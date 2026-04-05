יום שני, 06.04.2026 שעה 06:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"אם בית"ר תזכה בתואר, יצחקי יקבל מה שיבקש"

ברוכיאן ב"שיחת היום" על המאמן: "בלי תואר, בית"ר תוכל לומר שהרצון לשדרוג יופחת. אם ברק ידרוש שדרוג, גם אלמוג כהן ידרוש. הכל יוכרע על תואר"

|
ברק יצחקי וברק אברמוב (אורן בן חקון)
בית”ר ירושלים חזרה מהפגרה בצורה נהדרת אמש (שבת) לאחר שכבר הייתה בפיגור 2:0 מול טבריה, רק כדי לחזור ל-2:3 גדול שהוביל לשלוש נקודות חשובות. שחקן העבר של המועדון, אבירם ברוכיאן, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE וסיכם את המשחק והמצב של המועדון.

איך עוברים עליך הימים האלו?
״מבאס לראות את בית״ר מרגשת בלי אוהדים שמחים ביציע. כדורגל זה לאוהדים וזה עצוב. נקווה שהמלחמה תסתיים בקרוב ושהאוהדים יחזרו למגרשים לשמוח עם הקבוצה״.

נראה שההרכב בהתחלה לא היה טוב, ציפיתי שברק יצחקי יגיב אפילו קודם.
״נכון שעבר כבר חודש מאז הניצחון של בית״ר על נתניה, אבל זה היה בדיוק אותו מערך. ההבדל שאז היה ירין לוי ועדי יונה. הפעם הוא עלה עם טבארש ודור מיכה, ופה הייתה הטעות. הוא הבין אותה ותיקן, ויצא שהוא ניצח את המשחק בזכות החילופים״.

ברק יצחקי (רועי כפיר)ברק יצחקי (רועי כפיר)

עדי יונה וירין לוי חסרים.
״מאוד חסרים. הם ייעדרו לתקופה לא קצרה. הם יצטרכו להתמודד עם מה שיש״.

השיטה לא התאימה לשחקנים אתמול.
״ראינו שהשחקנים לא הצליחו בשיטה הזאת, אבל השינויים של ברק היו מה ששינה את המשחק. ברק יצחקי הגיב מדהים, יש לו אומץ והוא לא מפחד. אצילי הגיע אחרי הפציעה והיה נראה טוב במחנה האימונים. הוא ניצל את הפגרה כדי לחזור במאה אחוז למאני טיים. לדעתי הוא היה חייב להיות בהרכב״.

אולי הוא פחד שהוא לא שיחק המון זמן.
״הוא עשה מחנה מצוין והיה נראה טוב באימונים. הוא חייב להיות בהרכב. ה-DNA של בית״ר ירושלים הוא שהיא באה לשחק נגד כל קבוצה. תמיד תהיתי איך הוא לא מכניס להרכב שחקנים קצת יותר הגנתיים, הוא תמיד הלך עם שחקן התקפה על פני שחקן הגנה. דווקא נגד טבריה הוא בחר ללכת עם שחקנים יותר הגנתיים. אני מאוד מקווה שברק ישמור על האוריינטציה ההתקפית״.

עומר אצילי (אורן בן חקון)עומר אצילי (אורן בן חקון)

“עולה שאלה האם גם למנהל המקצועי צריך שדרוג”

אתה חושב שברק יצחקי יישאר?
״שני הצדדים מחכים לראות לאן בית״ר ירושלים הולכת. אם היא תהיה עם תואר הוא יקבל כל מה שיבקש. אם לא יסיים עם תואר, בית״ר תוכל לבוא ולהגיד לו שהרצון לשדרוג יופחת. אם ברק ידרוש שדרוג, גם אלמוג ידרוש שדרוג. עולה שאלה האם גם למנהל המקצועי שלה צריך שדרוג״.

הסיפור עם אלמוג כהן שונה כי יש לו חוזה גם לעונה הבאה. יש בינו לבין אברמוב הבנה עיוורת. הוא יישאר בטוח.
״אלמוג יקבל את זה שיצחקי יקבל שדרוג והוא לא? אברמוב ישלם סכומי עתק לשניהם?״.

הכל יוכרע על אם יהיה תואר או לא.
״בדיוק״.

ברק אברמוב ואלמוג כהן (אורן בן חקון)ברק אברמוב ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

מי תנצח לדעתך, מכבי תל אביב או הפועל חיפה?
״מכבי תל אביב״.

אשדוד או נתניה?
״אשדוד״.

אינטר נגד רומא?
״אינטר, זו העונה שלה״.

חטאפה נגד בילבאו?
״בילבאו״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
