריך שבאיירן לא תמשיך איתו או תיקח אותו אליה. דניאל עושה מסלול נהדר והוא צריך להישאר ברמות הגבוהות. בליגה בכירה באירופה. הוא מוכיח את עצמו. הם יצטרכו לשבת עם באיירן, עם הסוכנים שלו ולקבל החלטה טובה להמשך״.

הפרמייר ליג מתאימה לו?

״הוא יכול לשחק בפרמייר ליג. גם אם זו תהיה סאות׳המפטון זו תהיה קבוצה חזקה בהרבה. הקבוצות שעולות מליגת המשנה מצליחות להשתלב חזק בליגה הראשונה. אני חושב שהם צריכים להילחם עליו, בטח לאור סעיף השחרור הנמוך. הוא מוכיח שהוא ברמות האלה וזה הכי חשוב״.

בוני גינצבורג (עמרי שטיין)

ההחלטה הבאה שלו תהיה הכי חשובה שלו בקריירה לא?

״יש לו עוד עשור לשחק לפחות, הוא עוד צעיר. כל החלטה חשובה. העניין הוא שלצורך העניין, אני הסכמתי עם המעבר לבאיירן כי הייתה הזדמנות אדירה. לגבי ההשאלה להמבורג, יש פה מוסר השכל לפעם הבאה להיות מדויקים יותר עם הבחירות. אני בטוח שהצוות שלו יודע את זה. ברגע שאתה טוב ועל המדף יש קליינטים וזה הכי משמעותי״.