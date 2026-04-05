אבי נמני: "היה אדם מדהים", גרנט: "אדם מיוחד"

הספורט הישראלי נפרד בשבוע שעבר מהעיתונאי משה שיינמן ז”ל, שסיקר את הכדורגל הישראלי במשך 56 שנים ברציפות בדגש על מכבי תל אביב. כוכב העבר שלה, אבי נמני, והמאמן שלה בעבר, אברהם גרנט, דיברו על שיינמן ז”ל בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אבי, מה אתה יכול לספר עליו?

״יש לי חברות נפש איתו מגיל 17. מהרגע שעליתי לבוגרים ועד שסיימתי הייתי במערכת יחסים מאוד טובה איתו. גם בשבועות האחרונים היינו בקשר טוב. הוא סבל מאוד ובקושי יצא מהבית בזמן האחרון. מעבר לזה שהוא היה עיתונאי, הוא היה חבר. הוא היה בן אדם. הייתה לו חוכמת חיים והוא ידע לתת עצה טובה. הוא היה איתי ברגעים טובים ופחות טובים״.

אברהם, מה אתה יכול לספר עליו?

״הכרתי אותו כשבאתי למכבי, שנת 1991. הוא עשה לי חיים קשים. הסקופ שאני מגיע למכבי היה ב’מעריב’. לא ממני לשם שינוי. כשסיימתי במכבי תל אביב, הוא אמר לי שאני היחידי שלא נתן לו סקופ, אבל שהוא אוהב אותי בכל זאת בזכות הגביע. אם אנחנו מדברים על סקופים, אז יאמר לזכותו שבדרך לסקופ הוא לא דרך על אף אחד. הוא היה בן אדם משכמו ומעלה״.

נמני: ״אדם מדהים. הבאתי לו לא מעט סקופים וזה הגיע לו. כאב לי בהלוויה מאוד. זה היה רגע קשה״.

מה הכי תזכור ממנו?

נמני: ״את החברות. מעבר לעיתונות המדהימה, החברות שלו הייתה מעבר להכל. הרגשת שאתה מדבר עם חבר ולא עם עיתונאי. זה נותן תחושה אחרת שלא הכל אינטרס״.

גרנט: ״תמיד כשהיה צריך אותו הוא היה שם. הוא היה מיוחד. לא ויתר על שום ידיעה, היה מסור לעבודתו. הוא אהב את שנינו, גם אותי וגם את אבי. קשה לדבר עליו בלשון עבר. בשנים האחרונות הוא לא רצה שיבואו לבקר אותו ואני מבין אותו. מדובר באדם מדהים, משכמו ומעלה. עוד בחייו אהבו וכיבדו אותו. הוא היה מאוד מקורב למכבי, אבל הוא עשה גם סקופים שעשו למועדון צרות. יפה שהמועדון עשה לו טקס לזכרו. נכון שכשאדם נפטר אומרים עליו דברים טובים, אבל פה כולם מתכוונים לזה״.

ההימור להערב

אבי, מה יהיה הערב במשחק של מכבי נגד הפועל חיפה?

״מכבי תנצח, היא קבוצה יותר טובה מהפועל חיפה. להפועל חיפה יש מספר פצועים וזה יפגע בהם. הסיפור של רוני דיילה נראה לי שיצליחו לטאטא מתחת לשטיח. מסכים שההתנהלות לא הייתה טובה, אבל השחקנים יצטרכו לשים את זה מאחוריהם״.