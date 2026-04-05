הנוער של עירוני טבריה יצא לחל"ת ב-1 באפריל

קבוצת הנוער של עירוני טבריה הפסיקה את פעילותה החל מה-1 באפריל. מתחת לפני השטח נשמעות טענות כי המהלך של המועדון, שבחר לשלוח את המאמנים והצוותים המקצועיים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), נובע בעיקר משיקולי חיסכון כספי.

עירוני טבריה, בדומה למועדונים אחרים, קיבלה את הבשורה ב-28 בפברואר כי הכדורגל הישראלי עוצר מלכת נוכח המלחמה מול איראן – מערכה שאליה הצטרף גם ארגון הטרור חיזבאללה. המצב הביטחוני המורכב אילץ מועדונים רבים בצפון, וטבריה ביניהם, להפסיק את הפעילות בחלק ממחלקות הנוער.

קבוצת הנוער של המועדון, תחת הדרכתם של מוריס אוזן וכפיר בן דוד, המשיכה בתחילה בשגרת אימונים תחת הנחיות פיקוד העורף. אולם, ככל שחלף הזמן, הבינו במועדון הצפוני (שקבוצת הנוער שלו משחקת בליגה הלאומית) כי לא ניתן להמשיך במתכונת זו, וב-1 באפריל הוחלט להוציא את הצוותים לחל"ת.

כתוצאה מכך, מזה מספר ימים לא מתקיימת פעילות בקבוצה. הנפגעים הישירים הם השחקנים הצעירים, שנמצאים כעת בחוסר ודאות מוחלט נוכח הסיטואציה. המהלך מתרחש דווקא בזמן שבו כולם ממתינים להחלטת ועדת הנוער, שאמורה לקבוע האם הליגה תחודש או שתגיע לסיומה המוקדם.

בעוד ארבעה ימים צפויה ועדת הנוער להתכנס ולקבוע את מועד החזרה למגרשים, החלטה שתדרוש את אישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל. על הפרק עומדת "הוראת שעה" – המתווה שעל פיו יחזרו לפעילות ליגת העל, הליגה הלאומית ויתר הליגות הכפופות להתאחדות.

מעירוני טבריה נמסר בתגובה לפניית ONE: > "לא היה לנו אישור מפיקוד העורף להתאמן על המגרש היחיד בעיר, וכרגע אין כלל ודאות שהליגה תיפתח. אין מרחב מוגן במגרש הישן בעיר, ואין טעם לסכן את שחקני קבוצת הנוער – שרובם מגיעים מחוץ לעיר ונאלצים לנסוע בכבישים בזמן אזעקות".