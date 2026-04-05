יום רביעי, 08.04.2026 שעה 05:27
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

הנוער של עירוני טבריה יצא לחל"ת ב-1 באפריל

בעוד שטרם התקבלה החלטה רשמית בוועדת הנוער בדבר המשך העונה או סיומה, במועדון מעיר הכינרת החליטו להוציא את המאמנים והצוותים המקצועיים לחופשה

|
עירוני טבריה נוער (צילום עודד חסין - עירוני דורות טבריה)
קבוצת הנוער של עירוני טבריה הפסיקה את פעילותה החל מה-1 באפריל. מתחת לפני השטח נשמעות טענות כי המהלך של המועדון, שבחר לשלוח את המאמנים והצוותים המקצועיים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), נובע בעיקר משיקולי חיסכון כספי.

עירוני טבריה, בדומה למועדונים אחרים, קיבלה את הבשורה ב-28 בפברואר כי הכדורגל הישראלי עוצר מלכת נוכח המלחמה מול איראן – מערכה שאליה הצטרף גם ארגון הטרור חיזבאללה. המצב הביטחוני המורכב אילץ מועדונים רבים בצפון, וטבריה ביניהם, להפסיק את הפעילות בחלק ממחלקות הנוער.

קבוצת הנוער של המועדון, תחת הדרכתם של מוריס אוזן וכפיר בן דוד, המשיכה בתחילה בשגרת אימונים תחת הנחיות פיקוד העורף. אולם, ככל שחלף הזמן, הבינו במועדון הצפוני (שקבוצת הנוער שלו משחקת בליגה הלאומית) כי לא ניתן להמשיך במתכונת זו, וב-1 באפריל הוחלט להוציא את הצוותים לחל"ת.

כתוצאה מכך, מזה מספר ימים לא מתקיימת פעילות בקבוצה. הנפגעים הישירים הם השחקנים הצעירים, שנמצאים כעת בחוסר ודאות מוחלט נוכח הסיטואציה. המהלך מתרחש דווקא בזמן שבו כולם ממתינים להחלטת ועדת הנוער, שאמורה לקבוע האם הליגה תחודש או שתגיע לסיומה המוקדם.

בעוד ארבעה ימים צפויה ועדת הנוער להתכנס ולקבוע את מועד החזרה למגרשים, החלטה שתדרוש את אישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל. על הפרק עומדת "הוראת שעה" – המתווה שעל פיו יחזרו לפעילות ליגת העל, הליגה הלאומית ויתר הליגות הכפופות להתאחדות.

מעירוני טבריה נמסר בתגובה לפניית ONE: > "לא היה לנו אישור מפיקוד העורף להתאמן על המגרש היחיד בעיר, וכרגע אין כלל ודאות שהליגה תיפתח. אין מרחב מוגן במגרש הישן בעיר, ואין טעם לסכן את שחקני קבוצת הנוער – שרובם מגיעים מחוץ לעיר ונאלצים לנסוע בכבישים בזמן אזעקות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */