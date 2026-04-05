ברצלונה יצאה ממדריד עם אליפות בכיס ועם חשש

ברצלונה חזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון 1:2 אחרי מהפך מול אתלטיקו מדריד בחוץ, בדרך להגדלת הפער מריאל מדריד בפסגת הטבלה לשבע נקודות. אורי רייך, עמית לוינטל ודוד מילמן מסכמים בפודקאסט ברצלונה את המשחק ומתכוננים לפרק ב’ בהמשך השבוע.

מה בתפריט: ההיסטוריה שמלמדת שהאליפות בכיס של ברצלונה, החששות שעלו מהמשחק לקראת המפגשים עם אתלטיקו באלופות, התצוגה של לאמין ימאל גם בלי לכבוש או לבשל, השער של מרקוס רשפורד על רקע סאגת המשך הדרך שלו במועדון ושני הצדדים של ז’ואאו קאנסלו.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

בארסה של פליק בקצב של ה-MSN

וגם: חזרת הניסוי של דני אולמו כחלוץ מדומה, החלוץ האמיתי רוברט לבנדובסקי ועתידו במועדון, הספיגה שראויה לכינוי “השער שפליק הכי שונא לספוג”, האם הגיע כרטיס אדום לג’רארד מרטין, בארסה של פליק מגיעה ל-300 שערים בקצב של ה-MSN, עוד מהפך לאוסף, מי אשם בפציעה של ראפיניה והאם אירוח המשחק הראשון מבין שניים באלופות מול אתלטיקו יכול לשחק דווקא לטובת הקטלונים.