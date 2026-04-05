ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

ברצלונה יצאה ממדריד עם אליפות בכיס ועם חשש

פודקאסט ברצלונה חוזר מפגרה: בארסה בקצב של MSN, התואר המתקרב, התצוגה של לאמין ימאל, שני צדדים לקאנסלו, סאגת רשפורד, האדומים והאלופות. האזינו

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
ברצלונה חזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון 1:2 אחרי מהפך מול אתלטיקו מדריד בחוץ, בדרך להגדלת הפער מריאל מדריד בפסגת הטבלה לשבע נקודות. אורי רייך, עמית לוינטל ודוד מילמן מסכמים בפודקאסט ברצלונה את המשחק ומתכוננים לפרק ב’ בהמשך השבוע.

מה בתפריט: ההיסטוריה שמלמדת שהאליפות בכיס של ברצלונה, החששות שעלו מהמשחק לקראת המפגשים עם אתלטיקו באלופות, התצוגה של לאמין ימאל גם בלי לכבוש או לבשל, השער של מרקוס רשפורד על רקע סאגת המשך הדרך שלו במועדון ושני הצדדים של ז’ואאו קאנסלו.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

בארסה של פליק בקצב של ה-MSN

וגם: חזרת הניסוי של דני אולמו כחלוץ מדומה, החלוץ האמיתי רוברט לבנדובסקי ועתידו במועדון, הספיגה שראויה לכינוי “השער שפליק הכי שונא לספוג”, האם הגיע כרטיס אדום לג’רארד מרטין, בארסה של פליק מגיעה ל-300 שערים בקצב של ה-MSN, עוד מהפך לאוסף, מי אשם בפציעה של ראפיניה והאם אירוח המשחק הראשון מבין שניים באלופות מול אתלטיקו יכול לשחק דווקא לטובת הקטלונים.

