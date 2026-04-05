יום שישי, 10.04.2026 שעה 05:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

אבי נמני: "היה אדם מדהים", גרנט: "אדם מיוחד"

כוכב העבר של מכבי ת"א נפרד ממשה שיינמן ז"ל ב"שיחת היום": "אזכור את החברות, הבאתי לו לא מעט סקופים וזה הגיע לו". המאמן: "קשה לדבר בלשון עבר"

|
משה שיינמן (חגי מיכאלי)
הספורט הישראלי נפרד בשבוע שעבר מהעיתונאי משה שיינמן ז”ל, שסיקר את הכדורגל הישראלי במשך 56 שנים ברציפות בדגש על מכבי תל אביב. כוכב העבר שלה, אבי נמני, והמאמן שלה בעבר, אברהם גרנט, דיברו על שיינמן ז”ל בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אבי, מה אתה יכול לספר עליו?
״יש לי חברות נפש איתו מגיל 17. מהרגע שעליתי לבוגרים ועד שסיימתי הייתי במערכת יחסים מאוד טובה איתו. גם בשבועות האחרונים היינו בקשר טוב. הוא סבל מאוד ובקושי יצא מהבית בזמן האחרון. מעבר לזה שהוא היה עיתונאי, הוא היה חבר. הוא היה בן אדם. הייתה לו חוכמת חיים והוא ידע לתת עצה טובה. הוא היה איתי ברגעים טובים ופחות טובים״.

אברהם, מה אתה יכול לספר עליו?
״הכרתי אותו כשבאתי למכבי, שנת 1991. הוא עשה לי חיים קשים. הסקופ שאני מגיע למכבי היה ב’מעריב’. לא ממני לשם שינוי. כשסיימתי במכבי תל אביב, הוא אמר לי שאני היחידי שלא נתן לו סקופ, אבל שהוא אוהב אותי בכל זאת בזכות הגביע. אם אנחנו מדברים על סקופים, אז יאמר לזכותו שבדרך לסקופ הוא לא דרך על אף אחד. הוא היה בן אדם משכמו ומעלה״.

משה שיינמן (צילום: עוז מועלם)משה שיינמן (צילום: עוז מועלם)

נמני: ״אדם מדהים. הבאתי לו לא מעט סקופים וזה הגיע לו. כאב לי בהלוויה מאוד. זה היה רגע קשה״.

מה הכי תזכור ממנו?
נמני: ״את החברות. מעבר לעיתונות המדהימה, החברות שלו הייתה מעבר להכל. הרגשת שאתה מדבר עם חבר ולא עם עיתונאי. זה נותן תחושה אחרת שלא הכל אינטרס״.

גרנט: ״תמיד כשהיה צריך אותו הוא היה שם. הוא היה מיוחד. לא ויתר על שום ידיעה, היה מסור לעבודתו. הוא אהב את שנינו, גם אותי וגם את אבי. קשה לדבר עליו בלשון עבר. בשנים האחרונות הוא לא רצה שיבואו לבקר אותו ואני מבין אותו. מדובר באדם מדהים, משכמו ומעלה. עוד בחייו אהבו וכיבדו אותו. הוא היה מאוד מקורב למכבי, אבל הוא עשה גם סקופים שעשו למועדון צרות. יפה שהמועדון עשה לו טקס לזכרו. נכון שכשאדם נפטר אומרים עליו דברים טובים, אבל פה כולם מתכוונים לזה״.

אברם גרנט ואבי נמני (נעם מורנו)אברם גרנט ואבי נמני (נעם מורנו)

ההימור להערב

אבי, מה יהיה הערב במשחק של מכבי נגד הפועל חיפה?
״מכבי תנצח, היא קבוצה יותר טובה מהפועל חיפה. להפועל חיפה יש מספר פצועים וזה יפגע בהם. הסיפור של רוני דיילה נראה לי שיצליחו לטאטא מתחת לשטיח. מסכים שההתנהלות לא הייתה טובה, אבל השחקנים יצטרכו לשים את זה מאחוריהם״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */