ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

איש המשק של מכבי תל אביב מואשם באונס קטין

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שרון יהודה, איש משק של קבוצת הכדורסל, בגין שורה של עבירות מין חמורות, ביניהן אינוס קטין מתחת לגיל 14

|
שרון יהודה בחולצה הכחולה, לשאר המצולמים אין קשר למקרה (רועי כפיר)
אירוע חמור בעולם הכדורסל הישראלי. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד איש המשק של מכבי תל אביב, שרון יהודה, בן 52, בגין שורה של עבירות מין חמורות בקטין.

על פי כתב האישום, בין יהודה לבין הקטין הייתה היכרות מוקדמת במסגרתה ניצל יהודה את קרבתו לקטין ופיתה אותו במתנות וכסף על מנת להיפגש איתו. במסגרת המפגשים ביצע יהודה בקטין עבירות מין חמורות, במספר רב של הזדמנויות

מכתב האישום עולה כי המעשים נמשכו מחודש יולי 2024 ועד מרץ 2026, ובוצעו במקומות שונים. יהודה נאשם בעבירות רבות של אינוס בקטין מתחת לגיל 14, מעשים מגונים בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, חדירה אסורה בקטין וניסיון לחדירה אסורה.

בכתב האישום נחשף כי במהלך התקופה שהוזכרה, השניים נפגשו בין 15 ל-20 פעמים בדירת המגורים של הנאשם, במחסן דירתו שבבניין בית המגורים וברכב שלו, כשבמקומות הללו בוצעו המעשים המגונים.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

מעורך דינו של שרון יהודה, אבי עמירם נמסר בתגובה: “שרון הכחיש לאורך כל הדרך, ידו לא הייתה במעל”.

ממכבי תל אביב נמסר בתגובה: “מדובר בשלב מוקדם של החקירה בו הראיות טרם נשמעו. אנו בוטחים ברשויות החוק שיבצעו את עבודתם”.

במועדון כבר יותר משלושה עשורים

שרון יהודה נחשב לאדם ותיק מאוד במכבי תל אביב, כשהוא משמש כאיש המשק של המועדון למעלה משלושה עשורים. הוא גדל ביהוד, הצטרף ב-1992 ל”פלוגת הסדרן” של מכבי, ומש התקדם לחדרי ההלבשה וכאיש משק שותף לעבודה הלוגיסטית סביב הקבוצה הבכירה.

במקביל לעבודתו במועדון ואחרי השירות הסדיר, עבד שרון יהודה כעשור ב’אופיס דיפו’, המשיך כסוכן מכירות בחברת "זריחה תעשיות" ולאחר שמונה שנים נוספות הצטרף ל"בנדא מגנטיק", שם הוא עובד במקביל גם כיום כסוכן אביזרי מחשוב.

הוא נשוי עם שלוש בנות, ואף התנדב החל מ-2005 באגף התנועה של משטרת ישראל, כשהוא משמש כקמב”ץ היחידה בדרגת רב-פקד.

